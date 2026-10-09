Caméra principale 48 Mpx à ouverture variable de ƒ/1,48 à ƒ/4,0.
Trois capteurs arrière 48 Mpx et zoom jusqu’à 8x, caméra avant 18 Mpx.
DXOMARK : deuxième photophone au monde avec 172 points.
01Définition
Qu'est-ce que Appareil photo des iPhone 18 Pro, au juste ?
La grande nouveauté photo des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max est l’ouverture variable de la caméra principale : un diaphragme mécanique qui passe de ƒ/1,48 (luminosité maximale) à ƒ/4,0 (profondeur de champ maximale). Les trois caméras arrière sont désormais des capteurs Fusion 48 Mpx, et la caméra avant passe à 18 Mpx avec Center Stage.
Publicité
Cette page rassemble la fiche officielle d’Apple, les enseignements du démontage et les premiers tests. Les nombreuses rumeurs publiées avant le lancement y ont été regroupées.
02Évolution & versions
Des origines à aujourd'hui
Juillet 2026
L’ouverture variable se précise
Une fuite décrit le mécanisme à ouverture variable du Pro Max.
Pour offrir les meilleures expériences, nous et nos partenaires utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de l’appareil. Consentir à ces technologies nous permet, ainsi qu’à nos partenaires, de traiter des données personnelles telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site, et d’afficher des publicités (non) personnalisées. Ne pas consentir ou retirer son consentement peut altérer certaines fonctionnalités.
Cliquez ci-dessous pour consentir à ce qui précède ou pour faire des choix détaillés. Vos choix s’appliquent à ce site uniquement. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment, y compris retirer votre consentement, avec les curseurs de la politique de cookies ou via le lien « Gérer mes cookies » en bas de chaque page.
Fonctionnel
Toujours activé
L’accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de permettre l’utilisation d’un service spécifique explicitement demandé par l’abonné ou l’utilisateur, ou dans le seul but d’effectuer la transmission d’une communication sur un réseau de communications électroniques.
Préférences
L’accès ou le stockage technique est nécessaire dans la finalité d’intérêt légitime de stocker des préférences qui ne sont pas demandées par l’abonné ou l’internaute.
Statistiques
Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement à des fins statistiques.Le stockage ou l’accès technique qui est utilisé exclusivement dans des finalités statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d’une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès à internet ou d’enregistrements supplémentaires provenant d’une tierce partie, les informations stockées ou extraites à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.
Marketing
L’accès ou le stockage technique est nécessaire pour créer des profils d’internautes afin d’envoyer des publicités, ou pour suivre l’utilisateur sur un site web ou sur plusieurs sites web ayant des finalités marketing similaires.