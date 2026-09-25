Pour sa huitième génération de pliables, Samsung n’a pas lancé un Galaxy Z Fold, mais deux. Présentés le 22 juillet 2026 lors du Galaxy Unpacked de Londres et disponibles depuis le 7 août, le Galaxy Z Fold 8 et le Galaxy Z Fold 8 Ultra incarnent deux visions différentes du smartphone pliant. Deux mois après le lancement, voici ce qu’il faut retenir : les fiches techniques, les prix, les premiers retours d’utilisation et les questions encore ouvertes.

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Deux Fold pour deux usages Solide

La nomenclature prête à confusion, il faut donc la clarifier d’emblée. Le Galaxy Z Fold 8 n’est pas le successeur du Z Fold 7 : c’est un appareil entièrement nouveau, au format plus court et plus large, que les fuites appelaient « Z Fold 8 Wide ». Le véritable successeur du Z Fold 7 est le Galaxy Z Fold 8 Ultra, qui en reprend la silhouette allongée et la vocation de productivité. Samsung l’a présenté comme un nouveau départ pour la gamme, et non comme une simple mise à jour annuelle.

Galaxy Z Fold 8 : le format « passeport » Solide

Plié, le Galaxy Z Fold 8 mesure 81,9 x 123,9 x 9,7 mm ; ouvert, 161,4 x 123,9 x 4,5 mm. Il pèse 201 grammes, ce qui en fait le Galaxy Z Fold le plus léger jamais produit. L’écran externe de 5,5 pouces adopte un format 10:16 bien plus large que sur les anciens Fold : réseaux sociaux, navigation et vidéos courtes deviennent utilisables sans déplier l’appareil, et il se parcourt du pouce d’un bord à l’autre.

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Déplié, l’écran interne de 7,6 pouces passe au format 4:3 (QXGA+, 1 à 120 Hz), plus confortable pour la vidéo et, pivoté, pour la lecture. Les deux dalles montent à 3 000 nits et reçoivent un traitement antireflet. Dans notre prise en main, la presse qui a manipulé les deux modèles converge vers le même constat : le Z Fold 8, pourtant moins cher, est le plus intéressant des deux.

Galaxy Z Fold 8 Ultra : le successeur du Z Fold 7 Solide

Le Z Fold 8 Ultra conserve l’empreinte du Z Fold 7 : 72,8 x 158,4 x 8,9 mm plié, 4,1 mm déplié, 215 grammes. Il associe un écran externe de 6,5 pouces à une dalle pliable de 8 pouces, toutes deux à 3 000 nits. Samsung a arrondi les coins et élargi l’écart entre les deux moitiés pour faciliter l’ouverture, un reproche fréquent fait au Z Fold 7.

Sa différence principale se joue en photo, à la manière des Galaxy S Ultra : un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif 3x de 10 Mpx, avec vidéo 8K. Il garde aussi le mode Flex, que le Z Fold 8 perd. En prise en main, ses progrès restent jugés discrets face au nouveau format.

Fiche technique commune : Snapdragon, batterie silicium-carbone et One UI 9 Solide

Les deux modèles embarquent le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, avec 12 Go de RAM (256 ou 512 Go) ou 16 Go de RAM (1 To). Ils tournent sous Android 17 et One UI 9 ; Samsung promet jusqu’à sept mises à jour majeures d’Android au Z Fold 8. Samsung y pousse son IA agentique : Now Brief, Now Nudge et l’automatisation via Gemini Intelligence, cette dernière réservée au lancement aux États-Unis et à la Corée du Sud.

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C’est la première fois que Samsung utilise une batterie silicium-carbone sur ses pliables : 4 800 mAh sur le Z Fold 8, 5 000 mAh sur l’Ultra, contre 4 400 mAh sur le Z Fold 7. La charge filaire passe à 45 W et la charge sans fil à 20 W. En revanche, le Z Fold 8 n’a toujours pas d’aimants intégrés : il est seulement « Qi2 ready », et il faut une coque pour les accessoires magnétiques.

Les compromis du Galaxy Z Fold 8 Solide

Le modèle au format passeport a trois limites à connaître avant l’achat. D’abord, pas de téléobjectif : le module arrière se limite à deux capteurs de 50 Mpx, grand-angle et ultra grand-angle, avec un zoom 2x obtenu par recadrage. Ensuite, sa charnière ne tient plus les positions intermédiaires, ce qui fait disparaître le mode Flex — une information absente du communiqué de Samsung. Enfin, la certification reste IP48 : protégé contre l’eau, pas contre la poussière fine.

Le pli, promesse phare… à surveiller dans le temps Prudence

Samsung a fait de la quasi-disparition du pli l’argument majeur de cette génération, grâce à la structure Flex Titanium : une plaque en alliage de titane glissée sous la dalle flexible. Au lancement, les comparaisons montraient le pli le moins visible du marché. Mais une semaine plus tard, des vidéos montraient déjà sa réapparition, et des utilisateurs ont remarqué que les coins de l’écran interne s’enfoncent légèrement — un choix de conception volontaire selon Samsung, pour absorber la pression d’un débris coincé à la fermeture.

Le vrai juge sera le temps : personne ne peut encore dire comment ce pli vieillira après deux ans d’usage quotidien, là où les générations précédentes se dégradaient.

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Robustesse et réparabilité Solide

La finesse a un prix. iFixit attribue au Z Fold 8 une note provisoire de 4/10, en pointant la fragilité de l’écran pliable et la complexité de la charnière, malgré un port USB-C modulaire et des vis standard. Au test de torture de JerryRigEverything, le Z Fold 8 a résisté au pliage inversé, mais l’écran interne du Z Fold 8 Ultra a lâché à la seconde tentative.

Prix en France Solide

Le Galaxy Z Fold 8 coûte 1 999 euros en 256 Go, 2 199 euros en 512 Go et 2 399 euros en 1 To, en Graphite, Blanc et Lavande, plus un coloris Pistache réservé à Samsung.com. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra démarre à 2 199 euros (256 Go), puis 2 399 euros (512 Go) et 2 799 euros (1 To), en Techno violet, Graphite, Blanc et un Techno vert exclusif. Comme l’annonçaient les fuites, l’Ultra coûte plus cher que le Z Fold 7.

Un lancement record, porté par le nouveau format Solide

Le pari du format large semble payer. En Inde, Samsung revendique 271 000 précommandes en 72 heures pour la gamme. Selon Counterpoint, le Z Fold 8 domine les précommandes : près de 70 % en Corée du Sud, environ 50 % aux États-Unis et 40 % en Europe, l’Inde faisant exception au profit de l’Ultra. La demande aurait même provoqué une tension sur certains composants, obligeant Samsung à réaffecter des puces d’affichage.

Face à l’iPhone Duo Solide

Présenté le 9 septembre, le premier pliable d’Apple adopte un format très proche. Dans notre comparatif, le Z Fold 8 l’emporte sur l’ergonomie (201 g contre 254 g) et le prix (1 999 euros contre 2 339 euros), l’iPhone Duo sur l’étanchéité (IP68) et l’absence de pli revendiquée. En Corée du Sud, les ventes du Z Fold 8 ont progressé de 10 % la semaine suivant l’annonce d’Apple, un chiffre à interpréter avec prudence.

Une édition luxe en préparation ? À vérifier

Selon le leaker Lanzuk, Samsung envisagerait une édition spéciale du Z Fold 8 avec une marque de luxe, ce qui rappelle les éditions Thom Browne. Rien n’est officiel, et le partenaire n’est pas nommé.

Lequel choisir ?

Le Galaxy Z Fold 8 s’adresse à ceux qui veulent un pliable utilisable comme un smartphone classique au quotidien : léger, confortable à une main, 200 euros moins cher. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra reste le choix de la productivité et de la photo : plus grand écran interne, téléobjectif, mode Flex. Dans les deux cas, le prix réserve encore ces appareils à un public averti.