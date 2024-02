Google Meet innove avec le mode compagnon sur mobile

Google Meet, l’application de visioconférence de Google, a récemment bénéficié d’une série de mises à jour significatives, soulignant l’engagement continu du géant de la recherche à améliorer son service. Ces dernières semaines, plusieurs améliorations ont été déployées, et d’autres nouveautés sont attendues dans les mois à venir, promettant d’enrichir davantage l’expérience utilisateur.

La dernière mise à jour de Google Meet pour mobile vise à rapprocher les travailleurs déconnectés et les équipes du monde entier. « Le mode Compagnon dans Google Meet est conçu pour connecter sans effort ceux qui sont dans des salles de réunion avec leurs collègues à distance, offrant à tous l’accès à des fonctionnalités interactives et à des contrôles, tout en tirant parti des meilleures capacités de conférence audio et vidéo en salle », a écrit l’entreprise dans un article de blog Google Workspace Updates annonçant le lancement.

La nouveauté la plus remarquable est l’introduction du mode compagnon (Companion Mode) sur les appareils mobiles. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était exclusivement accessible depuis un ordinateur portable ou de bureau. Désormais, les utilisateurs de Google Meet sur Android et iOS peuvent également bénéficier du mode compagnon, une mise à jour qui marque un tournant dans l’utilisation de l’application en offrant plus de flexibilité et d’accessibilité.

Le mode compagnon est particulièrement utile dans les espaces de réunion où l’utilisation d’un appareil plus grand comme un ordinateur portable ou de bureau n’est pas pratique. Si vous n’avez pas encore expérimenté le mode compagnon, voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Enregistrement dans la salle pour être identifié par votre nom.

Partage de réactions par émoji sans interrompre l’orateur.

Levée de main pour indiquer le désir de prendre la parole.

Activation des sous-titres pour suivre les conversations avec des titres à l’écran pendant la réunion.

Échange de messages de chat avec les autres participants à la réunion.

Visualisation et agrandissement du contenu présenté pour suivre facilement la présentation sur votre propre appareil.

Le déploiement est en cours

Google a déjà entamé le déploiement de cette fonctionnalité, mais il faudra environ 2 semaines pour que tous les utilisateurs puissent en profiter. Le mode compagnon est disponible pour tous les clients de Google Workspace et les utilisateurs individuels, ainsi que pour les détenteurs de comptes Google personnels.

Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs d’Android auront besoin d’au moins la version 229 de Google Meet et la version 2024.01.28 de Gmail. Sur iPhone, la version minimale requise est Google Meet 225.0 et Gmail 6.0.231231.

Ces mises à jour témoignent de l’effort de Google pour rester à la pointe de la technologie de communication, en rendant ses services toujours plus inclusifs et accessibles, quel que soit le dispositif utilisé.