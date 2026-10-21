Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

Apple étend son programme de réparation en libre-service à plusieurs de ses appareils les plus récents. La boutique Self Service Repair Store propose désormais des pièces détachées et des outils officiels pour les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, les Mac Studio équipés de puces M5 Max et M5 Ultra, ainsi que les Mac mini dotés des puces M6 et M5 Pro.

Publicité

Lancé en 2022, ce programme permet aux utilisateurs disposant des compétences nécessaires de réparer eux-mêmes certains appareils Apple, en s’appuyant sur des guides détaillés et des composants d’origine. Le service est accessible dans plusieurs régions, notamment aux États-Unis, au Canada et en Europe, selon les conditions locales.

Cette extension donne davantage de possibilités aux propriétaires de matériel récent qui souhaitent éviter un passage systématique en centre de réparation agréé. Elle ne rend toutefois pas les interventions accessibles à tous : certaines réparations exigent des outils spécialisés, du temps et une bonne maîtrise des procédures.

iPhone 18 Pro : écran, batterie, appareil photo et composants internes

La liste des pièces disponibles pour les iPhone 18 Pro et Pro Max couvre une grande partie des composants susceptibles d’être remplacés. Apple propose notamment le verre arrière, la batterie, l’écran, le haut-parleur inférieur, le haut-parleur supérieur, le module photo arrière et la caméra avant.

Publicité

D’autres éléments sont également concernés, dont le châssis, la carte logique, le microphone principal, le tiroir SIM et le moteur Taptic Engine. Les utilisateurs peuvent sélectionner une intervention précise pour connaître les pièces, consommables et outils nécessaires, puis acheter les éléments individuellement.

Le catalogue comprend notamment des outils de découpe d’adhésif, des ventouses, des sondes en nylon, des produits destinés à retirer les adhésifs et des tournevis dynamométriques. Des vis de remplacement sont également disponibles. Cette approche permet de préparer une réparation en fonction du composant concerné, plutôt que d’acheter un ensemble d’outils sans connaître précisément les besoins.

Le module photo reste à 299 euros

Un tarif mérite particulièrement l’attention : le module photo arrière des iPhone 18 Pro est affiché à 299 euros, soit le même prix que celui de la génération précédente, malgré l’arrivée d’un système à ouverture variable sur les nouveaux modèles.

Apple propose également un crédit de reprise de 71,76 euros si l’utilisateur renvoie le module d’origine. Après cette déduction, le coût effectif indiqué tombe à 227,24 euros.

Publicité

Cette possibilité de retour permet de réduire la facture, mais le prix final dépend des conditions appliquées à la pièce remplacée. Le montant annoncé concerne le module photo et ne représente donc pas le coût total d’une réparation, qui peut aussi inclure les outils et les consommables nécessaires.

Mac Studio et Mac mini : davantage de composants disponibles

Les ordinateurs de bureau Apple bénéficient eux aussi de cette extension. Pour les Mac Studio équipés des puces M5 Max et M5 Ultra, le catalogue comprend notamment les ports Thunderbolt et USB-C, les ventilateurs, les haut-parleurs, les modules SSD, les cartes logiques et les alimentations.

La sélection proposée pour les Mac mini est plus restreinte. Elle comprend les ventilateurs, les haut-parleurs, les cartes logiques, les batteries et les alimentations. Les composants disponibles varient donc selon le modèle et la catégorie de réparation envisagée.

L’accès à ces pièces peut prolonger la durée d’utilisation de certains appareils, notamment lorsque le remplacement d’un composant précis suffit à résoudre un problème. Il reste néanmoins nécessaire de vérifier la compatibilité exacte des pièces avec la configuration concernée avant toute intervention.

Publicité

Une réparation plus accessible, mais pas forcément simple

Le programme Self Service Repair constitue une évolution importante dans la manière dont Apple accompagne les réparations indépendantes. La disponibilité de composants authentiques et de guides officiels permet aux utilisateurs expérimentés de réaliser certaines interventions sans passer par le Genius Bar.

Cependant, le coût et la complexité restent des facteurs à prendre en compte. La location des outils spécialisés coûte généralement autour de 49 dollars pour sept jours, selon les conditions indiquées. À cela peuvent s’ajouter les pièces, les consommables et le temps nécessaire pour suivre correctement les instructions.

Apple élargit donc les possibilités de réparation sans supprimer les contraintes techniques. Pour les utilisateurs capables d’effectuer eux-mêmes ces opérations, cette extension représente une solution supplémentaire pour entretenir leurs appareils récents et potentiellement prolonger leur durée de vie.