La Galaxy Tab S7 ou Galaxy Tab S20 serait déjà en cours de réalisation

La pandémie liée au COVID-19 a engendré des incertitudes quant au calendrier de lancement des produits, mais cela ne signifie pas que les fabricants vont s’arrêter net. Les choses se déroulent toujours comme prévu, même si elles sont retardées ou fragmentées, et il semble que Samsung se prépare à lancer sa tablette haut de gamme, qui pourrait être lancée comme la Galaxy Tab S7 ou la Galaxy Tab S20. Et malgré les rumeurs, la Galaxy Tab S6 Lite n’est toujours pas visible.

La rumeur concernant cette tablette Samsung n’aurait pas pu tomber à un meilleur moment. Apple vient de lancer son nouvel iPad Pro 2020, qui ouvre la voie à Samsung pour lancer sa propre tablette, et ainsi concurrencer Apple. Selon le moment où elle lancera ses propres tablettes Galaxy Tab S, Samsung pourrait essayer de viser à la fois les marchés haut de gamme et de milieu de gamme.

GalaxyClub.nl a pu recevoir des informations sur certains modèles de tablettes Samsung SM-T970 et SM-T975 (respectivement pour les variantes Wi-Fi uniquement et cellulaire). Les noms « SM-TXXX » ont toujours été utilisés pour les tablettes haut de gamme Galaxy Tab S de Samsung, mais les précédents modèles portaient le nom « SM-T8XX ». Ce bond en chiffre pourrait signifier un saut dans le nom comme l’a fait Samsung avec le Galaxy S20 cette année.

Et, les stratégies de sortie et de marque de Samsung n’ont jamais été particulièrement cohérentes. Il était difficile d’anticiper si une successeure à la Galaxy Tab S6 se produirait. Après tout, le géant de la technologie n’a jamais sorti une Galaxy Tab S5, bien que la Tab S6 soit arrivée exactement un an après la Tab S4, passant directement d’un processeur Snapdragon 835 à un processeur Snapdragon 855.

Les détails concernant cette tablette sont pratiquement inexistants pour l’instant, mais on peut s’attendre à ce que des composants haut de gamme l’alimentent. Les fans, anciens et nouveaux, des tablettes Android de Samsung ont déjà fait part de leurs souhaits, allant du retour de la prise casque à l’éloignement de l’écran poinçonné.

Des caractéristiques haut de gamme ?

Une Galaxy Tab S20 devrait ressembler le plus possible à un smartphone de la série S20 pour que la nouvelle stratégie de marque fonctionne, bien que l’idée de mettre une caméra de 108 mégapixels à l’arrière – où même de 64 mégapixels — d’une tablette soit… assez stupide. Mais, Samsung pourrait certainement étendre la conception Infinity-O à un écran plus grand, réduisant encore les bords de sa tablette, et logeant la caméra frontale dans un minuscule trou en haut de l’écran AMOLED de 10 pouces ou plus.

Comme les iPad Pro 11 et 12.9 (2020) récemment dévoilés, la Galaxy Tab S7 ou Tab S20 pourrait également ajouter un troisième capteur photo à l’arrière pour la détection de profondeur 3D. Après tout, les Galaxy S20+, S20 Ultra et Note 10+ partagent déjà ces capacités de temps de vol super avancées. Une autre fonctionnalité intéressante que la tablette phare de nouvelle génération de Samsung pourrait emprunter aux meilleurs smartphones de la société est un affichage net avec un taux de rafraîchissement extrêmement rapide de 120 Hz.

On ne sait pas quand Samsung prévoit de lancer la Galaxy Tab S7/S20, bien qu’elle ait lancé la Galaxy Tab S6 l’année dernière, quelques mois avant le Galaxy Note 10. Elle doit encore lancer la Galaxy S6 Lite, qui pourrait offrir une option de milieu de gamme aux consommateurs plus tard ce mois-ci.