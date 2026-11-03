Apple vient de publier des résultats financiers particulièrement solides pour son quatrième trimestre. Le chiffre d’affaires de l’iPhone atteint 57,58 milliards de dollars, en progression de 17 % sur un an. Une performance notable alors que la dernière génération n’a pas suivi le calendrier habituel de renouvellement de la gamme et que le constructeur doit composer avec des coûts de composants en hausse.

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Cette croissance intervient après le lancement, en septembre, de la famille iPhone 18, qui comprend notamment des modèles iPhone 18 Pro et Pro Max plus chers. Apple a également relevé les tarifs de plusieurs anciens modèles. Le groupe a parallèlement dévoilé son premier smartphone pliable, l’iPhone Duo, mais les ventes en précommande de cet appareil ne sont pas prises en compte dans les résultats publiés.

Des prix plus élevés soutiennent les revenus de l’iPhone

La progression du chiffre d’affaires ne repose donc pas uniquement sur une hausse des volumes. Le positionnement tarifaire des nouveaux iPhone 18 Pro et Pro Max, associé à l’augmentation des prix de modèles plus anciens, contribue à la performance financière de la division.

Toutefois, Apple ne détaille pas, dans les éléments communiqués, la répartition exacte entre volumes vendus et évolution du prix moyen.

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Le lancement de l’iPhone Duo n’a pas encore pesé dans ces résultats. Apple aurait proposé un nombre limité d’exemplaires en magasin lors de sa commercialisation, tandis que certaines estimations de livraison s’étendent jusqu’en 2027. La demande semble donc se heurter à des contraintes d’approvisionnement, même si les ventes en précommande seront comptabilisées dans une période ultérieure.

La hausse du coût de la mémoire pèse sur les marges

Comme les autres fabricants d’électronique, Apple doit faire face à des tensions sur sa chaîne d’approvisionnement et à l’augmentation du prix de la mémoire. Ces pressions ont conduit le groupe à revoir à la hausse les tarifs de plusieurs produits. Lors d’un entretien accordé à CNBC, le directeur général John Ternus a confirmé que les coûts de mémoire avaient augmenté par rapport au trimestre de juin.

Le dirigeant a précisé que cette hausse avait été partiellement compensée par les stocks disponibles et par la baisse des coûts de certains composants hors mémoire. La gestion des approvisionnements reste donc un enjeu important pour Apple, notamment alors que le groupe élargit sa gamme avec de nouveaux formats et de nouvelles catégories de produits.

Le Mac et les services progressent, l’iPad recule

Au-delà de l’iPhone, Apple affiche une croissance globale de 12 %, avec un chiffre d’affaires total de 114,5 milliards de dollars. Le Mac signe une progression particulièrement marquée de 24 %, pour atteindre 10,79 milliards de dollars. Les services poursuivent également leur développement, avec 31,57 milliards de dollars de revenus, portés notamment par les commissions de l’App Store et les abonnements à Apple TV et Apple Music.

L’iPad constitue en revanche le principal point de faiblesse parmi les catégories mentionnées. Les ventes de tablettes reculent de 10 % sur un an, à 6,23 milliards de dollars. Cette évolution contraste avec la dynamique du Mac et des services, qui contribuent à diversifier les sources de revenus du groupe.

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Apple accélère aussi dans la maison connectée

Ces résultats interviennent alors qu’Apple multiplie les lancements sur plusieurs marchés. Le constructeur a récemment renforcé ses ambitions dans la maison connectée avec son premier écran domestique intelligent, ainsi qu’une gamme de sonnettes vidéo, de caméras de sécurité et de serrures connectées développées en collaboration avec LG et Schneider Electric.

La semaine dernière, Apple a également présenté un MacBook Pro doté d’un écran tactile. Ce choix marque une évolution notable pour une entreprise dont les dirigeants avaient longtemps résisté à l’idée d’intégrer cette technologie à leurs ordinateurs portables. Entre l’iPhone pliant, la maison connectée et ce nouveau MacBook Pro, Apple cherche ainsi à renouveler plusieurs pans de son catalogue, tout en préservant la dynamique de ses activités historiques.