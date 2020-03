Les restrictions de sécurité d’Apple entravent la productivité des employés à la maison

Les employés d’Apple se plaignent que le travail à la maison est difficile, voire impossible, en raison du secret professionnel que le géant de la technologie basé à Cupertino a mis en place pour protéger ses nouveaux produits.

Apple est connue comme une entreprise qui redouble d’efforts pour prévenir les fuites et la divulgation d’informations concernant des projets encore en cours, de sorte que fournir aux employés un accès à distance aux systèmes critiques est une chose difficile à faire en ces temps difficiles.

L’entreprise a dit à ses employés de travailler à domicile en raison de l’épidémie de coronavirus, mais selon le Wall Street Journal, beaucoup trouvent cela assez difficile en raison des restrictions imposées par Apple. En effet, les employés d’Apple en télétravail se rendent compte que la lenteur du réseau à la maison et les restrictions de sécurité déroutantes ont un impact sur leur capacité à travailler efficacement. Ainsi, de nombreux ingénieurs continuent à travailler au siège d’Apple, bien que la firme elle-même insiste pour que chacun reste chez lui si possible.

Les développeurs de logiciels qui ont été renvoyés chez eux se plaignent du travail qu’ils sont autorisés à effectuer à distance. D’autres employés n’ont pas pu accéder aux systèmes internes clés depuis leur domicile en raison des politiques de sécurité strictes d’Apple. Le réseau et l’infrastructure internes d’Apple sont conçus pour empêcher les personnes extérieures d’entrer par effraction, et cela semble inclure également les employés…

Alors qu’Apple ajuste ses directives de sécurité, certains employés se présentent encore au bureau pour travailler, car le matériel informatique ne peut pas être retiré de l’Apple Park. « Il s’agit de réduire la densité », aurait déclaré un employé d’Apple.

Rester au bureau…

« Dans tous nos bureaux, nous adoptons des modalités de travail flexibles dans le monde entier, en dehors de la Grande Chine. Cela signifie que les membres de l’équipe doivent travailler à distance si leur travail le permet, et que ceux dont le travail exige qu’ils soient sur place doivent suivre des conseils pour maximiser l’espace interpersonnel. Le nettoyage en profondeur et à grande échelle se poursuivra sur tous les sites. Dans tous nos bureaux, nous mettons en place de nouveaux contrôles sanitaires et de température », a récemment déclaré Apple. « Tous nos employés continueront à être rémunérés en fonction de leur activité habituelle. Nous avons élargi nos politiques de congé pour tenir compte des circonstances de santé personnelles ou familiales créées par le COVID-19 ».

Apple est l’une des entreprises les plus durement touchées par l’épidémie de coronavirus. Outre le fait que la WWDC est désormais un événement exclusivement en ligne, la société basée à Cupertino aurait également retardé le lancement de l’iPhone 9, dont le lancement était initialement prévu dès ce mois-ci.