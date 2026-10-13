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Guide d'achat

Quel smartphone acheter en 2026 ? Notre sélection par budget et par usage

Produits testés Testés 1
Mise à jour MAJ 2026-10-12
Yohann Poiron
Par PUBLIÉ 3 min de lecture
L'ESSENTIEL
  • Une sélection pointue classée par budget et par usage pour simplifier votre choix.
  • Une transparence totale avec l'indication claire des modèles testés et de ceux sélectionnés sur fiches.
  • Des recommandations basées sur des comparatifs rigoureux et des mesures de laboratoires indépendants.
Comment nous avons sélectionné Notre méthode de test

Vous cherchez un smartphone cet automne et ne voulez pas lire quinze fiches techniques ? Voici notre sélection, budget par budget et usage par usage.

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Une règle de transparence s’applique à tout ce guide : chaque modèle porte soit la mention Testé, avec la note de notre test complet, soit la mention Sélection. Cette seconde mention signifie que je ne l’ai pas encore testé moi-mêmes et que la recommandation repose sur les fiches officielles, mes comparatifs et des mesures publiées par des laboratoires indépendants.

Je mettrais ce guide à jour à chaque nouveau test.

Comment nous avons choisi ?

Ce guide ne retient que des modèles sortis en 2026 : nous n’y mettons pas en avant d’anciens modèles au seul motif que nous les avons testés. Parmi eux, seul le Galaxy Z Fold 8 est déjà passé par notre banc d’essai. Pour les autres, nos recommandations « Sélection » s’appuient sur trois sources :

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  • les fiches techniques officielles des constructeurs 
  • nos comparatifs détaillés, publiés en septembre 2026 
  • les mesures publiées par des laboratoires indépendants comme DxOMark, en précisant toujours qu’il s’agit de leurs résultats, pas des nôtres.

Les critères qui pèsent le plus dans nos choix sont la durée du suivi logiciel, la qualité de l’écran, l’autonomie et la charge, la photo et le rapport prix/prestations. Notre méthode de test détaille le reste.

Prix mis à jour le 12 octobre 2026. Ils évoluent vite, surtout à l’approche du Black Friday.

Notre sélection · 14 modèles

1
Samsung Galaxy S26 (Exynos 2600)
Le meilleur pour la plupart Sélection · pas encore testé
SAMSUNG

Galaxy S26 (Exynos 2600)

Presque la fiche technique de l’iPhone 18 Pro (écran 6,3″ 120 Hz, puce 2 nm, 12 Go, 256 Go dès l’entrée) pour 680 € de moins, et seulement 167 g.

  • + 256 Go dès 799 €
  • + Léger et compact
  • + Sept ans de mises à jour
  • Téléobjectif 3x de 10 Mpx
  • Charge plafonnée à 25 W
2
Google Pixel 10a
Meilleur rapport qualité-prix Sélection · pas encore testé
GOOGLE

Pixel 10a

Écran 120 Hz à 3 000 nits, vrai ultra grand-angle, IA Google et sept ans de mises à jour : difficile à battre à ce prix.

  • + Écran très lumineux
  • + Sept ans de mises à jour
  • + IP68
  • Tensor G4 en retrait en puissance brute
  • 128 Go de base
3
Samsung Galaxy A57
Milieu de gamme sans risque Sélection · pas encore testé
SAMSUNG

Galaxy A57

AMOLED 6,7″ 120 Hz, 5 000 mAh chargés à 45 W et surtout une certification IP68, rare en milieu de gamme.

  • + Étanche IP68
  • + Bonne autonomie
  • + Charge 45 W
  • Exynos 1680 peu taillé pour le jeu
  • 128 Go de base
4
Xiaomi Redmi Note 17
Petit budget, grande autonomie Sélection · pas encore testé
XIAOMI

Redmi Note 17

Une batterie de 7 700 mAh et un écran de près de 7 pouces pour appeler, écrire et regarder des vidéos longtemps.

  • + Batterie de 7 700 mAh
  • + Grand écran 120 Hz
  • + Prix plancher
  • Snapdragon 4 Gen 4 modeste
  • 6 Go de RAM
  • IP65 seulement
5
Google Pixel 11
IA et photo Google Sélection · pas encore testé
GOOGLE

Pixel 11

Tensor G6, OLED 6,3″ à 3 000 nits, 12 Go de RAM, 256 Go minimum et sept ans de mises à jour : l’alternative Google au Galaxy S26.

  • + IA Google la plus aboutie
  • + 256 Go de base
  • + Sept ans de mises à jour
  • 100 € de plus que le Galaxy S26
  • Charge 30 W
6
Apple iPhone 17e
Entrée chez Apple Sélection · pas encore testé
APPLE

iPhone 17e

Puce A19 et 256 Go de base : la porte d’entrée de l’écosystème Apple. Apple a relevé son prix de 150 € en septembre : à réserver à ceux qui y sont déjà.

  • + Puce A19 durable
  • + 256 Go de base
  • + MagSafe 15 W
  • Écran limité à 60 Hz
  • Pas d'ultra grand-angle
  • Prix relevé à 869 €
7
Apple iPhone 18 Pro
Le plus abouti chez Apple Sélection · pas encore testé
APPLE

iPhone 18 Pro

Premier iPhone à ouverture variable (f/1,48 à f/4,0), puce A20 Pro en 2 nm, charge 60 W. Deuxième au classement photo DxOMark, premier en vidéo et basse lumière.

  • + Vidéo et basse lumière de référence (DxOMark)
  • + Charge 60 W
  • + GPU +40 % annoncé
  • Très cher
  • Zoom en retrait face à Android
  • Inutile depuis un 17 Pro
8
Google Pixel 11 Pro
Le plus abouti sous Android Sélection · pas encore testé
GOOGLE

Pixel 11 Pro

280 € de moins que l’iPhone 18 Pro, avec un écran plus lumineux (3 600 nits), un périscope 5x sur grand capteur et une batterie plus grosse.

  • + Écran 3 600 nits
  • + Téléobjectif 5x
  • + Selfie 42 Mpx
  • Tensor G6 moins puissant que l'A20 Pro
  • Charge 30 W
9
Samsung Galaxy S26 Ultra
Grand écran et S Pen Sélection · pas encore testé
SAMSUNG

Galaxy S26 Ultra

Écran 6,9″, Snapdragon 8 Elite Gen 5 partout, charge 60 W et S Pen intégré, unique sur le marché.

  • + S Pen intégré
  • + Charge 60 W
  • + Snapdragon dans toutes les régions
  • Encombrant (214 g)
10
Xiaomi 17 Ultra
Le choix des photographes zoom Sélection · pas encore testé
XIAOMI

17 Ultra

Capteur d’un pouce signé Leica, périscope de 200 Mpx à zoom optique continu et batterie de 6 000 mAh.

  • + Capteur 1 pouce
  • + Zoom optique continu
  • + 6 000 mAh, charge 90 W
  • Prix élevé
11
Samsung Galaxy Z Fold 8 8,5/10
Meilleur pliable ★ Testé par la rédaction
SAMSUNG

Galaxy Z Fold 8

« Le pliable le plus maniable du marché » selon notre test : 201 g, 4,5 mm plié, 17 h 09 mesurées en navigation web, sept ans de mises à jour.

  • + Très léger et fin
  • + Autonomie mesurée solide
  • + Sept ans de mises à jour
  • IP48 seulement
  • Pas d'aimants pour la charge sans fil
12
Honor Magic V6
Le pliable le plus fin Sélection · pas encore testé
HONOR

Magic V6

4 mm d’épaisseur ouvert, écran interne de 7,95 pouces, batterie silicium-carbone de 6 660 mAh et, rare sur un pliable, une étanchéité IP68 et IP69.

  • + 4 mm d'épaisseur ouvert
  • + Batterie de 6 660 mAh, charge 80 W
  • + Étanche IP68 et IP69
  • 219 g
  • Prix élevé
13
Samsung Galaxy Z Flip 8
Pliable à clapet Sélection · pas encore testé
SAMSUNG

Galaxy Z Flip 8

Le clapet de Samsung passe à un écran externe de 4,1 pouces et à l’Exynos 2600, pour 180 g seulement et 6,1 mm d’épaisseur ouvert.

  • + Écran externe de 4,1 pouces
  • + 180 g, 6,1 mm ouvert
  • + Android 17 et One UI 9 dès la sortie
  • Charge limitée à 25 W
  • Étanchéité IP48
14
Nothing Phone (4b)
Petit budget, design à part Sélection · pas encore testé
NOTHING

Phone (4b)

Le Nothing le plus abordable : écran AMOLED de 6,77 pouces à 120 Hz, Snapdragon 6 Gen 4, batterie de 5 200 mAh et l’interface lumineuse Glyph.

  • + Écran AMOLED 120 Hz
  • + Batterie de 5 200 mAh
  • + Design reconnaissable
  • IP64 seulement
  • 128 Go de base

Cet article contient des liens affiliés : BlogNT peut percevoir une commission sur vos achats, sans surcoût pour vous.

Quel produit pour vous ?

Vous êtes Notre choix Pourquoi Note
Budget serré (< 300 €) Redmi Note 17 Batterie de 7 700 mAh au prix plancher Sélection
Milieu de gamme, sans risque Galaxy A57 IP68 et suivi Samsung Sélection
Meilleur rapport qualité-prix Pixel 10a Écran 3 000 nits, sept ans de MAJ Sélection
La plupart des gens Galaxy S26 Fiche haut de gamme à 799 € Sélection
Déjà chez Apple, budget moyen iPhone 17e A19 et 256 Go, mais 60 Hz Sélection
Photo et vidéo iPhone 18 Pro N°1 DxOMark en vidéo et basse lumière Sélection
Zoom Xiaomi 17 Ultra Périscope 200 Mpx à zoom continu Sélection
Pliable Galaxy Z Fold 8 Le plus maniable, autonomie mesurée Testé 8,5/10
Pliable à clapet Galaxy Z Flip 8 180 g, écran externe de 4,1″ Sélection
Pliable le plus fin Honor Magic V6 4 mm ouvert, IP68 et IP69 Sélection

iPhone ou Android ?

Le vrai critère, c’est l’écosystème. Si vous avez déjà un Mac, une Apple Watch ou des AirPods, un iPhone sera plus simple au quotidien. Sur le suivi logiciel, Google et Samsung s’engagent désormais par écrit sur sept ans de mises à jour. Apple ne publie pas d’engagement chiffré, mais suit historiquement ses iPhone pendant cinq à six ans, parfois plus. Côté IA, Google reste en avance. Apple rattrape son retard avec le nouveau Siri d’iOS 27.

Ce qui compte vraiment en 2026

  • Le suivi logiciel : c’est lui qui fixe la durée de vie réelle du téléphone. Sept ans chez Google et Samsung, y compris sur le Pixel 10a.
  • Le stockage de base : 128 Go se remplissent vite. Plusieurs modèles démarrent désormais à 256 Go (Galaxy S26, iPhone 17e, Pixel 11).
  • L’écran : le 120 Hz est devenu la norme dès 250 €. Un écran à 60 Hz, comme celui de l’iPhone 17e, se remarque.
  • L’étanchéité : la certification IP68 protège contre la poussière et l’immersion, IP64 ou IP65 seulement contre les éclaboussures. C’est un critère important pour un téléphone qu’on garde longtemps.
  • La charge : l’écart va de 25 W (Galaxy S26, Galaxy Z Flip 8) à 90 W (Xiaomi 17 Ultra). La recharge magnétique sans fil (MagSafe, Qi2) se généralise, mais pas partout.

Faut-il attendre ?

  • OPPO Find X10 : lancement mondial annoncé pour le 21 octobre.
  • Honor Magic 9 : arrivée en Europe annoncée pour janvier 2027.
  • Galaxy S27 : attendu début 2027, comme chaque année. Si vous visez un Galaxy S, le S26 va encore baisser d’ici là.

Pour le reste, et surtout à l’approche du Black Friday, inutile d’attendre : la gamme 2026 est complète.

Questions fréquentes

Quel est le meilleur smartphone en 2026 ?

Pour la plupart des gens, le Samsung Galaxy S26 (à partir de 799 €) offre le meilleur équilibre. Sans limite de budget, l’iPhone 18 Pro et le Pixel 11 Pro sont les plus aboutis. Ces trois modèles n’ont pas encore été testés par la rédaction : notre recommandation repose sur leurs fiches officielles et nos comparatifs.

Quel smartphone acheter avec un petit budget ?

Le Xiaomi Redmi Note 17 pour son autonomie, ou le Nothing Phone (4b) pour son écran AMOLED à 120 Hz. Un cran au-dessus, le Pixel 10a et le Galaxy A57 offrent une étanchéité IP68 et un long suivi logiciel.

Mon téléphone fonctionnera-t-il après l'arrêt de la 2G ?

Tous les smartphones de ce guide sont compatibles 4G et 5G. Pour un ancien téléphone, consultez notre article sur l’arrêt de la 2G en France.

Combien de stockage choisir ?

256 Go est le bon point de départ si vous gardez votre téléphone plusieurs années, surtout si vous filmez en 4K. Ne prenez 128 Go que si vous utilisez beaucoup le cloud.

Faut-il choisir un smartphone pliable ?

Pour lire, travailler ou regarder des vidéos sur un grand écran, oui : le Galaxy Z Fold 8 (testé, 8,5/10) est le plus maniable, l’Honor Magic V6 le plus fin. Pour un téléphone compact qui se glisse partout, le Galaxy Z Flip 8 à clapet. Ils restent plus chers et moins étanches que les modèles classiques, à l’exception du Magic V6, certifié IP68 et IP69.

 

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