Comment nous avons sélectionné Notre méthode de test

Vous cherchez un smartphone cet automne et ne voulez pas lire quinze fiches techniques ? Voici notre sélection, budget par budget et usage par usage.

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Une règle de transparence s’applique à tout ce guide : chaque modèle porte soit la mention Testé, avec la note de notre test complet, soit la mention Sélection. Cette seconde mention signifie que je ne l’ai pas encore testé moi-mêmes et que la recommandation repose sur les fiches officielles, mes comparatifs et des mesures publiées par des laboratoires indépendants.

Le dossier complet Smartphones Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : tout ce qu’il faut savoir

Je mettrais ce guide à jour à chaque nouveau test.

Ce guide ne retient que des modèles sortis en 2026 : nous n’y mettons pas en avant d’anciens modèles au seul motif que nous les avons testés. Parmi eux, seul le Galaxy Z Fold 8 est déjà passé par notre banc d’essai. Pour les autres, nos recommandations « Sélection » s’appuient sur trois sources :

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les fiches techniques officielles des constructeurs

nos comparatifs détaillés, publiés en septembre 2026

les mesures publiées par des laboratoires indépendants comme DxOMark, en précisant toujours qu’il s’agit de leurs résultats, pas des nôtres.

Les critères qui pèsent le plus dans nos choix sont la durée du suivi logiciel, la qualité de l’écran, l’autonomie et la charge, la photo et le rapport prix/prestations. Notre méthode de test détaille le reste.

Prix mis à jour le 12 octobre 2026. Ils évoluent vite, surtout à l’approche du Black Friday.