À quelques heures de l’événement « Surprise and shine » d’Apple, les dernières informations attribuées à Mark Gurman viennent rebattre les cartes autour de l’iPhone 18 Pro et du premier iPhone pliable de la marque. Deux éléments ressortent particulièrement : une hausse de prix plus modérée que prévu pour les modèles Pro, et un iPhone Duo pliable qui pourrait finalement prendre en charge l’Apple Pencil.

Apple semble ainsi préparer une génération moins spectaculaire sur le plan tarifaire qu’annoncé ces dernières semaines, mais beaucoup plus ambitieuse sur les usages. Entre photographie plus avancée, autonomie renforcée, nouveau système thermique et premier iPhone pliable, l’événement du 9 septembre pourrait surtout marquer un changement de stratégie sur le très haut de gamme.

L’iPhone 18 Pro pourrait n’augmenter que de 100 dollars

Les précédentes rumeurs évoquaient une hausse pouvant atteindre 300 dollars sur certains modèles de la gamme iPhone 18 Pro, notamment en raison de l’augmentation du coût de la mémoire.

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Les dernières informations de Mark Gurman sont nettement plus rassurantes. Apple envisagerait finalement une hausse d’environ 100 dollars, un niveau plus proche des augmentations récemment observées chez certains concurrents. L’entreprise absorberait ainsi une partie du surcoût des composants afin d’éviter une envolée trop brutale des prix.

Ce choix serait particulièrement important pour l’iPhone 18 Pro Max.

Une augmentation de 300 dollars aurait pu propulser son tarif de départ autour de 1 499 dollars, ce qui aurait accentué l’écart avec plusieurs flagships Android déjà très chers. Avec une hausse plus limitée, Apple préserverait mieux la cohérence de sa gamme tout en protégeant la perception de valeur du modèle Pro.

Cette décision pourrait toutefois avoir un coût direct sur les marges si la pression sur les composants mémoire reste élevée.

Les nouveautés photo pourraient être plus importantes qu’un changement de définition

Les iPhone 18 Pro ne devraient pas nécessairement augmenter la définition de leurs capteurs, mais Apple travaillerait sur de nouvelles optiques et plusieurs fonctions davantage orientées vers les usages professionnels.

L’évolution la plus intéressante concernerait l’iPhone 18 Pro Max, qui pourrait introduire un système d’ouverture variable. Une ouverture mécanique permettrait théoriquement d’ajuster la quantité de lumière entrant dans l’objectif et d’obtenir davantage de contrôle sur la profondeur de champ. Dans certaines situations, cela pourrait également améliorer le rendu en basse lumière ou éviter les problèmes liés à une ouverture trop grande en plein jour.

Cependant, l’intérêt dépendra fortement de l’implémentation choisie par Apple.

Sur un smartphone, la photographie computationnelle corrige déjà énormément de paramètres automatiquement. Une ouverture variable ne sera donc réellement utile que si Apple l’intègre intelligemment au traitement d’image ou offre aux utilisateurs avancés davantage de contrôle manuel. La marque semble en tout cas vouloir continuer à pousser l’iPhone Pro vers un rôle d’outil de création plutôt que de simplement augmenter les mégapixels.

A20 Pro et nouvelle chambre à vapeur pour maintenir les performances

Les deux modèles Pro devraient également bénéficier de la nouvelle puce A20 Pro, accompagnée d’un système de refroidissement revu. Apple aurait notamment retravaillé la chambre à vapeur afin de mieux évacuer la chaleur.

Cette évolution pourrait devenir particulièrement importante si le A20 Pro augmente encore ses performances CPU, GPU et IA. Les smartphones haut de gamme atteignent aujourd’hui rapidement leurs limites thermiques lors des jeux, du montage vidéo ou des tâches génératives, ce qui oblige le système à réduire progressivement les fréquences.

Un meilleur refroidissement ne sert donc pas uniquement à produire de meilleurs benchmarks. Il permet surtout de maintenir les performances plus longtemps et d’éviter qu’un appareil très rapide pendant quelques minutes ne ralentisse fortement lorsqu’il chauffe.

L’autonomie devrait elle aussi progresser, notamment sur l’iPhone 18 Pro Max, avec une batterie plus importante évoquée par plusieurs fuites récentes.

Le premier iPhone pliable pourrait finalement s’appeler iPhone Duo

La nouveauté la plus importante de l’événement devrait néanmoins être le premier smartphone pliable d’Apple. Alors que le nom iPhone Ultra circulait depuis plusieurs mois, les dernières informations indiquent qu’Apple pourrait finalement commercialiser l’appareil sous le nom iPhone Duo. Le prix de départ serait fixé autour de 2 000 dollars, probablement pour une configuration de stockage initiale relativement élevée.

Ce positionnement resterait extrêmement premium, mais serait inférieur aux estimations qui plaçaient jusqu’ici l’appareil autour de 2 500 dollars. Apple semble donc vouloir rendre son premier pliable légèrement plus accessible qu’attendu, sans pour autant chercher à en faire un produit de masse.

À ce niveau de prix, l’iPhone Duo viserait davantage les premiers utilisateurs, professionnels mobiles et passionnés prêts à payer pour un format inédit dans l’écosystème Apple.

L’Apple Pencil pourrait devenir son véritable argument de différenciation

La surprise la plus intéressante concernerait la compatibilité avec l’Apple Pencil. Le support du stylet n’était pas considéré comme acquis jusqu’ici, mais il semble désormais plus probable.

Cette fonction pourrait considérablement renforcer l’intérêt du format pliable. Une fois ouvert, l’iPhone Duo devrait offrir une surface proche de celle d’une petite tablette. Pouvoir écrire, annoter des documents, dessiner ou retoucher des images avec un Apple Pencil donnerait donc davantage de sens à cet écran intérieur.

Le produit ne serait plus simplement un iPhone qui devient plus grand, il commencerait à empiéter directement sur certains usages de l’iPad mini. Cette continuité entre smartphone et tablette pourrait devenir l’un des principaux avantages d’Apple face aux autres fabricants de pliables. La marque dispose déjà d’un vaste écosystème d’applications compatibles avec le Pencil et de plusieurs années d’expérience autour des interfaces tactiles grand format.

La vraie question sera de savoir jusqu’où iOS aura été adapté pour exploiter ces possibilités.

Un modem C2 et un système photo plus simple que celui des Pro

L’iPhone Duo devrait également inaugurer le nouveau modem C2 développé par Apple. Après les premières générations de modems maison, Apple chercherait ainsi à poursuivre son indépendance progressive vis-à-vis des composants cellulaires externes.

Le système photo du pliable pourrait toutefois rester plus simple que celui de l’iPhone 18 Pro. Les dernières informations évoquent une combinaison de 48 mégapixels et 12 mégapixels, probablement afin de limiter l’épaisseur et la complexité interne du châssis. Sur un smartphone pliable, chaque millimètre compte.

Apple devra intégrer deux écrans, une charnière, une batterie répartie dans plusieurs parties et un système de refroidissement tout en conservant une finesse acceptable. Il serait donc logique que certains compromis portent sur la photographie plutôt que sur le format lui-même.

Le véritable argument du Duo devrait être son écran pliable, son multitâche et son intégration logicielle, pas nécessairement le meilleur système photo de toute la gamme.

Une disponibilité seulement en octobre resterait probable

Même si l’iPhone Duo est présenté lors de l’événement du 9 septembre, sa commercialisation ne serait pas immédiate. Les dernières informations évoquent un lancement au début du mois d’octobre, avec au moins deux coloris, blanc et bleu foncé. Ce décalage pourrait s’expliquer par la complexité de production du produit.

Un pliable demande des tolérances très précises au niveau de l’écran et de la charnière, et plusieurs rapports ont déjà évoqué des difficultés industrielles autour du premier modèle d’Apple. La pénurie mondiale de mémoire pourrait également compliquer la montée en volume.

Apple pourrait donc préférer dévoiler le produit en même temps que les iPhone 18 Pro, tout en conservant quelques semaines supplémentaires pour préparer les stocks. Ce scénario aurait aussi l’avantage de laisser le pliable profiter d’une deuxième vague médiatique au moment de son arrivée en boutique.

Apple semble vouloir éviter le piège du très haut de gamme inaccessible

Ces dernières informations dessinent finalement une stratégie assez cohérente. Apple pourrait augmenter légèrement le prix de l’iPhone 18 Pro tout en maintenant le premier pliable autour de 2 000 dollars, plutôt que de pousser toute la gamme vers des niveaux beaucoup plus difficiles à justifier. Ce choix est important dans un marché où les smartphones premium atteignent déjà des tarifs élevés.

Le premier iPhone pliable restera évidemment un produit cher, mais une compatibilité Apple Pencil, un écran intérieur réellement adapté au multitâche et une bonne intégration avec les applications iPad pourraient rendre son positionnement plus lisible.

C’est probablement là que se jouera sa réussite. Samsung, Google, Huawei et d’autres maîtrisent déjà largement le matériel pliable. Apple ne pourra pas se contenter d’arriver avec une charnière plus discrète ou une pliure moins visible.

Il faudra démontrer que le format apporte quelque chose de réellement nouveau à l’écosystème iPhone.

Si l’iPhone Duo combine effectivement un tarif moins extrême que prévu, un véritable multitâche et le support de l’Apple Pencil, Apple pourrait réussir à transformer son retard sur les pliables en avantage : arriver plus tard, mais avec une proposition suffisamment différente pour redéfinir l’usage du format.