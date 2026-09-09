Note de correction — 09/09/2026 Mise à jour des prix français.

Apple a officiellement présenté les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, avec une évolution qui touche cette année autant la puissance que la photographie et l’autonomie. La nouvelle génération introduit la puce A20 Pro gravée en 2 nm, un second moteur neuronal, une chambre à vapeur agrandie et surtout un appareil photo principal de 48 mégapixels à ouverture variable.

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Les tarifs progressent également : l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 euros avec 256 Go de stockage, tandis que l’iPhone 18 Pro Max débute à 1 629 euros avec la même capacité. Les précommandes ouvriront le 12 septembre, avant une commercialisation prévue le 18 septembre.

Quatre coloris et une évolution mesurée du design

Apple conserve l’architecture introduite avec les iPhone 17 Pro en 2025, qui avait marqué l’abandon du titane au profit de l’aluminium et l’arrivée du large plateau photo à l’arrière.

Les iPhone 18 Pro seront proposés en noir profond, argent, Glacier et bordeaux, avec un verre arrière assorti à la couleur du châssis. Apple ne cherche donc pas à réinventer immédiatement une silhouette encore récente, mais affine plutôt le design existant.

La Dynamic Island évolue néanmoins.

Elle devient plus compacte sur les modèles Pro et peut désormais afficher jusqu’à trois Live Activities simultanément, ce qui devrait permettre de suivre davantage d’informations contextuelles sans ouvrir les applications concernées.

À l’avant, la génération conserve également l’appareil photo Center Stage de 18 mégapixels introduit l’année dernière, capable d’élargir automatiquement le cadrage pour les selfies même lorsque le téléphone est tenu verticalement.

A20 Pro : première puce iPhone gravée en 2 nm

La principale évolution technique est la nouvelle puce A20 Pro. Apple indique qu’elle repose sur une architecture entièrement revue et sur une gravure 2 nm, similaire à celle employée sur sa nouvelle génération de puces M6.

Le CPU conserve une organisation à six cœurs, composée de deux cœurs hautes performances qualifiés de « desktop-class » et de quatre cœurs dédiés à l’efficacité énergétique. La partie graphique progresse plus fortement avec un GPU à sept cœurs, pour lequel Apple revendique jusqu’à 40 % de performances supplémentaires.

Cette évolution doit bénéficier autant aux jeux qu’aux applications créatives et aux traitements lourds exécutés directement sur le smartphone.

Mais, Apple insiste surtout sur l’intelligence artificielle.

La puce intègre désormais un second Neural Engine, portant le total à 32 cœurs NPU. Cette architecture doit permettre d’accélérer les fonctions Apple Intelligence et les nouvelles capacités de Siri AI, notamment ses voix plus expressives et les traitements nécessitant davantage de calcul local.

Apple renforce fortement le refroidissement

L’augmentation des performances impose aussi une meilleure gestion thermique. Apple équipe donc les iPhone 18 Pro d’une chambre à vapeur de nouvelle génération dont la surface est trois fois plus importante que celle utilisée sur les iPhone 17 Pro.

L’objectif est de mieux répartir la chaleur produite par l’A20 Pro pendant les longues sessions de jeu, l’enregistrement vidéo ou les traitements liés à l’IA.

Cette évolution est particulièrement significative.

Apple s’est longtemps reposé sur l’efficacité de ses puces et la dissipation passive du châssis, mais la puissance croissante des SoC mobiles impose désormais une approche beaucoup plus proche de celle des smartphones Android haut de gamme.

La question ne consiste plus seulement à atteindre un pic de performances, mais à le maintenir pendant plusieurs minutes sans réduction excessive des fréquences.

Jusqu’à 45 heures de lecture vidéo sur le Pro Max

L’autonomie constitue l’autre grand argument de cette génération. Apple annonce 36 heures de lecture vidéo pour l’iPhone 18 Pro et jusqu’à 45 heures pour l’iPhone 18 Pro Max, ce dernier devenant ainsi le modèle affichant la meilleure autonomie jamais annoncée sur un iPhone. Selon l’entreprise, l’iPhone 18 Pro standard atteint désormais une endurance quotidienne comparable à celle de l’iPhone 17 Pro Max.

La recharge évolue elle aussi. Apple affirme que 15 minutes de recharge filaire permettent de récupérer jusqu’à six heures de lecture vidéo sur l’iPhone 18 Pro.

Il faudra évidemment attendre les tests indépendants pour mesurer les gains dans des usages plus variés, mais l’association du 2 nm, d’une architecture interne revue et d’un meilleur refroidissement devrait permettre à Apple de mieux équilibrer performances et consommation.

Une ouverture variable pour l’appareil photo principal de 48 mégapixels

La transformation la plus importante concerne probablement la photographie. L’appareil photo principal de 48 mégapixels adopte désormais une ouverture variable mécanique, une première majeure pour la gamme Pro. Apple utilise un diaphragme composé de six lamelles extrêmement fines, présentées comme plus fines qu’un cheveu humain.

Dans les environnements sombres, l’ouverture peut s’élargir afin de laisser entrer davantage de lumière. Apple promet ainsi des captures en mode Nuit plus rapides et de meilleure qualité.

Mais, l’intérêt va plus loin que la seule basse lumière.

Une ouverture variable permet également de mieux contrôler la profondeur de champ et la quantité de lumière qui atteint le capteur. Elle offre donc davantage de possibilités créatives qu’un objectif à ouverture fixe, particulièrement pour les photographes souhaitant réduire leur dépendance au traitement logiciel.

Apple qualifie d’ailleurs cette évolution de plus grande amélioration photo depuis plusieurs années.

Des contrôles Pro plus complets pour la photo et la vidéo

Les utilisateurs avancés bénéficient aussi de nouveaux réglages manuels. Les Pro Controls permettent notamment de modifier la vitesse d’obturation afin d’ajuster le flou de mouvement, aussi bien en photo qu’en vidéo. Cette évolution rapproche encore davantage l’iPhone d’un appareil de création contrôlable manuellement, sans pour autant abandonner l’automatisation qui constitue le cœur de l’expérience Apple.

Les styles photographiques gagnent également de nouveaux réglages permettant d’ajuster la texture et le grain des images.

En vidéo, les iPhone 18 Pro prennent désormais en charge les time-lapses en 4K Dolby Vision HDR, élargissant encore les options proposées aux créateurs. Apple semble ainsi vouloir donner plus de latitude aux utilisateurs expérimentés sans complexifier l’expérience par défaut pour le grand public.

SynthID et Apple Reference Image : Apple s’intéresse aussi à l’authenticité des contenus

Autre nouveauté moins visible mais particulièrement intéressante : Apple annonce la prise en charge du protocole SynthID de Google pour l’authentification des contenus. La marque introduit également son propre standard baptisé Apple Reference Image. Ces technologies arrivent dans un contexte où les images générées ou modifiées par intelligence artificielle deviennent de plus en plus difficiles à distinguer des photographies traditionnelles.

Apple semble donc vouloir intégrer davantage de métadonnées et de mécanismes permettant d’indiquer l’origine ou le traitement d’une image.

Cette approche pourrait prendre rapidement de l’importance si les outils génératifs continuent de s’intégrer au système photo et aux applications créatives. Elle montre aussi que la bataille autour de l’IA ne se limite plus à générer des contenus : il faut désormais être capable d’en retracer la provenance.

Une hausse de prix limitée à 100 dollars

Apple augmente le prix de l’iPhone 18 Pro, mais reste loin des scénarios les plus pessimistes évoqués avant la keynote. Le modèle démarre à 1 479 euros en 256 Go, soit une hausse de 100 euros par rapport à l’iPhone 17 Pro. L’iPhone 18 Pro Max commence de son côté à 1 629 euros, également avec 256 Go de stockage.

Le positionnement reste donc très haut de gamme, mais l’augmentation est relativement contenue au regard des évolutions matérielles annoncées et de la pression persistante sur le coût de certains composants.

Les précommandes débuteront le 12 septembre, avant une disponibilité commerciale le 18 septembre.

Une génération plus profonde qu’elle n’en a l’air

Visuellement, les iPhone 18 Pro ne marquent pas une rupture comparable à celle de la génération précédente. Mais techniquement, les changements sont beaucoup plus structurants.

Le passage au 2 nm, le double Neural Engine, la chambre à vapeur trois fois plus grande et l’ouverture variable montrent qu’Apple travaille désormais simultanément sur quatre axes devenus essentiels : performance soutenue, intelligence artificielle locale, autonomie et maîtrise photographique. La présence de SynthID et d’Apple Reference Image ajoute également une dimension plus stratégique, en anticipant un monde où la provenance des images deviendra aussi importante que leur qualité.

Cette première keynote sous la direction de John Ternus donne ainsi une orientation assez claire. Apple ne cherche pas à multiplier les ruptures visibles, mais à rendre l’iPhone Pro plus endurant, plus contrôlable et davantage préparé aux usages liés à l’IA.

L’iPhone 18 Pro ressemble moins à une réinvention qu’à une consolidation ambitieuse : une génération qui préfère améliorer profondément ce que l’on utilise chaque jour plutôt que de changer simplement ce que l’on voit au premier regard.