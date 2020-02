Windows 10 est le nouveau roi des systèmes d’exploitation

Windows 10 ne cesse d’augmenter sa part de marché, si bien que le mois dernier, par exemple, il a réussi à établir un nouveau record personnel avec près de 6 ordinateurs sur 10 utilisant ce système d’exploitation.

Les chiffres fournis par NetMarketShare pour le mois de janvier montrent que Windows 10 a augmenté sa part de marché de 53,36 % en décembre à pas moins de 57,08% en janvier. Windows 7, en revanche, est passé de 29,57 % à 25,56 %.

L’augmentation de Windows 10 et la diminution de Windows 7 sont évidemment le résultat de la fin du soutien de ce dernier.

Windows 7 ne reçoit plus de mises à jour depuis le 14 janvier, de sorte qu’un nombre important d’utilisateurs ont migré ou sont en train de le faire vers Windows 10. Il est donc logique que Windows 10 monte et que Windows 7 descende, car les utilisateurs passent de ce dernier au premier.

Microsoft fait également pression pour que les utilisateurs passent de Windows 7 à Windows 10, et qui plus est, la société autorise toujours les mises à jour gratuites de manière non officielle. En d’autres termes, si vous utilisez toujours Windows 7 et que vous souhaitez passer à Windows 10, vous pouvez faire le tout gratuitement avec une mise à niveau en place, évidemment tant que votre copie de Windows 7 est légitime et activée.

Une part de marché qui va grimper

La différence entre Windows 10 et le reste des systèmes d’exploitation en termes de part de marché est énorme. Alors que Windows 7 est le deuxième des charts, le troisième dans la liste est Windows 8.1, qui alimente actuellement 3,38 % des appareils. macOS 10.14 est le suivant avec 3,20 %, suivi par la version 10.15 avec 4,12 %. Windows XP continue d’être dans le classement avec une part de marché de 1,49 %.

Il est certain que la part de marché de Windows 10 va augmenter dans les mois à venir, notamment parce que de plus en plus d’utilisateurs achèvent la migration de Windows 7 vers Windows 10.