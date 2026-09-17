L’iPhone 18 Pro et le Galaxy S26 partagent presque tout sur le papier : un écran de 6,3 pouces, une puce gravée en 2 nanomètres, 12 Go de mémoire vive. Ce qu’ils ne partagent pas, c’est le prix : 1 479 € pour l’iPhone, 799 € pour le Galaxy — un écart de 680 € qui mérite d’être justifié poste par poste.

Aucun des deux téléphones n’a encore été testé en conditions réelles par la rédaction. Ce comparatif s’appuie sur les fiches techniques officielles d’Apple et de Samsung et sur le dossier de Gizmochina consacré aux deux appareils.

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Le prix : 680 € d’écart, pour quoi faire ?

Avantage Galaxy S26. L’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 € en 256 Go. Le Galaxy S26 démarre à 799 €, mais directement en 256 Go également : Samsung a purement abandonné le palier 128 Go sur cette génération. L’écart de 680 € place donc le Galaxy S26 presque un tiers moins cher, à capacité de stockage de départ identique.

Écran : light avantage à l’iPhone

Avantage Galaxy S26. Les deux alignent une dalle OLED LTPO de 6,3 pouces à 120 Hz adaptatif. L’iPhone grimpe à 3 000 nits de luminosité en pic, le Galaxy à 2 600 nits — un écart réel mais peu perceptible hors plein soleil. Le Galaxy S26 est protégé par du Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière, avec un châssis en aluminium Armor.

Puce : même gravure, philosophies différentes

Avantage iPhone 18 Pro. Fait notable cette génération : l’A20 Pro d’Apple et l’Exynos 2600 de Samsung sont tous deux gravés en 2 nm — un rapprochement inédit, la puce Samsung ayant historiquement une génération de retard.

La version française et européenne du Galaxy S26 embarque l’Exynos ; le marché américain reçoit à la place un Snapdragon 8 Elite Gen 5, une différence régionale qui complique toute comparaison de performance brute. Les deux disposent de 12 Go de mémoire vive.

Photo : l’écart le plus net

Avantage iPhone 18 Pro. C’est le poste où l’iPhone 18 Pro creuse le plus l’écart. Son capteur principal 48 mégapixels à ouverture variable (f/1,48 à f/4,0) est épaulé par un ultra grand-angle 48 mégapixels et surtout un téléobjectif 48 mégapixels à 4x optique.

Le Galaxy S26 aligne un capteur principal 50 mégapixels (f/1,8) tout à fait comparable, mais un ultra grand-angle limité à 12 mégapixels et surtout un téléobjectif 10 mégapixels à seulement 3x optique — nettement en retrait face aux 48 Mpx et 4x de l’iPhone. Le selfie suit la même tendance : 18 mégapixels côté Apple, 12 mégapixels côté Samsung.

Batterie et charge

Avantage iPhone 18 Pro. Les deux batteries sont quasiment identiques en capacité : 4 288 mAh pour l’iPhone, 4 300 mAh pour le Galaxy. La différence se joue à la charge : l’iPhone 18 Pro accepte jusqu’à 60 W en filaire (50 % en 15 minutes), quand le Galaxy S26 plafonne à 25 W filaire et seulement 10 W en sans-fil.

Stockage et poids

Avantage iPhone 18 Pro. L’iPhone grimpe jusqu’à 2 To de stockage, le Galaxy S26 plafonne à 512 Go. À l’inverse, le Galaxy l’emporte sur la balance : 167 g contre 211 g pour l’iPhone, soit 44 g de moins malgré un gabarit d’écran identique.

Lequel choisir ?

L’iPhone 18 Pro offre une plateforme de performance plus robuste, un matériel photographique plus avancé et des capacités vidéo professionnelles, tandis que le Galaxy S26 reste l’alternative meilleure valeur.

Les fiches techniques confirment cette lecture : l’iPhone gagne sur le zoom, le stockage maximal et la vitesse de charge, le Galaxy réplique avec 680 € d’économie et 44 g de moins. Le choix dépend surtout de l’importance que vous accordez au téléobjectif et à la charge rapide — les deux points où l’écart est le plus large.

Comparatif établi le 17 septembre 2026 à partir des fiches techniques officielles d’Apple et de Samsung. L’iPhone 18 Pro n’a pas été testé par la rédaction ; cette page sera mise à jour après nos propres mesures.