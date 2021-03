Le Xiaomi Mi 11 Ultra devient le nouveau roi de DxOMark

Le classement des caméras pour smartphones de DxOMark a un nouveau roi : le Xiaomi Mi 11 Ultra. Il a devancé le précédent leader (le Huawei Mate 40 Pro+) de 4 points. Avec un score total de 143 points, le nouveau fleuron bat également son prédécesseur, le Mi 10 Ultra, de 10 points.

Xiaomi a eu une assez grosse journée hier, annonçant une poignée de nouveaux dispositifs, qui ne sont pas tous des smartphones. Bien sûr, le Mi 11 Ultra est le point fort de sa soirée et ce n’est pas vraiment surprenant étant donné toutes les spécifications et caractéristiques qu’il transporte à l’intérieur.

Comme prévu, le bloc de caméra, qui est logé dans ce qui pourrait être la plus grosse bosse que nous ayons vue sur un smartphone, est l’un des piliers centraux du Mi 11 Ultra et cela pourrait avoir payé si l’on en croit l’évaluation précoce de DxOMark.

Presque tout ce qui concerne les caméras du Xiaomi Mi 11 Ultra, du moins celles à l’arrière, est grand. Il a le nouveau capteur Samsung GN2 de 1/1,12 pouce pour sa caméra principale, l’un sinon le plus grand sur le marché des smartphones, et deux capteurs Sony IMX586 de 48 mégapixels, l’un pour le zoom optique 5x de style périscope et l’autre pour la caméra ultra grand-angle de 128 degrés. Et grâce à l’écran tactile de 1,1 pouce situé à côté des caméras, elles permettent de prendre d’excellents selfies.

DxOMark n’a pas encore publié son analyse complète, mais il a déjà révélé les scores du Mi 11 Ultra. Rien qu’en regardant les chiffres, vous pouvez déjà dire qu’il obtient les meilleures notes dans la plupart des aspects clés du benchmark, comme l’exposition, la couleur et l’autofocus. Curieusement, le smartphone n’obtient pas un score aussi élevé lorsqu’il s’agit des tests de “Nuit” et “Bokeh”, mais il n’est pas loin du premier concurrent.

Huawei relégué en seconde position

Ce concurrent de premier plan est, bien sûr, traditionnellement les derniers smartphones de Huawei. Mais avec un score global de 143 points, le Xiaomi Mi 11 Ultra laisse le Huawei Mate 40 Pro+ derrière lui. Le Mi 11 Ultra bat le Mate 40 Pro+ dans tous les domaines. Il a obtenu 148 points pour les photos, 100 pour le zoom et 117 pour la vidéo. À titre de comparaison, le smartphone de Huawei a respectivement obtenu 144, 98 et 115 points. Là encore, contrairement à la plupart des smartphones de Xiaomi, celui-ci est également vendu comme un onéreux flagship haut de gamme – pour rappel, le Mi 11 Ultra sera vendu sur le marché au prix de 1 199 euros.

Bien sûr, tout le monde ne souscrit pas aux méthodes de test et aux résultats de DxOMark et certains attendront avec impatience d’autres critiques. Inutile de dire que si le Xiaomi Mi 11 Ultra est proche de ce que DxOMark a vu, Huawei a certainement des raisons de s’inquiéter.