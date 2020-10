Google dévoile un nouveau service TV, Google TV

Google a fait une annonce surprise en ce milieu de semaine, en dévoilant son propre service pour la TV : Google TV. Cette nouvelle itération, à ne pas confondre avec l’ancien produit (également appelé Google TV, et disparu depuis quelques années), ce nouveau système Google TV est construit sur Android TV, en tirant le meilleur parti des fonctionnalités qui fonctionnent, et en modifiant et améliorant celles qui ne fonctionnent pas à la satisfaction de Google.

Google TV visera à rendre l’ensemble du système de divertissement plus facile qu’il ne l’a été jusqu’à présent

Dans l’article de blog annonçant la sortie de cette plateforme, Google a reconnu la myriade d’options dont disposent les gens pour regarder la télévision. Des films, à la télévision en direct, en passant par le streaming et les contenus DVR, l’offre de contenus est pratiquement illimitée. Malheureusement, la pléthore de services peut rendre difficile la recherche de contenus. De plus, il peut être gênant de passer d’un service à l’autre.

Google cherche à résoudre ces problèmes, avec un service qui tire le contenu d’une variété de sources et sert de centre de surveillance. Le nouveau service sera fortement intégré à Google Assistant, offrant la possibilité d’interagir par la voix.

« La nouvelle expérience Google TV rassemble des films, des séries TV, de la télévision en direct et d’autres contenus provenant de vos applications et abonnements et les organise juste pour vous », écrit Shalini Govilpai, directeur principal de Google TV.

Disponible avec le nouveau Chromecast

« Pour construire cela, nous avons étudié les différentes façons dont les gens découvrent les médias — de la recherche d’un titre spécifique à la navigation par genre — et nous avons créé une expérience qui vous aide à trouver ce que vous voulez regarder. Nous avons également amélioré le Knowledge Graph de Google, qui nous permet de mieux comprendre et organiser vos médias en thèmes et en genres, des films sur les voyages dans l’espace aux émissions de télé-réalité sur la cuisine. Vous verrez également les titres qui sont en vogue sur Google Recherche, afin que vous puissiez toujours trouver quelque chose d’opportun et de pertinent ».

Le nouveau Chromecast avec Google TV est disponible pour 69,99 € et est livré avec une télécommande et un support 4 K. L’application Google TV commencera à être déployée sur les appareils Android aux États-Unis aujourd’hui, et commencera à apparaître sur les téléviseurs Sony et autres appareils fonctionnant sous Android TV à partir de l’année prochaine.