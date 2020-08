L’iPhone 12 fabriqué en Inde sera lancé mi-2021

Apple devrait lancer la génération 12 de l’iPhone dans le courant de l’année, et il s’avère que la société prévoit également des changements majeurs en matière de fabrication. Apple n’a commencé que récemment à fabriquer l’iPhone 11 en Inde. Cependant, un nouveau rapport suggère que Apple fabriquera son produit phare pour 2020, l’iPhone 12, en Inde également.

Le rapport de Business Standard affirme qu’Apple investit des sommes énormes dans son usine du Bengaluru pour ce processus. Cela va dans le sens des récents rapports selon lesquels Wistron, l’un des partenaires de fabrication d’Apple, embauche 10 000 nouveaux employés pour son usine du Karnataka.

Le rapport révèle que la production devrait commencer « au milieu de l’année prochaine ». En outre, Apple prévoit également de lancer la production locale du nouveau modèle d’iPhone SE d’ici la fin de l’année 2020. L’usine de Bangalore devrait créer 10 000 emplois, dont 2 000 personnes ont déjà été recrutées. Conformément à la politique industrielle du Karnataka, 70 % des emplois devraient être attribués à la population locale, ce qui signifie qu’au moins 7 000 personnes du Karnataka seront employées dans l’usine.

De plus, un ex-ministre du Karnataka a également tweeté qu’Apple fabriquera l’iPhone 12 dans une nouvelle usine à Narsapura.

Good news for #Bengaluru, with ⁦@Apple⁩ planning to manufacture iPhone 12 in a new facility at Narsapura.

More investment to flow in & nearly 10,000 jobs maybe created.#China’s loss to be #India’s gain. https://t.co/3YysRbm7mR

—Dinesh Gundu Rao/ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ (@dineshgrao) August 18, 2020