Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max réalisent un démarrage contrasté sur les principaux marchés mondiaux. Selon les données de Counterpoint Research, les ventes des deux modèles ont progressé de 3,1 % à l’échelle mondiale au cours de leurs trois premières semaines de commercialisation, par rapport à celles de la génération précédente sur la même période. Cette hausse masque toutefois des écarts importants entre les régions.

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La Chine s’impose comme le principal moteur de cette progression, tandis que les États-Unis et le Japon enregistrent un recul des ventes. Les premiers chiffres montrent ainsi que le lancement des nouveaux smartphones haut de gamme d’Apple ne bénéficie pas du même accueil partout.

La Chine tire les ventes des iPhone 18 Pro

En Chine, les ventes de la gamme iPhone 18 Pro ont augmenté de 29 % sur un an durant les trois premières semaines de commercialisation. Counterpoint Research attribue notamment cette performance à une meilleure disponibilité des stocks au lancement et à la hausse des prix de certains smartphones Android haut de gamme concurrents.

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La situation est différente aux États-Unis, où les ventes reculent de 4 % sur un an. Selon l’institut, les améliorations limitées en matière de design et de fonctionnalités pourraient ne pas suffire à convaincre certains consommateurs de payer davantage pour les nouveaux modèles. Cette réserve souligne l’importance du rapport entre les nouveautés proposées et le prix demandé, particulièrement sur le segment premium.

Le Japon affiche le recul le plus marqué parmi les trois marchés cités, avec une baisse de 27 %. Les effets des taux de change ont rendu les nouveaux iPhone plus chers sur ce marché, ce qui pourrait peser sur la demande.

L’iPhone 18 Pro Max reste le modèle dominant

Malgré ces différences régionales, l’iPhone 18 Pro Max conserve une place centrale dans les ventes de la gamme. Il représente 56 % des ventes des modèles Pro, contre 57 % pour l’iPhone 17 Pro Max à la même période l’année précédente. Sa part recule donc légèrement, mais le modèle grand format continue de concentrer plus de la moitié des ventes de la famille Pro.

Ces premiers résultats dessinent un bilan nuancé pour Apple. La progression mondiale est réelle selon les chiffres de Counterpoint, mais elle repose largement sur la dynamique du marché chinois, alors que les ventes reculent aux États-Unis et au Japon.

Les prochaines semaines permettront de mieux mesurer la solidité de ce lancement. À ce stade, les données disponibles ne permettent pas de déterminer si la croissance observée en Chine suffira à compenser durablement les difficultés rencontrées sur d’autres marchés.