Facebook Gaming fait ses premiers petits pas dans le streaming du jeu sur le cloud

Facebook vient d’annoncer le lancement par Facebook Gaming d’une version bêta de son service de streaming sur le cloud pour de nombreuses personnes résidant aux États-Unis. Les jeux dans le cloud ont été testés de manière limitée sur Facebook pendant un certain temps, mais il semble que le service soit prêt à être testé à plus grande échelle.

Bien qu’il s’agisse d’un lancement important pour Facebook, la société a également pris le temps de définir ses attentes en matière de jeux dans le cloud, en mentionnant aux utilisateurs qu’ils doivent s’attendre à quelque chose de relativement petit sur un marché qui reste « encore assez lointain ».

En effet, dans un article publié sur son blog, Jason Rubin, vice-président de Play sur Facebook, a noté que « Alors, avant de parler de nos aspirations, abordons nos initiatives. Les annonces sur les jeux vidéo dans le cloud sont souvent ultra médiatisées. Mettons donc les choses au clair dès le départ », et a commencé par une liste d’objectifs et de promesses pour les jeux sur le cloud. Par exemple, Rubin affirme que la société ne va pas « promettre trop ou pas assez » ni essayer de positionner les jeux sur le cloud comme un remplacement du matériel actuel dédié au gaming. Nous verrons également l’entreprise commencer à petite échelle en se concentrant sur les jeux gratuits, comme ceux qui sont déjà disponibles sur Facebook Gaming.

Les utilisateurs n’auront pas non plus besoin de dépenser de l’argent pour jouer à des jeux sur le cloud de Facebook ni de matériel spécial (du moins au début) car Facebook se concentrera sur les jeux mobiles natifs pour commencer. Enfin, Rubin a confirmé que les jeux sur le cloud ne seront pas disponibles sur iOS dans un avenir prévisible, mais qu’ils seront plutôt lancés sur Android et les joueurs sur le Web. Facebook a déjà détaillé ses problèmes avec Apple et les jeux par le passé, on peut donc dire que les choses ne se sont pas améliorées sur ce front.

Avec de telles attentes, Rubin indique que le cloud streaming de Facebook Gaming est lancé avec cinq jeux — Asphalt 9: Legends, Mobile Legends : Adventure, PGA TOUR Gold Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale, et WWE SuperCard, avec le lancement de Dirt Bike Unchained de Red Bull dans les prochaines semaines. Cela peut sembler être un assortiment aléatoire de jeux, mais Rubin dit qu’ils ont été choisis parce que Facebook avait besoin de « jeux tolérant la latence » afin que les jeux sur le cloud puissent être utilisés par une base d’utilisateurs aussi large que possible ici, au début des tests bêta.

Uniquement aux États-Unis pour commencer

Les jeux dans le cloud ne seront disponibles qu’aux États-Unis pour commencer, et même alors, tout le monde aux États-Unis ne pourra pas y participer tout de suite. La version bêta ne sera disponible aujourd’hui que pour les joueurs de Californie, au Texas, ainsi que dans les États du nord-est et du centre de la côte atlantique : Massachusetts, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Pennsylvanie, Maryland, Washington D.C., Virginie et Virginie occidentale. D’autres régions des États-Unis seront mises en ligne dans les mois à venir, à mesure que Facebook développe son infrastructure de jeux dans le cloud. Aucune information sur une disponibilité en France.

Si vous vous trouvez dans l’une de ces régions et que vous souhaitez faire un tour dans les jeux sur le cloud de Facebook, vous pouvez les trouver dans l’onglet « Facebook Gaming » sur Android ou sur le site Web « Facebook Gaming ».