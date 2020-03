Le Pixel 4a de Google vient de s’afficher sur la toile

Les Pixel 4 et Pixel 4 XL sont peut-être les derniers et les meilleurs smartphones de Google en matière de fonctionnalités et de performances, mais ce ne sont pas les smartphones les plus populaires de Google. En fait, certains observateurs de l’industrie affirment que deux autres smartphones de Google surpassent encore largement la série Pixel 4. Il s’agit du Pixel 3a et du Pixel 3a XL, les nouveaux modèles Pixel de milieu de gamme que Google a lancés en mai dernier.

Si l’on considère que les smartphones Pixel 3a offrent aux utilisateurs la même expérience Android que les modèles plus chers, mais pour beaucoup moins d’argent, ce n’est pas vraiment un mystère de savoir pourquoi ces smartphones sont les meilleures ventes de la société. En fait, la seule raison de ne pas acheter un nouveau Pixel 3a pour le moment pourrait être d’attendre les Pixel 4 a et Pixel 4a XL qui devraient sortir dans les prochains mois.

Aujourd’hui, il semble que des photos du Pixel 4a aient été divulguées pour la première fois sur la toile. À la fin de l’année dernière, des rendus du futur smartphone de milieu de gamme Pixel 4a de Google ont été divulgués, et ces derniers ont été confirmés parce que nous venons apparemment de voir pour la première fois un vrai Pixel 4a.

Vues sur Slashleaks, les photos montrent donc la plus petite option de la gamme Pixel 4a de Google :

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de confirmer de façon concluante que les images sont authentiques, elles correspondent exactement aux rendus qui ont été divulgués précédemment. On peut voir l’écran poinçonné dans le coin supérieur gauche à l’avant du smartphone pour loger la caméra frontale. C’est une première pour tout téléphone Google Pixel, car les précédents smartphones logent des caméras dans un large bord d’écran ou une encoche.

Une annonce début mai ?

Cela signifie qu’il n’y a pas un épais bord en haut de l’écran du Pixel 4a, mais il semble toujours y avoir un menton visible en bas de l’écran. À l’arrière, on peut apercevoir le bloc noir caméra carré qui contient un unique capteur photo avec son flash LED dans le coin supérieur gauche. On retrouve également un capteur d’empreintes digitales au centre de la coque arrière.

Nous ne savons pas de quel matériau le smartphone est fait, mais il semble avoir un effet de métal brossé, ce que nous n’avons pas vu sur d’autres smartphones Pixel par le passé. À moins que les plans ne changent en raison de l’épidémie du coronavirus, nous pouvons nous attendre à ce que Google annonce ses nouveaux smartphones début mai. À l’origine, nous nous attendions à ce que le Pixel 4a et le Pixel 4 a XL fassent leurs débuts à Google IO 2020, mais cet événement a été annulé en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus. L’événement peut continuer en tant qu’événement en ligne, et si tel est le cas, nous pouvons toujours nous attendre à ce qu’il se déroule autour du 12 au 14 mai.