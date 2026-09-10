Apple a présenté l’iPhone 18 Pro le 9 septembre, lors d’une keynote très spéciale puisqu’elle a permis au nouveau CEO d’Apple, John Ternu de monter sur scène à la place de Tim Cook, et à la marque à la pomme croquée de présenter son premier iPhone pliable, l’iPhone Duo. À première vue, rien n’a bougé : mêmes dimensions au dixième de millimètre près, même écran, même plateau photo introduit l’an dernier. Vos coques actuelles ont de bonnes chances de tenir.

Les changements sont ailleurs, et ils tiennent en trois points : l’appareil photo principal, la puce, et la charge. Le quatrième, moins agréable, c’est le prix — 1 479 euros en France, soit 279 de plus que les 1 200 euros de l’iPhone 17 Pro. Un écart de 23 %, bien plus marqué que les 100 dollars affichés outre-Atlantique.

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L’ouverture variable, la vraie nouveauté

Avantage iPhone 18 Pro. C’est une première sur un iPhone. Là où tous les modèles précédents utilisaient une ouverture fixe — f/1,78 sur le 17 Pro — le capteur principal de l’iPhone 18 Pro dispose d’une ouverture mécanique variable, de f/1,48 à f/4,0. Elle s’ajuste automatiquement, mais un nouveau mode Pro permet de la contrôler à la main.

Concrètement : ouvrir davantage laisse entrer plus de lumière et détache mieux les arrière-plans ; fermer fait l’inverse et permet de gagner en netteté sur l’ensemble du plan. La vidéo en basse lumière en profite directement.

Le reste du bloc photo est identique : ultra grand-angle de 48 Mpx à f/2,2 et téléobjectif 4x de 48 Mpx à f/2,8, tous deux inchangés. Apple ajoute en revanche les styles photographiques version 3, avec un contrôle du grain et de la texture, et la possibilité d’appliquer l’effet Cinématique à une vidéo déjà tournée en mode normal.

La puce A20 Pro passe au 2 nanomètres

Avantage iPhone 18 Pro. C’est un saut de génération de gravure, pas une simple révision : la A20 Pro est produite par TSMC en 2 nm, contre 3 nm pour toutes les puces d’iPhone précédentes. Le processeur passe à six cœurs — deux gros et quatre à haute efficacité — pour un gain annoncé de 20 %.

Le vrai bond est graphique. Le GPU passe à sept cœurs pour 40 % de mieux en un an, ce qui est considérable. La surface de la chambre à vapeur augmente également, ce qui permet de tenir ces performances plus longtemps sans throttling — un point qui compte davantage que le pic sur un jeu exigeant.

La mémoire ne bouge pas : 12 Go sur tous les modèles, en LPDDR5X au lieu de LPDDR5. Le stockage démarre toujours à 256 Go, mais grimpe désormais jusqu’à 2 To.

L’écran, lui, ne change pas du tout

Des rumeurs annonçaient une nouvelle dalle et une luminosité supérieure. Il n’en est rien. L’iPhone 18 Pro conserve les 6,3 pouces, le ProMotion jusqu’à 120 Hz, les 3 000 nits en pic et la descente à 1 nit la nuit — exactement comme le 17 Pro.

Deux ajustements tout de même : le module Face ID est plus compact, donc moins gênant sur une vidéo en plein écran, et la Dynamic Island affiche désormais trois activités en direct au lieu de deux. À noter aussi, une rumeur qui s’est révélée fausse : la commande Appareil photo conserve bien ses gestes.

Autonomie et charge

Avantage iPhone 18 Pro. Apple ne publie jamais les capacités de batterie. Les chiffres disponibles proviennent d’une certification chinoise 3C, et non du constructeur : 4 056 mAh sur le modèle mondial à SIM physique, 4 288 mAh sur le modèle américain à eSIM. Face aux 3 988 et 4 252 mAh du 17 Pro, le gain est d’environ 2 % — autant dire rien.

Le chiffre officiel d’Apple est plus flatteur, et sans doute plus représentatif : 36 heures de lecture vidéo en streaming contre 33, soit près de 10 % de mieux. L’écart vient donc de l’optimisation, pas de la chimie.

La charge, elle, progresse nettement : l’iPhone 18 Pro accepte les chargeurs 60 W et atteint 50 % en un quart d’heure, là où le 17 Pro plafonnait à 40 W et mettait vingt minutes. Le sans-fil reste à 25 W.

Le design se limite aux coloris

Les dimensions sont rigoureusement identiques — 150 × 71,9 × 8,75 mm — au bloc photo près, qui gagne quelques dixièmes. Le poids monte de 206 à 211 g.

La nouveauté visible tient à la finition : la plaque de verre arrière s’accorde désormais à la couleur du châssis en aluminium. Quatre coloris, dont un bordeaux et un bleu Glacier, plus un vrai noir profond et l’argent habituel. Le 17 Pro en proposait trois, avec l’orange cosmique comme signature.

Faut-il changer ?

Si vous avez un iPhone 17 Pro, non — et à 279 euros d’écart, la question ne se pose même pas. L’écran est le même, l’autonomie progresse à la marge, et les deux tiers du bloc photo sont inchangés. iOS 27 arrive aussi sur le 17 Pro, fonctions Apple Intelligence comprises : ce n’est donc pas un argument.

Deux profils font exception : les photographes que l’ouverture variable et le contrôle manuel intéressent vraiment, et les joueurs, pour qui 40 % de GPU et une meilleure dissipation changent l’expérience. Pour tous les autres, sachez qu’un iPhone anniversaire est attendu en 2027, avec une refonte autrement plus ambitieuse.

Comparatif établi au 10 septembre 2026 à partir des chiffres officiels d’Apple. Les capacités de batterie proviennent d’une certification 3C, pas d’Apple. Nous mettrons cette page à jour après nos propres mesures.