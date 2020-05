Ces nouvelles applications de Google pour Android mettent l’accent sur l’accessibilité

Hier, jeudi 21 mai marquait la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, et Google a partagé de nouvelles fonctionnalités et applications pour Android qui devraient rendre le système d’exploitation mobile plus accessible.

Des applications comme la nouvelle Action Blocks rende les tâches compliquées aussi simples qu’un simple tapotement, et Transcription instantanée et Amplificateur de son devraient faciliter les conversations de ceux qui ont besoin d’aide.

Chacune de ces fonctionnalités pourrait être d’une importance capitale pour une personne handicapée, même si elles peuvent être utiles dans tous les cas. Action Blocks, en particulier, peut vous aider à mettre en place des petites macros de Google Assistant pour automatiser des choses courantes pour lesquelles vous devriez normalement utiliser votre voix. Après avoir installé l’application, vous pouvez en configurer une en choisissant parmi une liste d’actions prédéfinies ou en tapant la vôtre.

En effet, Action Blocks est une nouvelle application pour Android qui vous permet d’utiliser des widgets d’une seule touche sur votre écran d’accueil. Les gros boutons exécutent des actions complexes, comme lire une vidéo, passer un appel ou envoyer un SMS. Elle peut reproduire tout ce que Google Assistant peut faire. Action Blocks pourraient être une aubaine pour toute personne souffrant d’un handicap cognitif ou mobile. Moins il y a d’étapes à mémoriser ou à exécuter, mieux c’est.

Mais comme mentionné ci-dessus, l’application peut également vous faciliter la vie. Imaginons, par exemple, que vous soyez le genre de personne qui ne fait que quatre choses sur son smartphone. Vous naviguez sur Internet, vous aimez regarder des vidéos sur YouTube, vous prenez des photos et vous aimez envoyer des messages à votre famille. Action Blocks peut transformer plusieurs étapes en une seule, en appuyant sur un seul bouton.

Transcription instantanée peut quant à elle faciliter les conversations, en particulier pour les personnes malentendantes. L’application est disponible depuis l’année dernière, mais elle s’enrichit de quelques nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez désormais régler l’application pour qu’elle fasse vibrer votre smartphone lorsqu’elle entend votre nom, ce qui vous permet de maintenir une distance sociale.

Une nouvelle barre de recherche vous permet de consulter rapidement les conversations précédentes sur un sujet particulier. Et, Transcription instantanée propose de nouvelles langues, dont l’albanais, le birman, l’estonien, le macédonien, le mongol, le panjabi et l’ouzbek. Cela porte la liste totale à 70 langues.

Amplificateur de son

Comme Transcription instantanée, l’application Amplificateur de son a été lancée l’année dernière pour faciliter la compréhension des conversations. Vous placez le smartphone près de la source du son que vous voulez entendre (disons un conférencier) et vous deviez brancher un casque. Le smartphone enregistre et amplifie la voix du conférencier tout en supprimant le bruit de fond.

Mais placer son smartphone près d’un haut-parleur tout en utilisant des écouteurs filaires n’est pas toujours pratique. La mise à jour d’aujourd’hui vous permet d’utiliser des écouteurs Bluetooth avec l’application Amplificateur de son. Et si vous êtes sur un smartphone Pixel — marque de Google, vous pouvez amplifier le son des médias lus sur votre smartphone, y compris les vidéos YouTube, la musique et les podcasts.

Toute personne ayant eu des difficultés à écouter des conversations à cause du bruit de fond appréciera des applications comme Transcription instantanée et Amplificateur de son.