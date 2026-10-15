Le produit est sorti : le bilan des rumeurs

La finition Bordeaux des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max serait-elle moins durable que prévu ? Des photos publiées sur Reddit montrent un modèle dont la surface en aluminium, initialement d’un bordeaux profond, aurait pris une teinte rouge plus claire après seulement quelques semaines d’utilisation.

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À ce stade, Apple n’a confirmé aucun défaut de fabrication et l’origine de cette décoloration reste inconnue.

Le témoignage vient d’un utilisateur qui affirme avoir acheté son iPhone 18 Pro Bordeaux le 19 septembre. Le 9 octobre, soit environ trois semaines plus tard, la finition de son smartphone avait visiblement évolué, passant d’un bordeaux sombre à un rouge plus vif.

Cette nouvelle plainte intervient alors que certains propriétaires d’iPhone 18 Pro signalent déjà une accumulation de poussière autour des modules photo, particulièrement visible sur les versions Burgundy et noires. La décoloration présumée soulève toutefois une question différente : celle de la stabilité de la finition dans le temps.

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Une finition bordeaux qui vire au rouge

Les photographies partagées sur Reddit par l’utilisateur identifié sous le pseudonyme Low-Ad9343 montrent une différence notable entre la couleur attendue et l’apparence actuelle de son appareil. La surface en aluminium semble avoir perdu une partie de sa tonalité bordeaux pour adopter une teinte rouge plus claire.

L’utilisateur aurait apporté son smartphone dans un Apple Store. Le personnel lui aurait indiqué qu’un ingénieur serait consulté et qu’un retour était attendu pour le lundi 12 octobre. Les informations disponibles ne permettent toutefois pas de savoir si Apple a reconnu un problème couvert par la garantie ou proposé un remplacement.

Plusieurs internautes ont évoqué une éventuelle réaction chimique affectant la surface colorée de l’aluminium. D’autres hypothèses concernent une exposition à la chaleur ou aux rayons ultraviolets. Aucune de ces explications n’a été confirmée, et il serait prématuré d’attribuer le changement de couleur à une cause particulière.

Le nombre d’appareils concernés reste également inconnu. Un témoignage accompagné de photographies peut signaler un problème potentiel, mais ne suffit pas à déterminer s’il touche une série de production entière ou quelques exemplaires isolés.

Après la poussière autour des caméras, un autre problème esthétique ?

Cette affaire s’ajoute aux signalements concernant l’accumulation de poussière autour des blocs photo des iPhone 18 Pro. Selon plusieurs témoignages, des particules se logeraient autour des modules et resteraient visibles malgré le nettoyage, notamment sur les finitions Burgundy et noires.

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Le problème serait récurrent : la poussière pourrait réapparaître après avoir été retirée. Certains utilisateurs s’inquiètent également du risque de rayures sur les protections des objectifs si des particules abrasives restent présentes pendant le nettoyage.

La différence avec les nouveaux signalements est importante. La poussière peut être retirée, même si elle revient, tandis qu’un changement permanent de couleur pourrait affecter directement l’apparence du châssis. Il reste cependant à établir si la finition a réellement subi une altération irréversible ou si d’autres facteurs expliquent les différences observées sur les photographies.

Pour le moment, rien ne permet d’affirmer que ces deux phénomènes ont une origine commune.

Un précédent avec l’iPhone 17 Pro Orange Cosmique

Apple a déjà fait face à des plaintes comparables concernant la finition Orange cosmique de l’iPhone 17 Pro. En 2025, certains propriétaires avaient affirmé que leur smartphone prenait une teinte rosée au fil du temps.

Ce précédent ne démontre pas que les deux générations présentent le même défaut. Il rappelle néanmoins que la durabilité des finitions colorées constitue un enjeu concret pour les smartphones haut de gamme, dont le prix et le positionnement reposent aussi sur la qualité perçue des matériaux.

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Dans le cas de l’iPhone 18 Pro Burgundy, plusieurs éléments restent à clarifier : la composition et la résistance de la finition, l’influence éventuelle des conditions d’utilisation et la proportion d’appareils concernés. Sans analyse technique ni communication officielle, aucune conclusion définitive ne peut être tirée.

Apple doit encore clarifier la situation

À ce jour, Apple n’a pas annoncé de problème de fabrication concernant la finition Burgundy. Il n’existe pas non plus d’information confirmant une procédure de remplacement généralisée ou une prise en charge spécifique de ces appareils.

Les propriétaires qui constatent une modification similaire peuvent contacter Apple ou un centre de services agréé afin de faire examiner leur smartphone. En attendant des éléments plus solides, mieux vaut éviter les produits de nettoyage agressifs ou les manipulations susceptibles d’endommager davantage la surface.

Si ces signalements se multiplient, Apple devra peut-être expliquer comment ses finitions colorées résistent à une utilisation prolongée. Pour l’heure, le changement de teinte observé sur certains iPhone 18 Pro reste un problème potentiel à surveiller, et non un défaut généralisé établi.