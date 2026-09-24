Ce dossier suivait les rumeurs depuis des mois. Il est désormais à jour des annonces officielles : Apple a présenté les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max le 9 septembre 2026, lors de la première keynote dirigée par John Ternus. Les deux modèles sont en vente depuis le 18 septembre : le dossier intègre désormais les premières mesures et les premiers démontages.

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Le résumé tient en une phrase : peu de changements visibles, beaucoup de changements structurels. Voici ce qui est confirmé, et ce qu’il reste à mesurer.

Prix et disponibilité Solide

L’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 euros avec 256 Go, le 18 Pro Max à 1 629 euros avec la même capacité. La hausse est de 100 dollars aux États-Unis. En France, les reprises divergent : certaines parlent de 100 euros de plus que l’iPhone 17 Pro, mais notre comparatif chiffre celui-ci à 1 200 euros, soit 279 euros de moins que le 18 Pro (+23 %). Nous signalons l’écart plutôt que de trancher, en attendant la grille tarifaire d’Apple.

Les précommandes ont ouvert le 12 septembre et la commercialisation a démarré le 18 septembre. Les délais sont restés courts : la plupart des configurations étaient livrées le jour J, sauf certains Bordeaux et Argent en 256 ou 512 Go, annoncés entre le 24 et le 29 septembre.

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L’ouverture variable, la vraie rupture Solide

Le capteur principal de 48 mégapixels adopte une ouverture variable mécanique, une première sur la gamme Pro. Apple emploie un diaphragme à six lamelles, présentées comme plus fines qu’un cheveu humain. En basse lumière, l’ouverture s’élargit pour laisser entrer davantage de lumière ; le mode Nuit devient plus rapide. Elle varie de f/1,48 à f/4,0, contre f/1,78 fixe sur l’iPhone 17 Pro, et un mode Pro permet de la piloter à la main.

L’intérêt dépasse la seule photo de nuit : contrôler l’ouverture, c’est contrôler la profondeur de champ, donc réduire la dépendance au traitement logiciel. Apple qualifie cette évolution de plus grande amélioration photo depuis plusieurs années.

S’y ajoutent les Pro Controls, qui ouvrent le réglage de la vitesse d’obturation en photo comme en vidéo, des styles photographiques capables d’ajuster texture et grain, et la prise en charge des time-lapses en 4K Dolby Vision HDR.

A20 Pro : le 2 nm, et un second moteur neuronal Solide

La puce A20 Pro est la première d’un iPhone gravée en 2 nm, sur la même base que la génération M6. Le processeur conserve six cœurs — deux hautes performances qualifiés de « classe desktop » et quatre dédiés à l’efficacité — tandis que la partie graphique passe à sept cœurs pour 40 % de mieux.

Le vrai signal est ailleurs : Apple ajoute un second Neural Engine, portant le total à 32 cœurs NPU, pour accélérer Apple Intelligence et les traitements locaux de Siri.

Cette puissance impose de la dissiper. La chambre à vapeur voit sa surface triplée par rapport à l’iPhone 17 Pro. C’est un changement d’approche : Apple s’est longtemps reposé sur l’efficacité de ses puces et la dissipation passive du châssis, et se rapproche désormais des méthodes du haut de gamme Android. L’enjeu n’est plus le pic de performance, mais sa tenue dans la durée.

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Autonomie : le Pro Max devient l’iPhone le plus endurant Solide

Apple annonce 36 heures de lecture vidéo sur l’iPhone 18 Pro et jusqu’à 45 heures sur le Pro Max — le meilleur chiffre jamais annoncé sur un iPhone. Selon Apple, le 18 Pro atteint désormais l’endurance quotidienne d’un iPhone 17 Pro Max.

La recharge progresse aussi : 50 % en environ 15 minutes, contre une vingtaine sur l’iPhone 17 Pro, à condition d’utiliser un chargeur USB Power Delivery 3.1 avec AVS — certains chargeurs de MacBook, pourtant plus puissants, n’atteignent pas la vitesse maximale. Apple met aussi en avant jusqu’à six heures de lecture vidéo après cinq minutes de charge. Les étiquettes énergétiques européennes révèlent les capacités : 4 056 mAh pour le Pro et 5 391 mAh pour le Pro Max, pour 52 et 62 heures dans le protocole européen, soit neuf heures de plus que les iPhone 17 Pro (3 988 mAh, 43 h) et 17 Pro Max (4 823 mAh, 53 h).

Design : quatre coloris, une Dynamic Island réduite Solide

Apple conserve l’architecture de 2025 — abandon du titane pour l’aluminium, large plateau photo — et se contente de l’affiner. Quatre coloris : noir profond, argent, Glacier et bordeaux, avec un verre arrière assorti à la couleur du châssis.

La Dynamic Island devient plus compacte et affiche jusqu’à trois activités en direct simultanément. À l’avant, la caméra Center Stage de 18 mégapixels est reconduite.

SynthID : Apple s’intéresse à la provenance des images Solide

Nouveauté moins visible, mais stratégique : Apple prend en charge le protocole SynthID de Google pour l’authentification des contenus, et introduit son propre standard, Apple Reference Image. Alors que les images générées par IA deviennent indiscernables des photographies, la bataille ne porte plus seulement sur la génération, mais sur la traçabilité.

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Premières mesures : DXOMARK, iFixit et démontages Solide

DXOMARK classe l’iPhone 18 Pro deuxième du classement photo avec 172 points, derrière le Huawei Pura 80 Ultra (175) et quatre points au-dessus de l’iPhone 17 Pro (168), désormais cinquième. Le laboratoire souligne l’intérêt de l’ouverture variable pour les portraits de groupe et les scènes complexes ; un classement reste toutefois une synthèse propre à sa méthode.

Côté réparabilité, iFixit montre un iris de six lamelles commandées par un mécanisme magnétique, dont la réparation serait pratiquement impossible : il faudrait remplacer le module photo. Un premier démontage de REWA Technology révèle que la caméra infrarouge de Face ID passe partiellement sous l’écran, ce qui explique la Dynamic Island réduite mais complique la fabrication de dalles de remplacement. Le remplacement de la batterie passe à 149 euros, contre 135 euros sur les générations précédentes.

Précommandes : plus de 7 millions en Chine, des signaux contradictoires Prudence

Des médias chinois et le leaker Ice Universe évoquent plus de 7 millions de précommandes cumulées pour les deux modèles, dont environ 60 % pour le 18 Pro. Apple ne l’a pas confirmé. En Europe, les précommandes semblaient au contraire plus calmes que d’habitude, avec des délais courts — un signal ambigu, car un stock plus important produit le même effet qu’une demande plus faible. L’analyste Gene Munster note pourtant des délais en hausse par rapport à l’an dernier, ce qui pourrait traduire un report d’acheteurs vers le haut de gamme.

Le calendrier joue : septembre est réservé aux iPhone 18 Pro, Pro Max et Duo (précommandes le 16 octobre), tandis que l’iPhone 18, l’iPhone 18e et le successeur de l’Air sont attendus au printemps.

Ce qu’il reste à vérifier Prudence

Les chiffres de performance restent ceux d’Apple. Les 40 % de gain graphique, les 36 et 45 heures de lecture vidéo et l’efficacité réelle de la chambre à vapeur triplée sur une longue session de jeu attendent des tests complets. Les premiers scores AnTuTu (3 551 073 points sur un iPhone 18 Pro Max, contre environ 2,27 millions pour un 17 Pro Max) sont préliminaires. Apple ne publie pas les capacités de batterie : ce sont les étiquettes énergétiques européennes qui les révèlent.

Le bénéfice concret de l’ouverture variable sur un capteur de cette taille reste également à démontrer. Samsung avait tenté l’expérience sur le Galaxy S9 avant de l’abandonner, jugeant le gain trop faible pour la complexité mécanique.

Dossier mis à jour le 22 septembre 2026, quatre jours après le début des ventes. Il sera complété par nos propres mesures dès que nous aurons les appareils en main.