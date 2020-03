Windows 10X dispose d’un nouvel explorateur de fichiers, voici à quoi il ressemble

La dernière version de Windows 10X, que presque tout le monde peut essayer, qu’il fasse partie ou non du programme Windows Insider, est accompagnée d’une toute nouvelle version de l’explorateur de fichiers.

En effet, Windows 10X sera doté d’un nouvel explorateur de fichiers qui est étroitement lié à OneDrive dans le cadre du remaniement de sa version de bureau, et nous venons d’avoir un aperçu de cette nouvelle interface. L’explorateur de fichiers, comme vous le savez peut-être, fait simplement référence à la partie de l’interface Windows qui vous permet de naviguer dans les dossiers et les fichiers de votre machine (ou dans le cloud).

Et de grands changements sont à prévoir avec Windows 10X, comme l’a remarqué Windows Central, le nouvel explorateur de fichiers moderne étant beaucoup plus rationnel (comme le reste de Windows 10X, bien sûr).

Comme mentionné, l’idée est d’offrir une intégration étroite avec OneDrive et la possibilité de parcourir des fichiers locaux en plus de ceux que vous avez cachés sur le cloud de Microsoft. Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus et ci-dessous, la nouvelle interface est tellement simplifiée qu’elle semble plutôt clairsemée, mais n’oubliez pas qu’il s’agit encore d’une première version fonctionnelle du nouvel explorateur de fichiers.

Pour l’instant, le nouveau gestionnaire de fichiers est donc plus ou moins un client OneDrive, car il ne peut afficher les fichiers stockés dans le cloud qu’après que vous vous soyez connecté avec votre compte Microsoft. Il va sans dire que cette application est spécifiquement optimisée pour le tactile.

Mais, il est clair que l’idée est de produire une version beaucoup moins encombrante de l’explorateur de fichiers qui existe actuellement sous Windows 10. Ce nouvel explorateur de fichiers est en fait une application Web, précise Windows Central, avec quelques éléments d’intégration dans le système d’exploitation. L’application dispose également d’un mode clair et d’un mode sombre, ce qui est normal.

Yes the new file explorer can be used to access local files pic.twitter.com/Yp73iZXAhF

—Matthew (@Matthew4850) March 10, 2020