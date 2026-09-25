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Rumeurs · Produit

EA Sports FC 27 : tout ce que l’on sait

Lancement attendu 25 septembre 2026 (sorti)
Rumeurs depuis Juillet 2026
Sources 5

Aurélien PONCINI

Jeux vidéo

EA Sports FC 27 : tout ce que l'on sait
Explorer le hub des rumeurs Bilan à jour · 25 septembre 2026 · 38 rumeurs recensées · 5 sources citées
L'ESSENTIEL
  • Un lancement mondial le 25 septembre 2026 après une phase d'accès anticipé réussie.
  • L'arrivée de The Grounds, un nouvel espace social ouvert inspiré des parcs urbains.
  • Une refonte en profondeur du mode Carrière pour des transferts encore plus réalistes.
  • Un gameplay recentré sur une défense plus exigeante et des phases de jeu repensées.
  • Une version complète disponible sur la nouvelle Switch 2 aux côtés des consoles de salon.

EA Sports FC 27 est sorti ce 25 septembre 2026, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et Switch 2. Contrairement à nos dossiers habituels, la quasi-totalité de l’information est désormais confirmée : les tests sont publiés, le jeu tourne, et l’accueil critique dessine déjà un premier bilan.

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Ce dossier reprend ce que nous savions depuis l’annonce officielle de juillet — éditions, prix, précommandes — et le complète avec les vraies nouveautés de gameplay et de modes, telles que les tests les décrivent au jour du lancement.

Sorti aujourd’hui, un Metascore de 78 en pocheSolide

Le jeu est disponible depuis ce matin sur l’ensemble des plateformes annoncées. Les acheteurs des éditions Ultimate et Ultimate Plus y jouent en réalité depuis le 18 septembre, grâce à l’accès anticipé de sept jours inclus dans ces formules. Sur Metacritic, EA Sports FC 27 affiche un Metascore de 78 (« Generally Favorable »), calculé sur 33 tests de la presse spécialisée, avec 82 % d’avis positifs.

C’est le 34e épisode de la série lancée en 1993, et le quatrième depuis la rupture avec la licence FIFA. Nous suivons cette édition depuis l’annonce officielle du 24 juillet.

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The Grounds : la vraie nouveauté de cette éditionSolide

C’est le changement le plus commenté par la presse : The Grounds remplace le mode Clubs par un espace social ouvert, où le joueur crée un avatar et déambule dans une ville semi-ouverte, un peu à la manière de The City dans NBA 2K ou de The Island dans WWE 2K. On y trouve un stade pour les matchs à 11 contre 11 en équipe complète, un Clubhouse pour retrouver ses Clubs, mais aussi des terrains plus modestes pour du 1v1, 2v2, 3v3 et Rush, ainsi que des mini-jeux.

Selon VGC, le mode était encore assez vide lors des tests avant le lancement, mais se remplit depuis l’ouverture de l’accès anticipé. EA prévoit de l’enrichir au fil de la saison avec de nouvelles fonctions et des événements limités dans le temps. Reste à savoir si The Grounds deviendra un pilier durable de la série, aux côtés d’Ultimate Team et du mode Carrière, ou s’il connaîtra le sort du mode Volta ou de The Journey, abandonnés après quelques éditions.

Mode Carrière : le système de transferts entièrement refonduSolide

Le mode Carrière est, selon plusieurs tests, le plus gros bénéficiaire de cette édition. Acheter un joueur passe désormais par plusieurs étapes — enquête initiale, réponse du club vendeur, négociations avec le club puis avec le joueur — ce qui ouvre la porte à des rebondissements de dernière minute ou à des concurrents tentant de couper l’herbe sous le pied de l’acheteur. Les rivalités entre clubs sont également prises en compte : un club rival refusera plus facilement de vendre à son ennemi historique.

Le système de rareté des cartes est simplifié : il n’y a plus que Bronze, Argent, Or et Spécial, la catégorie « Rare » ayant disparu — ce qui allège les Défis de Création d’Équipe (SBC), désormais complétés par des Streamlined SBC plus rapides à finaliser. Les cartes holographiques font leur apparition, avec une valeur accrue dans le nouveau mode FUT Gallery, qui récompense la constitution de séries de cartes thématiques (un club, un championnat, un type de carte) notées jusqu’à un rang S.

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L’accueil de FUT Gallery est toutefois mitigé : VGC le juge « à la fois trop simple et trop complexe », le processus se limitant souvent à appuyer sur un bouton pour laisser le jeu choisir automatiquement les meilleures cartes, sans réelle dimension stratégique. Plusieurs testeurs jugent que c’est l’ajout le moins marquant côté Ultimate Team cette année — une déception d’autant plus commentée qu’EA a annoncé la fin du mode Ultimate Team tel qu’on le connaît dans FC 26, poussant de facto les joueurs fidèles vers cette nouvelle édition.

Gameplay : défense plus exigeante, nouveaux coups de pied de coinSolide

Le changement le plus structurant du gameplay est la défense : l’IA vient beaucoup moins au secours du joueur, qui doit davantage se reposer sur son positionnement, ses changements de joueur et le timing de ses tacles. En attaque, les courses courbes et une IA coéquipière améliorée ouvrent davantage d’occasions, et le nouveau dribble en déséquilibre permet de conserver le ballon après un tacle raté de l’adversaire.

Les coups de pied de coin changent également de mécanique : le joueur règle d’abord la puissance et la direction du centre comme auparavant, puis prend le contrôle des attaquants dans la surface pour se démarquer avant l’arrivée du ballon. L’accueil de cette nouveauté reste partagé — certains testeurs, dont VGC, jugent qu’elle ralentit l’exécution sans gain de but évident à ce stade.

Trois éditions, jusqu’à 159,99 € : ce qui les différencieSolide

Kylian Mbappé est en couverture des éditions Standard et Ultimate, rejoint par Jude Bellingham sur la jaquette Ultimate Plus. Les trois éditions restent celles annoncées en juillet :

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La Standard Edition (69,99 € sur PC et anciennes consoles, 79,99 € sur PS5/Xbox Series) inclut le jeu complet, le contenu The Grounds et plusieurs bonus de précommande. L’Ultimate Edition (99,99 € / 109,99 €) ajoute jusqu’à 7 jours d’accès anticipé, le Premium Pass de la Saison 1 et 6 000 FC Points. L’Ultimate Plus Edition (149,99 € / 159,99 €), dont la fenêtre de précommande anticipée est désormais close, regroupait les Premium Pass des cinq premières saisons et 10 000 FC Points.

Le jeu est distribué sur Steam, l’EA App, l’Epic Games Store et l’ensemble des boutiques consoles ; l’édition Ultimate Plus n’est pas proposée sur Switch et Switch 2.

Switch 2 a droit au jeu complet, la Switch classique à une version allégéeSolide

Nouveauté par rapport aux générations précédentes : la version Switch 2 propose l’expérience complète, The Grounds et Clubs inclus, avec les mêmes nouveautés de gameplay que sur PS5 et Xbox Series. La Switch classique, elle, reçoit une version allégée qui ne propose ni The Grounds ni Clubs — une situation plus proche des éditions Switch historiquement bridées de la série que de la parité désormais atteinte sur Switch 2.

Un accueil critique majoritairement positif, mais pas unanimeSolide

Parmi les 33 tests recensés par Metacritic, la fourchette va de 90 (Destructoid, qui salue un jeu « qui corrige de nombreuses erreurs des épisodes précédents ») à 20 (Radio Times, très critique sur la monétisation du mode Ultimate Team). Entre les deux, VGC (4/5), COGconnected (85), CGMagazine (80), Dexerto (80) et GAMINGbible (80) décrivent un jeu qui n’invente pas la formule mais l’affine sensiblement, porté par The Grounds et la refonte du mode Carrière. IGN France, plus mesuré (70), salue une direction « enfin la bonne », sans que tout soit corrigé pour autant.

Ce qui reste à observerÀ vérifier

Le sort de The Grounds sur la durée : EA doit l’enrichir au fil des douze mois du cycle de vie du jeu, avec le risque de le voir s’essouffler comme Volta ou The Journey avant lui. L’évolution de l’équilibrage du jeu, sujette à polémiques régulières de la communauté FC dans les semaines suivant chaque lancement, à mesure que des exploits sont découverts puis corrigés. Et la manière dont FUT Gallery pourrait être retravaillé si l’accueil mitigé se confirme sur la durée.

Dossier établi au 25 septembre 2026, jour du lancement mondial. Sources : notre article du 24 juillet, Metacritic, et les tests de VGC, Destructoid, COGconnected, CGMagazine, Dexerto, GAMINGbible, IGN France et Radio Times.

Calendrier prévisionnel

Passé
24 juillet 2026 Annonce officielle
  • Bande-annonce, ouverture des précommandes
  • Trois éditions confirmées, sortie fixée au 25 septembre
Passé
31 août 2026 Fin des bonus limités
  • Fermeture de la fenêtre de précommande anticipée Ultimate/Ultimate Plus
  • Édition Ultimate Plus retirée de la vente
Passé
18 septembre 2026 Accès anticipé et tests
  • 7 jours d'accès anticipé pour les éditions Ultimate et Ultimate Plus
  • Embargo presse levé : premiers tests publiés (VGC, Destructoid, GAMINGbible)
Passé
25 septembre 2026 Sortie mondiale
  • Disponible sur toutes les plateformes annoncées
  • Metascore de 78 sur 33 tests au jour du lancement
Prochain rendez-vous
Prochains mois Suivi de la saison 1
  • Enrichissement annoncé de The Grounds
  • Équilibrages et correctifs à surveiller

Ce qui change

7 critères
Critère Version actuelle EA Sports FC 27
Mode social multijoueur Clubs (11v11 uniquement) The Grounds (1v1 à 11v11, monde semi-ouvert)
Défense Forte assistance IA Contrôle manuel renforcé
Rareté des cartes FUT 7 paliers (dont Rare) 4 paliers (Bronze/Argent/Or/Spécial)
Négociation des transferts Résolution en un clic Plusieurs étapes, rivalités entre clubs
Coups de pied de coin Visée ou contrôle du joueur Visée puis contrôle du joueur combinés
Version Switch classique Fonctions limitées (générations précédentes) Toujours sans The Grounds ni Clubs =
Version Switch 2 N/A (nouvelle console) Expérience complète, à parité avec PS5/Xbox

Sources & confiance

5 sources principales
Source Rôle Confiance Crédit
Notre couverture (24/07) Annonce officielle EA
Très fiable 		Éditions, prix, précommandes et date de sortie
Metacritic Agrégateur de tests
Très fiable 		Metascore 78 sur 33 tests au jour du lancement
Video Games Chronicle (VGC) Test complet
Très fiable 		The Grounds, Carrière, FUT Gallery, coups de pied de coin — 4/5
Destructoid, COGconnected, CGMagazine, Dexerto, GAMINGbible Tests presse spécialisée
Fiable 		Notes de 80 à 90, avis globalement positifs
IGN France, Radio Times Tests presse spécialisée
Fiable 		Avis plus réservés (70 et 20), notamment sur la monétisation

Questions fréquentes

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