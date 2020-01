Le Sony Xperia 2 pourrait être un smartphone 5G avec un écran 4K

Les rumeurs parlent du lancement du Sony Xperia 2 en février de cette année, et une nouvelle fuite sur les spécifications a suggéré que le smartphone se vanterait de la 5G, ce qui en ferait le premier smartphone avec un écran 4K à supporter la connectivité de prochaine génération.

Ces informations proviennent du site MyDrivers, qui a publié un rapport sur le futur smartphone de la firme japonaise. On ne sait pas exactement d’où le site tire ces informations, mais nous avons déjà entendu des fuites du site qui se sont avérées exactes, nous sommes donc enclins à les prendre au sérieux.

Il est important de souligner que MyDrivers ne fait référence à l’appareil que sous le nom de « new flagship of Xperia », en prétendant qu’il pourrait s’appeler Xperia 0, Xperia 1.1 ou Xperia 1 Premium, ce qui vient s’ajouter à la liste croissante des noms possibles (ainsi que Xperia 5 Plus, entre autres). Mais comme le nom le plus courant que nous ayons entendu est Xperia 2, on va s’en tenir à celui-ci pour l’instant.

Le rapport indique que le smartphone sera équipé du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm avec un modem 5G intégré. En outre, le rapport indique que le Xperia 2 aura un écran 4K, et dans ce cas, il correspondra à celui du Xperia — une caractéristique dont peu de smartphones peuvent se vanter à ce jour. Il semble que l’écran sera une dalle OLED de 6,6 pouces, ce qui en fera le plus grand smartphone Sony de ces dernières années, et il aura également un ratio 21:9.

Une autre caractéristique mentionnée dans le rapport est la caméra. Le Sony Xperia 2 sera apparemment équipé de quatre capteurs arrière, qui seraient deux éléments de 12 mégapixels, un capteur de 48 ou 64 mégapixels — on ne sait pas encore lequel — et un capteur de temps de vol (ToF).

Les autres aspects de l’appareil n’ont pas encore été détaillés.

Un smartphone plus abordable que ses prédécesseurs

Le rapport énumère également quelques caractéristiques qui ne méritent pas vraiment de faire les gros titres, mais qui pourraient quand même plaire aux personnes intéressées par le smartphone. Le smartphone se vanterait de la charge rapide, d’une puce NFC, et d’une protection IP68, ce qui rend le smartphone résistant à l’eau.

Enfin, le prix. Selon MyDrivers, le téléphone coûtera 6 000 CNH (environ 780 euros). Évidemment, ce prix reste assez élevé, mais ce n’est pas une surprise pour un smartphone de Sony. En effet, la firme a pour habitude de pratiquer des prix assez élevés pour ses flagships. Si cette fuite est vraie, le Sony Xperia 2 pourrait être un appareil assez intrigant, en tant qu’appareil Xperia plus abordable avec quelques caractéristiques impressionnantes.