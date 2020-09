Avec Lenovo, Google a conçu son parfait matériel d’appel vidéo Google Meet

Google a rapidement mis à jour son logiciel de visioconférence Google Meet, car la pandémie liée au COVID-19 a fait que plus de gens que jamais y ont recours. Mais aujourd’hui, la société annonce un nouveau matériel de vidéoconférence Google Meet — bien que ce matériel soit conçu pour les salles de conférence et non pour votre domicile.

Le nouveau matériel de Series One, conçu par Google, mais fabriqué en partenariat avec Lenovo, comporte plusieurs éléments. Les kits, prêts à l’emploi, intègrent des logiciels de calcul et de gestion, et sont composés de caméras, de barres de son, de capsules de microphones et de câbles.

Il y a une caméra de 12 mégapixels et, pour les grandes salles de conférence, une caméra de 20,3 mégapixels avec zoom. Selon Google, ces caméras peuvent automatiquement cadrer les participants à une réunion et détecter le nombre de personnes présentes dans une pièce sans utiliser la reconnaissance faciale, ainsi que les fonctions numériques de panoramique, d’inclinaison et de zoom.

Il y a aussi une barre audio intelligente, qui possède un woofer de 2,5 pouces, un tweeter de 1 pouce et 8 microphones à formation de faisceau qui, selon Google, peuvent traiter « jusqu’à 44 canaux simultanément ». Google affirme qu’ils peuvent améliorer les voix humaines et filtrer les sons comme la saisie sur un clavier grâce à une technologie que la société appelle « TrueVoice ».

Toute l’installation est alimentée par un « Meet Compute System » basé sur Chrome OS. Selon le kit que vous achetez, vous pourrez également contrôler vos réunions avec une télécommande rechargeable ou un écran tactile de 10,1 pouces, et ces deux systèmes prennent en charge Google Assistant pour le contrôle des réunions en mains libres.

Un prix exorbitant

Pour les entreprises qui souhaitent équiper leurs salles de conférence avec ce nouveau matériel, les kits de la Series One ne seront pas bon marché. Le kit pour les petites salles de réunion, qui comprend une caméra, une barre audio, un système de calcul et une télécommande, coûte l’impressionnante somme de 2 699 dollars. Vous devrez payer 2 999 dollars pour le kit pour les salles de réunion moyennes 3 999 dollars pour le kit pour les grandes salles de réunion, qui offre plus de matériel.

Le matériel de la Series One sera disponible en deux coloris — « anthracite » (noir) et « craie » (blanc) — et Google indique que les kits seront disponibles début novembre.