Apple a officialisé son rendez-vous : mercredi 9 septembre 2026, sous le slogan « Surprise and Shine ». La keynote démarre à 10 h heure du Pacifique, soit 19 h en France métropolitaine, depuis le Steve Jobs Theater d’Apple Park.

L’édition s’annonce comme l’une des plus importantes de la décennie pour la marque : le premier iPhone pliable y est attendu, et ce sera le premier grand lancement produit dirigé par John Ternus, qui a succédé à Tim Cook au poste de CEO le 1er septembre. Nous couvrirons l’événement en direct sur cette page.

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Apple diffuse la conférence en direct sur quatre canaux : sa chaîne YouTube, le site apple.com, l’application Apple TV et l’application Apple Developer. Aucune inscription n’est nécessaire, et la rediffusion est mise en ligne dans la foulée.

Date — mercredi 9 septembre 2026

— mercredi 9 septembre 2026 Heure — 19 h à Paris · 18 h à Londres · 13 h à New York · 10 h à Cupertino

— 19 h à Paris · 18 h à Londres · 13 h à New York · 10 h à Cupertino Lieu — Steve Jobs Theater, Apple Park, Cupertino

— Steve Jobs Theater, Apple Park, Cupertino Précommandes attendues — samedi 12 septembre

L’iPhone pliable, pièce maîtresse de la soirée

C’est l’appareil qui justifie à lui seul l’attention portée à cette keynote. Apple devrait présenter son premier smartphone pliable, vraisemblablement sous le nom d’iPhone Ultra — appellation jamais confirmée officiellement, et encore contestée par certaines fuites.

Le format retenu serait celui du livre, large plutôt qu’allongé : écran interne de 7,8 pouces et dalle de couverture de 5,5 pouces. Une empreinte compacte pour un pliable, plus proche du Galaxy Z Fold 8 que des premiers modèles étroits.

Sous le capot, la puce A20 Pro — la première d’Apple gravée en 2 nm — accompagnée de 12 Go de mémoire vive. La partie photo se limiterait à deux capteurs arrière, un principal de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 48 Mpx, sans téléobjectif. L’authentification passerait par un Touch ID intégré au bouton latéral, faute de place pour Face ID. Les estimations de batterie convergent vers 4 800 à 5 000 mAh.

Deux réserves de taille : la disponibilité au lancement serait très limitée, et le tarif de départ est attendu entre 1 999 et 2 299 dollars.

iPhone 18 Pro et 18 Pro Max

Les deux modèles iPhone 18 Pro / 18 Pro Max sont également au programme, avec des précommandes attendues le 12 septembre. Extérieurement, le design reprendrait celui de l’iPhone 17 Pro — même bloc photo, mêmes proportions générales — à une exception notable près : la Dynamic Island rétrécirait de près de moitié.

Côté coloris, trois teintes reviennent avec insistance : Dark Cherry, Sky Blue et Black. L’argent serait abandonné.

La vraie nouveauté est photographique : l’ouverture variable arriverait sur l’objectif principal, une première sur un iPhone, au sein d’un triple module 48 Mpx (principal, téléobjectif, ultra grand-angle). Les deux modèles gagneraient une charge filaire jusqu’à 40 W et le modem maison C2.

Le Pro Max franchirait pour la première fois la barre des 5 000 mAh et inaugurerait un palier de stockage de 2 To. Les prix devraient monter de 100 à 200 dollars : environ 1 199 à 1 299 dollars pour le Pro, 1 299 à 1 399 dollars pour le Pro Max.

Apple Watch Series 12 et Ultra 4

La Series 12 accompagnerait les iPhone, animée par une puce S12 — une évolution plus substantielle que la mise à jour très mesurée de l’an dernier. Le boîtier rectangulaire arrondi de la Series 11 serait reconduit en 42 et 46 mm. L’ajout le plus commenté : un Touch ID dans le bouton latéral, qui permettrait de valider un paiement ou d’accéder à ses données de santé sans sortir son iPhone. Les notifications de tension artérielle sont reconduites ; la mesure continue, elle, pourrait ne pas être prête.

La Watch Ultra 4 est aussi attendue. Le changement principal serait un châssis en titane sensiblement plus fin, vrai progrès pour qui trouve l’actuelle trop encombrante à porter la nuit. Une batterie de huit capteurs au dos est également évoquée, sans que les fonctions associées aient fuité. Même puce S12, Touch ID envisagé là aussi. La gamme Ultra est restée à 799 dollars trois générations d’affilée : cela devrait changer.

AirPods 5

Les AirPods 5 compléteraient le tableau, environ deux ans après les AirPods 4. En revanche, les AirPods équipés de caméras, dont on parle beaucoup, ne sont pas attendus ce soir-là : ils viseraient plutôt la fin 2026 ou 2027. Une hausse de prix modérée est anticipée par rapport aux 149 euros des AirPods 4.

Ce qu’il ne faut pas attendre

L’iPhone 18 standard, l’iPhone 18e et l’iPhone Air 2 devraient tous manquer à l’appel. Plusieurs rapports, dont ceux de Bloomberg, décrivent un cycle de lancement scindé en deux : les modèles Pro et le pliable en septembre, le reste de la gamme au printemps 2027. Si vous attendiez un iPhone non-Pro, ce ne sera pas pour le 9 septembre.

Récapitulatif des attentes établi à partir de notre couverture des derniers mois. Rien n’est officiel tant qu’Apple n’est pas monté sur scène : nous mettrons cette page à jour en direct.