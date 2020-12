PHP 8 est maintenant disponible : voici les nouveautés

Au début de l’ère du Web, le langage de programmation PHP open source était au cœur de tout développement Web et, avec sa nouvelle version 8.0, il tente de devenir plus pertinent pour une nouvelle génération de développeurs. En effet, le PHP est un langage de programmation puissant et largement accessible, avec un code source ouvert, qui est principalement utilisé pour le développement de sites Web. Même si nous assistons constamment à l’essor de toutes sortes de technologies et de logiciels de création de sites Web, le PHP reste l’un des langages les plus utilisés et alimente un nombre impressionnant de sites Web.

Publié pour la première fois il y a 25 ans, PHP est le « P » de la pile LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) qui a défini la première génération de développement Web. Ces dernières années, d’autres langages, dont Python et JavaScript, ont dépassé la popularité de PHP, tandis que des langages tels que Go et Rust se développent rapidement eux aussi.

Cependant, PHP n’est pas resté inactif face à la croissance d’autres langages. Devenu généralement disponible le jour de Thanksgiving (26 novembre), PHP 8.0 promet d’apporter encore plus de puissance et de rapidité, permettant d’obtenir des résultats encore meilleurs. Contrairement à quelque chose comme le JavaScript, qui est côté client, PHP est côté serveur. Lorsque le navigateur demande des informations au serveur, celui-ci exécute le code et envoie le résultat au client. Le navigateur utilise ensuite ces informations pour créer une page Web. PHP est relativement facile à apprendre, rapide et compatible avec presque tous les navigateurs, ce qui en fait un outil puissant pour les développeurs de tous types.

Ce que les développeurs remarqueront dans PHP 8

Le PHP 8 apportera de nombreuses améliorations en termes de vitesse, de sécurité, et va permettre de disposer d’un code source de meilleure qualité. Voici un rapide coup d’œil aux améliorations attendues :

Exécution plus rapide du code : PHP 8 est la première version de PHP qui dispose d’un compilateur — JIT — qui met en cache le code interprété et génère un code machine en sortie. Le compilateur JIT, ou « just in time », promet des améliorations de vitesse pour les tâches et les algorithmes complexes et ouvre de nouvelles possibilités au langage PHP pour élargir sa portée et ses applications. « Le Tracing JIT, le plus prometteur des deux, montre environ 3 fois plus de performances sur des benchmarks synthétiques et 1,5 -2 fois plus de performances sur certaines applications à longue durée d’exécution. Généralement les performances des applications sont identiques à PHP 7.4 », déclare PHP

Code de meilleure qualité : L’une des principales différences que vous remarquerez avec PHP 8 est que de nombreux avertissements et avis qui étaient difficiles à saisir sont maintenant classés comme des exceptions ou des erreurs de code, qui peuvent être saisies et enregistrées. Il est possible qu’en raison de cette mise à jour, de nombreux problèmes qui restaient cachés sous forme d’avis avec les versions précédentes de PHP fassent maintenant surface

: Certains des nouveaux éléments, tels que l’opérateur , améliorent considérablement la lisibilité du code, le rendant plus court et plus net. L’opérateur offre des fonctionnalités analogues à celles du null coalescent, mais il prend également en charge les appels de méthode. Au lieu d’imbriquer plusieurs , vous pouvez utiliser l’opérateur pour écrire toutes ces déclarations sur une seule ligne de code Types d’union : Dans les versions antérieures à PHP 8.0, vous ne pouviez déclarer qu’un seul type pour les propriétés, les paramètres et les types de retour. Dans cette dernière version, il existe une fonctionnalité appelée « Types d’union » qui est une collection de deux types ou plus indiquant que l’un ou l’autre peut être utilisé. Un « Types d’union » déclare essentiellement une condition OU pour plusieurs types dans la déclaration du type d’argument, du type de retour ou du type de propriété

La version candidate à la publication est disponible pour des tests depuis un certain temps déjà. La plupart des sociétés d’hébergement de sites Web de qualité devraient déjà avoir la possibilité pour les développeurs de la tester sur leur plateforme. Comme les versions majeures comportent souvent des modifications susceptibles de rompre la rétrocompatibilité, il est préférable de tester la version candidate le plus tôt possible et de préparer votre code si vous souhaitez bénéficier de tous les avantages de la dernière mise à jour.

Il est essentiel de se tenir au courant des dernières versions de PHP si vous voulez disposer d’un code rapide et sûr. PHP 8 est une mise à jour majeure et très attendue, mais avant de la mettre à jour, il est fortement recommandé de la tester d’abord afin de corriger à l’avance toute incompatibilité ou erreur.