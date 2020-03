Les prix de la série Huawei P40 en fuite avant le lancement

La famille de smartphones Huawei P40 sera dévoilée le 26 mars. Bien que les détails spécifiques concernant le smartphone restent à confirmer, un informateur a déjà pu obtenir les prix de la série. Chaque année en mars, Huawei annonce de nouveaux membres de sa série P, qui a souvent établi de nouvelles références pour la photographie sur mobile.

Mais cette fois-ci, les chances sont contre elle, car elle semble pouvoir prospérer sans Google et se frayer un chemin à travers la pandémie de coronavirus en cours. En effet, l’épidémie COVID-19 a changé la donne. L’événement aura toujours lieu le même jour, mais Huawei prononcera son discours principal en ligne, où il sera plutôt diffusé sur YouTube et d’autres réseaux sociaux.

Cela ne semble pas ralentir Huawei, qui continue à pousser vers le lancement de la série P40. Teme, un informateur fiable en ce qui concerne les smartphones de Huawei, a fait part de ce qui pourrait être le prix de vente final de la série Huawei P40 en Europe.

Lorsque Huawei présentera sa nouvelle gamme d’appareils haut de gamme sans Google dans le courant du mois, le modèle le moins cher sera le Huawei P40 standard. Mais, il reste à voir s’il pourra continuer à être considéré comme un produit phare, comme son prédécesseur.

Le prix du modèle standard Huawei P40 se situerait entre 799 et 899 euros, tandis que le Huawei P40 Pro serait vendu entre 999 et 1099 euros. Il y aura également une édition encore plus haut de gamme (Porsche Design ?), dont le prix devrait se situer entre 1 199 et 1 299 euros. Étant donné l’étendue des gammes ainsi que du passé de la série, il se pourrait bien que ce soit les prix définitifs lorsque les smartphones seront annoncés dans deux semaines.

Les fuites nous ont également donné une bonne idée de ce que nous pouvons attendre de la série Huawei P40. Tous seront alimentés par le processeur Kirin 990 et auront des capacités 5G à bord. Quant aux caméras, nous attendons un nouveau capteur d’image CMOS Sony IMX700 de 52 mégapixels, qui aura une taille de pixel inégalée ainsi qu’une matrice RYYB pour une meilleure photographie en basse lumière. En outre, il devrait se vanter d’un capteur ultra grand-angle et un capteur photo à zoom périscope 5x, analogue à celui utilisé l’année dernière sur le Huawei P30 Pro.

Une hausse des prix

P40 799-899 €

P40 pro 999-1099 €

P40 Pro PE 1199 — 1299 € Prices vary by country +-50–€100 – Teme (特米) (@RODENT950) March 11, 2020

Ces prix et disponibilités n’ont pas été officiellement confirmés par Huawei — la société n’en parlera que lors de l’événement officiel du 26 mars. Ensuite, outre le prix élevé, l’interdiction imposée par les États-Unis à Huawei a forcé le fabricant chinois de smartphones à remplacer toutes les applications Google par des alternatives, y compris une vitrine AppGallery.

Il va sans dire que, quelle que soit l’ampleur de l’entreprise de Huawei, et, quelle que soit la somme d’argent qu’elle est prête à verser dans un écosystème mobile dépourvu de services Google, les utilisateurs d’Android dans les pays occidentaux pourraient avoir du mal à s’adapter à cette nouvelle expérience Android. Ajoutez à cela une hausse de prix, la firme chinoise pourrait avoir du mal à vendre ses smartphones dans l’hexagone.