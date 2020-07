OnePlus Buds, le dock de charge et les coloris se montrent avant le lancement

La semaine dernière, OnePlus a confirmé qu’elle travaillait sur une nouvelle paire d’écouteurs sans fil appelée, comme il se doit, OnePlus Buds. Au moment de cette révélation, OnePlus ne présentait pas les écouteurs eux-mêmes, mais maintenant, une semaine plus tard, nous les voyons en chair et en os (ou du moins en plastique) grâce à l’apparition d’une nouvelle application qui les accompagne.

Android Police a repéré l’application, baptisée OnePlus Pods, après qu’elle ait été téléchargée sur le site APK Mirror. L’application se cachait dans plusieurs mises à jour d’OxygenOS pour la famille d’appareils OnePlus 8, et contient un certain nombre d’images des OnePlus Buds et des étuis de charge qui les accompagnent.

Il semble que les OnePlus Buds seront disponibles en trois coloris différents : noir, blanc et cyan, avec les étuis de charge correspondants. Dans le cas des OnePlus Buds cyan, vous aurez même un boîtier de charge multicolore, car l’intérieur est jaune (hélas, les couleurs intérieures des autres boîtiers correspondent à l’extérieur). Les images qui ont été incluses dans cette application montrent des images rapprochées des écouteurs eux-mêmes, et d’un point de vue du design au moins, il semble que nous ayons effectivement un véritable challenger sans fil pour les AirPods d’Apple.

Ce qui est particulièrement intéressant dans cette fuite est le fait que l’application contient un certain nombre d’images d’instruction qui décrivent comment utiliser des fonctions comme la traduction à la volée, le contrôle actif du bruit, l’appairage rapide, et des fonctions plus basiques comme le contrôle des médias.

Ces images nous donnent une meilleure idée de ce dont les OnePlus Buds seront capables — regardez les images d’instruction dans la galerie ci-dessus, ainsi qu’une mystérieuse paire d’écouteurs qui ont également été photographiés dans l’application.

Un lancement dans la journée

Au moment où cette fuite se produit, nous attendons toujours une révélation complète de OnePlus, qui arrivera avec le OnePlus Nord plus tard dans la journée.

Nous verrons alors ce que ces écouteurs peuvent faire et, ce qui est peut-être plus important, combien ils coûteront.