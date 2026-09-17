L’arrivée de l’iPhone Duo aurait pu ralentir les ventes du Galaxy Z Fold 8, mais les premiers chiffres observés en Corée du Sud racontent pour l’instant une autre histoire. Selon la presse locale, les ventes du smartphone pliable de Samsung ont progressé de 10 % en une semaine après la présentation du premier iPhone pliable.

Certains acheteurs auraient attendu de découvrir la proposition d’Apple avant de choisir leur prochain pliable. Une fois les deux appareils connus, une partie d’entre eux se serait finalement tournée vers Samsung, aidée par un prix local nettement inférieur et une disponibilité immédiate.

Toutefois, il est encore trop tôt pour y voir un verdict sur la confrontation commerciale entre les deux marques.

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Le Galaxy Z Fold 8 profite de l’arrivée de son nouveau concurrent

Selon le média sud-coréen ETNews, les ventes du Galaxy Z Fold 8 ont augmenté de 10 % par rapport à la semaine précédente sur le marché coréen.

Des analystes de l’industrie avancent une explication intéressante : certains consommateurs auraient retardé leur achat afin d’attendre la présentation de l’iPhone Duo. Apple ayant désormais dévoilé son premier smartphone pliable, ces clients disposaient enfin des informations nécessaires pour comparer les deux propositions.

Une partie aurait alors choisi le Galaxy Z Fold 8.

Cette interprétation reste néanmoins à manier avec prudence. Une progression hebdomadaire de 10 % ne permet pas à elle seule d’établir que l’iPhone Duo a directement provoqué cette hausse, et les données disponibles ne détaillent pas précisément combien d’acheteurs ont effectivement changé de préférence après l’événement Apple.

Cependant, le timing est favorable à Samsung. Plutôt que de voir les consommateurs suspendre leurs achats en attendant le nouveau produit concurrent, le constructeur coréen semble au moins avoir bénéficié d’un regain d’intérêt immédiatement après sa présentation.

Le prix coréen donne un avantage important à Samsung

La différence tarifaire entre les deux appareils est particulièrement marquée en Corée du Sud. Le Galaxy Z Fold 8 y débute autour de 2,28 millions de wons, soit environ 1 440 euros selon les conversions actuelles. Samsung pratique ainsi sur son marché domestique l’un des tarifs les plus compétitifs pour son smartphone pliable.

L’iPhone Duo doit pour sa part être commercialisé autour de 3,29 millions de wons, soit approximativement 2 075 euros. L’écart dépasse donc le million de wons.

À ce niveau, la comparaison ne porte plus uniquement sur quelques caractéristiques techniques. Un consommateur intéressé par un grand smartphone pliable doit décider si les spécificités de l’iPhone Duo et son intégration à l’écosystème Apple justifient un supplément particulièrement conséquent.

La situation est différente en France, où l’iPhone Duo commence à 2 339 euros et où l’écart avec certains concurrents est beaucoup moins spectaculaire. Les chiffres sud-coréens ne doivent donc pas être extrapolés directement aux autres marchés.

Ils montrent en revanche à quel point le positionnement local peut modifier la perception d’un même produit.

Samsung conserve l’avantage sur le poids et l’épaisseur

Le Galaxy Z Fold 8 dispose également de plusieurs années d’optimisation derrière lui. Samsung commercialise des smartphones Fold depuis 2019, alors que l’iPhone Duo représente la première génération du format chez Apple. Cette expérience se traduit notamment par un travail important sur l’encombrement.

Le Galaxy Z Fold 8 est annoncé comme plus fin et plus léger que l’iPhone Duo, deux caractéristiques particulièrement sensibles pour un appareil que l’on transporte quotidiennement dans une poche. Apple a certes beaucoup travaillé sur la finesse de son premier pliable et présente le Duo comme son iPhone le plus fin une fois ouvert. Mais le format choisi reste différent : l’appareil adopte une silhouette plus courte et plus large, proche d’un passeport lorsqu’il est fermé.

La comparaison des seules dimensions ne suffit donc pas à déterminer quelle approche est la plus confortable. Le format, la répartition du poids et la prise en main jouent également un rôle important. Pour certains acheteurs coréens, le compromis proposé par Samsung semble néanmoins suffisamment convaincant pour ne pas attendre davantage.

La disponibilité immédiate joue également en faveur du Galaxy Z Fold 8

Samsung possède un autre avantage très simple : son téléphone est déjà disponible. Les consommateurs sud-coréens peuvent acheter immédiatement le Galaxy Z Fold 8, alors que l’iPhone Duo ne doit arriver dans le pays que le 16 octobre. Ce décalage crée une fenêtre commerciale intéressante pour Samsung.

Un utilisateur qui attendait uniquement l’annonce du produit Apple pour prendre une décision n’a désormais plus de raison de patienter s’il préfère finalement le Galaxy Z Fold 8. À l’inverse, choisir l’iPhone Duo implique encore plusieurs semaines d’attente.

Samsung pourrait exploiter cette période avec des promotions, des offres de reprise ou des avantages commerciaux ciblés afin de convertir davantage de consommateurs encore indécis.

La stratégie serait d’autant plus logique que l’annonce de l’iPhone Duo a considérablement augmenté la visibilité du marché des smartphones pliables. Apple ne crée pas seulement un concurrent pour Samsung : il attire également l’attention de millions de consommateurs sur une catégorie que le constructeur coréen développe depuis plusieurs générations.

Cette exposition supplémentaire peut donc bénéficier indirectement au Galaxy Z Fold 8.

L’iPhone Duo peut paradoxalement agrandir le marché de Samsung

C’est probablement l’aspect le plus intéressant de ces premiers chiffres. L’arrivée d’Apple sur un nouveau segment n’entraîne pas nécessairement une baisse immédiate des ventes de ses concurrents. Elle peut également légitimer la catégorie auprès d’un public beaucoup plus large.

Des utilisateurs qui n’avaient jamais sérieusement envisagé un smartphone pliable peuvent commencer à s’y intéresser parce qu’Apple en commercialise désormais un. Une fois cette curiosité créée, ils ne sont pas obligés d’acheter le modèle Apple. Samsung peut alors mettre en avant son expérience, son prix, la maturité de son logiciel ou certaines différences matérielles.

Ce mécanisme pourrait devenir particulièrement important au cours des prochains mois. Les smartphones pliables ne représentaient encore qu’environ 1,6 % des ventes mondiales de smartphones en 2025. L’enjeu n’est donc pas uniquement de prendre des clients à un concurrent, mais d’élargir suffisamment la catégorie pour qu’elle devienne un véritable segment premium.

L’iPhone Duo peut accélérer cette transition même si Apple ne récupère pas immédiatement tous les nouveaux acheteurs. Pour Samsung, la meilleure réponse au premier iPhone pliable pourrait ainsi être de profiter de l’attention générée par Apple pour vendre davantage de Fold.

Le véritable duel commencera après la commercialisation de l’iPhone Duo

Il serait néanmoins prématuré de conclure que le Galaxy Z Fold 8 a déjà remporté sa confrontation avec l’iPhone Duo. Le smartphone d’Apple n’est pas encore commercialisé en Corée du Sud. Les consommateurs n’ont donc pas encore pu comparer les deux appareils dans les mêmes conditions de disponibilité, et les premiers tests approfondis du Duo seront également déterminants.

Les chiffres actuels montrent seulement que l’annonce d’Apple n’a pas immédiatement paralysé les ventes de Samsung sur son marché domestique. Elle semble même avoir coïncidé avec une progression. La situation pourrait évoluer après le 16 octobre, lorsque les acheteurs coréens pourront réellement choisir entre deux produits disponibles simultanément. Les promotions, les stocks, les retours des premiers utilisateurs et la qualité de l’expérience logicielle pèseront alors beaucoup plus lourd.

Samsung dispose néanmoins d’une fenêtre idéale pour consolider sa position. Le constructeur possède déjà un produit commercialisé, moins cher localement et issu de plusieurs générations de développement, tandis qu’Apple doit encore convaincre que son entrée tardive apporte suffisamment de valeur pour justifier son tarif.

L’effet le plus inattendu de l’iPhone Duo pourrait donc être immédiat : avant même de commencer à concurrencer réellement Samsung dans les magasins, le premier pliable d’Apple semble avoir poussé certains consommateurs à regarder plus attentivement le Galaxy Z Fold 8 — et, pour une partie d’entre eux, à finalement l’acheter.