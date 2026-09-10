L’iPhone 18 Pro est officiel depuis le 9 septembre. Face à lui, le Pixel 11 Pro de Google, sorti un peu plus tôt, joue une partition très différente : moins de puissance brute, mais un écran plus lumineux, une batterie plus grosse, un zoom plus long et 280 euros de moins.

Deux écrans de 6,3 pouces, deux philosophies opposées. Voici où chacun prend l’avantage.

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La puissance brute pour Apple

Avantage iPhone 18 Pro. Il faut le dire sans détour : sur ce terrain, il n’y a pas match. Le A20 Pro est gravée en 2 nm, avec six cœurs processeur et sept cœurs graphiques. Le Tensor G6 reste en 3 nm et n’a jamais prétendu jouer dans cette catégorie — Google concentre son savoir-faire sur les cœurs dédiés à l’IA, pas sur les scores.

Ce qui ne veut pas dire que le Pixel est lent. Il est fluide, réactif, agréable au quotidien. Mais si vous jouez à des titres exigeants, l’écart sera visible, et la chambre à vapeur agrandie de l’iPhone lui permet de tenir ses performances plus longtemps.

Les modems diffèrent aussi : Apple passe à son C2 maison, Google s’appuie sur un MediaTek M90.

L’écran : le Pixel a les chiffres

Avantage Pixel 11 Pro. Même diagonale de 6,3 pouces, mais le Pixel affiche 497 pixels par pouce contre 460, et surtout 3 600 nits de pic contre 3 000. À nuancer, cependant : la luminosité de pic ne concerne qu’une fraction de l’écran, sur un temps très court. Elle dit le potentiel en HDR, pas le confort réel en plein soleil.

Les deux dalles sont OLED, à 120 Hz, avec du LTPO qui descend jusqu’à 1 Hz en affichage permanent. L’iPhone conserve une Dynamic Island, désormais plus compacte, quand le Pixel se contente d’un poinçon. Avantage à l’iPhone sur le ratio écran-surface : 90,09 % contre 87,09 %.

Sur la biométrie, les approches divergent. Face ID s’appuie sur l’infrarouge et fonctionne dans le noir. Google combine un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et une reconnaissance faciale jugée assez sûre pour les applications bancaires — mais moins à l’aise dans l’obscurité.

Photo : ouverture variable contre périscope

Égalité. L’iPhone 18 Pro inaugure l’ouverture variable sur son capteur principal, de f/1,48 à f/4,0. Apple n’est pas le premier — Samsung avait tenté le coup sur le Galaxy S9 avant d’abandonner, jugeant le bénéfice négligeable sur un aussi petit capteur — mais l’implémentation s’accompagne enfin d’un vrai mode Pro, avec contrôle de la balance des blancs, de la sensibilité et de l’ouverture.

Le Pixel garde une ouverture fixe à f/1,7 sur un capteur de 50 mégapixels en 1/1,3 pouce, légèrement plus grand que celui de l’iPhone. Sa vraie arme est ailleurs : un téléobjectif périscopique 5x monté sur un capteur de 1/1,95 pouce, nettement plus généreux que le 1/2,55 pouce du téléobjectif 4x de l’iPhone.

À l’avant, l’écart est spectaculaire sur le papier : 42 mégapixels pour le Pixel contre 18 mégapixels pour l’iPhone, ce dernier misant sur son capteur carré Center Stage et la détection de profondeur.

Batterie et charge

Égalité. Le Pixel 11 Pro emporte 4 850 mAh contre 4 288 pour l’iPhone, soit environ 13 % de plus. Apple compense par l’efficacité de sa puce et annonce 36 heures de lecture vidéo, mais aucune mesure indépendante ne permet encore de trancher.

Sur la charge, en revanche, l’iPhone reprend nettement l’avantage : 60 W filaire et 50 % en un quart d’heure, contre 30 W pour le Pixel. Les deux plafonnent à 25 W en sans-fil, avec alignement magnétique — MagSafe d’un côté, PixelSnap de l’autre.

L’IA, terrain où Apple court après

Avantage Pixel 11 Pro. iOS 27 apporte enfin le Siri repensé, capable de conversations suivies et d’aller chercher l’information dans vos applications, vos courriels et vos messages. S’y ajoutent un Image Playground enrichi et une dictée améliorée.

Reste qu’Apple arrive après. Google travaille ces sujets depuis des années : Gemini est au sommet, Nano Banana fait référence en génération d’images, et l’assistant du Pixel sait déjà faire ce que Siri commence tout juste à proposer. À quoi s’ajoute un argument de fond : sept mises à jour majeures d’Android garanties.

Détail de finition côté Google : le flash arrière fait aussi office de témoin lumineux discret — mais uniquement pour les appels et l’activation vocale, sans personnalisation possible.

280 euros d’écart

Avantage Pixel 11 Pro. En France, l’iPhone 18 Pro démarre à 1 479 euros et le Pixel 11 Pro à 1 199 euros. L’écart est de 280 euros, soit 23 % — nettement plus marqué que les 100 dollars qui séparent les deux appareils outre-Atlantique. À ce niveau, le Pixel n’est plus seulement moins cher : il change de catégorie de budget.

Google est par ailleurs plus généreux sur la mémoire vive dès qu’on monte en stockage : 16 Go à partir de 512 Go, quand Apple reste à 12 Go sur toute la gamme — mais pousse jusqu’à 2 To là où le Pixel s’arrête à 1 To.

Comparatif établi au 10 septembre 2026.

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