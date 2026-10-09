 Aller au contenu principal
BlogNT

Comprendre

Appareil photo des iPhone 18 Pro

Les trois capteurs, l’ouverture variable, le zoom, la vidéo et ce que disent les tests.

Publié le
L'ESSENTIEL
  • Caméra principale 48 Mpx à ouverture variable de ƒ/1,48 à ƒ/4,0.
  • Trois capteurs arrière 48 Mpx et zoom jusqu’à 8x, caméra avant 18 Mpx.
  • DXOMARK : deuxième photophone au monde avec 172 points.
01 Définition

Qu'est-ce que Appareil photo des iPhone 18 Pro, au juste ?

La grande nouveauté photo des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max est l’ouverture variable de la caméra principale : un diaphragme mécanique qui passe de ƒ/1,48 (luminosité maximale) à ƒ/4,0 (profondeur de champ maximale). Les trois caméras arrière sont désormais des capteurs Fusion 48 Mpx, et la caméra avant passe à 18 Mpx avec Center Stage.

Publicité

Cette page rassemble la fiche officielle d’Apple, les enseignements du démontage et les premiers tests. Les nombreuses rumeurs publiées avant le lancement y ont été regroupées.

02 Évolution & versions

Des origines à aujourd'hui

  1. Juillet 2026

    L’ouverture variable se précise

    Une fuite décrit le mécanisme à ouverture variable du Pro Max.

  2. 10 septembre 2026

    Face au Pixel 11 Pro

    Notre comparatif oppose le zoom et l’IA des deux modèles.

  3. 21 septembre 2026

    DXOMARK : 172 points

    DXOMARK classe l’iPhone 18 Pro deuxième meilleur photophone du monde.

  4. 23 septembre 2026

    Le démontage iFixit

    iFixit observe l’iris à six lamelles du capteur principal.

03 Comment y accéder

Où et comment l'utiliser

Principale
48 Mpx · 24/48 mm
Ouverture variable à quatre positions : ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 et ƒ/4,0
Ultra grand-angle
48 Mpx · 13 mm
ƒ/2,2, 0,5x et macro
Téléobjectif
48 Mpx · 100/200 mm
ƒ/2,8, 4x et 8x
Caméra avant
18 Mpx
Center Stage, cadrage centré pour photos et appels vidéo
04 Fonctionnalités

Ce que ça permet de faire

Ouverture variable

L’iris à six lamelles, observé par iFixit, modifie physiquement la lumière reçue par le capteur. Voir le démontage et les premières fuites sur le mécanisme.

Trois capteurs 48 Mpx

Principale, ultra grand-angle et téléobjectif utilisent des capteurs Fusion 48 Mpx.

Zoom jusqu’à 8x

Le téléobjectif 4x 48 Mpx recadre en 8x (200 mm), annoncé comme de qualité optique par Apple, pour une amplitude optique de 16x.

Vidéo

4K Dolby Vision jusqu’à 120 i/s, ProRes RAW et Apple Log 2. Final Cut Camera 2.4 exploite ces capacités.

Authenticité des photos

Apple Reference Image certifie qu’une photo est authentique dès la capture.

05 Limites & risques

Ce qu'il faut garder en tête

L’ouverture variable n’est pas un flou d’appareil photo

L’ouverture physique à ƒ/1,48 ne mesure qu’environ 4,6 mm selon iFixit : l’effet de profondeur de champ reste sans commune mesure avec un appareil photo à grand capteur.

Zoom 8x : un recadrage

Le 8x vient d’un recadrage au centre du capteur 48 Mpx du téléobjectif 4x, pas d’un second objectif.

06 FAQ

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’ouverture variable de l’iPhone 18 Pro ?

Un diaphragme mécanique qui règle la quantité de lumière entrant dans l’objectif principal : ƒ/1,48 pour un maximum de luminosité, ƒ/4,0 pour une profondeur de champ maximale.

Combien de mégapixels a l’iPhone 18 Pro ?

48 Mpx sur les trois caméras arrière (principale, ultra grand-angle, téléobjectif) et 18 Mpx sur la caméra avant.

Quel est le zoom de l’iPhone 18 Pro ?

Zoom optique 2x à 8x selon Apple, pour 16x d’amplitude optique totale. Le 8x vient d’un recadrage du téléobjectif 4x.

L’iPhone 18 Pro filme-t-il en 4K à 120 images par seconde ?

Oui, en Dolby Vision, avec ProRes RAW et Apple Log 2.

L’iPhone 18 Pro est-il bien classé par DXOMARK ?

DXOMARK le classe deuxième photophone au monde avec 172 points.

Publicité

Retrouvez BlogNT en priorité sur Google

Ajoutez-nous à vos sources préférées : nos analyses et tests remontent en tête de votre fil Google Actualités et de la recherche.

Ajouter BlogNT comme source préférée
Sujets abordés
Comprendre