Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Les iPhone 18 Pro et Pro Max reçoivent un capteur principal 48 Mpx à ouverture variable (ƒ/1,48 à ƒ/4,0), un ultra grand-angle 48 Mpx et un téléobjectif 48 Mpx 4x avec zoom 8x.

La grande nouveauté photo des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max est l’ouverture variable de la caméra principale : un diaphragme mécanique qui passe de ƒ/1,48 (luminosité maximale) à ƒ/4,0 (profondeur de champ maximale). Les trois caméras arrière sont désormais des capteurs Fusion 48 Mpx, et la caméra avant passe à 18 Mpx avec Center Stage.

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Cette page rassemble la fiche officielle d’Apple, les enseignements du démontage et les premiers tests. Les nombreuses rumeurs publiées avant le lancement y ont été regroupées.