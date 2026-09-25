EA Sports FC 27 est sorti ce 25 septembre 2026, sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et Switch 2. Contrairement à nos dossiers habituels, la quasi-totalité de l’information est désormais confirmée : les tests sont publiés, le jeu tourne, et l’accueil critique dessine déjà un premier bilan.

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Ce dossier reprend ce que nous savions depuis l’annonce officielle de juillet — éditions, prix, précommandes — et le complète avec les vraies nouveautés de gameplay et de modes, telles que les tests les décrivent au jour du lancement.

Sorti aujourd’hui, un Metascore de 78 en poche Solide

Le jeu est disponible depuis ce matin sur l’ensemble des plateformes annoncées. Les acheteurs des éditions Ultimate et Ultimate Plus y jouent en réalité depuis le 18 septembre, grâce à l’accès anticipé de sept jours inclus dans ces formules. Sur Metacritic, EA Sports FC 27 affiche un Metascore de 78 (« Generally Favorable »), calculé sur 33 tests de la presse spécialisée, avec 82 % d’avis positifs.

C’est le 34e épisode de la série lancée en 1993, et le quatrième depuis la rupture avec la licence FIFA. Nous suivons cette édition depuis l’annonce officielle du 24 juillet.

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The Grounds : la vraie nouveauté de cette édition Solide

C’est le changement le plus commenté par la presse : The Grounds remplace le mode Clubs par un espace social ouvert, où le joueur crée un avatar et déambule dans une ville semi-ouverte, un peu à la manière de The City dans NBA 2K ou de The Island dans WWE 2K. On y trouve un stade pour les matchs à 11 contre 11 en équipe complète, un Clubhouse pour retrouver ses Clubs, mais aussi des terrains plus modestes pour du 1v1, 2v2, 3v3 et Rush, ainsi que des mini-jeux.

Selon VGC, le mode était encore assez vide lors des tests avant le lancement, mais se remplit depuis l’ouverture de l’accès anticipé. EA prévoit de l’enrichir au fil de la saison avec de nouvelles fonctions et des événements limités dans le temps. Reste à savoir si The Grounds deviendra un pilier durable de la série, aux côtés d’Ultimate Team et du mode Carrière, ou s’il connaîtra le sort du mode Volta ou de The Journey, abandonnés après quelques éditions.

Mode Carrière : le système de transferts entièrement refondu Solide

Le mode Carrière est, selon plusieurs tests, le plus gros bénéficiaire de cette édition. Acheter un joueur passe désormais par plusieurs étapes — enquête initiale, réponse du club vendeur, négociations avec le club puis avec le joueur — ce qui ouvre la porte à des rebondissements de dernière minute ou à des concurrents tentant de couper l’herbe sous le pied de l’acheteur. Les rivalités entre clubs sont également prises en compte : un club rival refusera plus facilement de vendre à son ennemi historique.

Ultimate Team : cartes simplifiées, mais un FUT Gallery en demi-teinte Prudence

Le système de rareté des cartes est simplifié : il n’y a plus que Bronze, Argent, Or et Spécial, la catégorie « Rare » ayant disparu — ce qui allège les Défis de Création d’Équipe (SBC), désormais complétés par des Streamlined SBC plus rapides à finaliser. Les cartes holographiques font leur apparition, avec une valeur accrue dans le nouveau mode FUT Gallery, qui récompense la constitution de séries de cartes thématiques (un club, un championnat, un type de carte) notées jusqu’à un rang S.

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L’accueil de FUT Gallery est toutefois mitigé : VGC le juge « à la fois trop simple et trop complexe », le processus se limitant souvent à appuyer sur un bouton pour laisser le jeu choisir automatiquement les meilleures cartes, sans réelle dimension stratégique. Plusieurs testeurs jugent que c’est l’ajout le moins marquant côté Ultimate Team cette année — une déception d’autant plus commentée qu’EA a annoncé la fin du mode Ultimate Team tel qu’on le connaît dans FC 26, poussant de facto les joueurs fidèles vers cette nouvelle édition.

Gameplay : défense plus exigeante, nouveaux coups de pied de coin Solide

Le changement le plus structurant du gameplay est la défense : l’IA vient beaucoup moins au secours du joueur, qui doit davantage se reposer sur son positionnement, ses changements de joueur et le timing de ses tacles. En attaque, les courses courbes et une IA coéquipière améliorée ouvrent davantage d’occasions, et le nouveau dribble en déséquilibre permet de conserver le ballon après un tacle raté de l’adversaire.

Les coups de pied de coin changent également de mécanique : le joueur règle d’abord la puissance et la direction du centre comme auparavant, puis prend le contrôle des attaquants dans la surface pour se démarquer avant l’arrivée du ballon. L’accueil de cette nouveauté reste partagé — certains testeurs, dont VGC, jugent qu’elle ralentit l’exécution sans gain de but évident à ce stade.

Trois éditions, jusqu’à 159,99 € : ce qui les différencie Solide

Kylian Mbappé est en couverture des éditions Standard et Ultimate, rejoint par Jude Bellingham sur la jaquette Ultimate Plus. Les trois éditions restent celles annoncées en juillet :

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La Standard Edition (69,99 € sur PC et anciennes consoles, 79,99 € sur PS5/Xbox Series) inclut le jeu complet, le contenu The Grounds et plusieurs bonus de précommande. L’Ultimate Edition (99,99 € / 109,99 €) ajoute jusqu’à 7 jours d’accès anticipé, le Premium Pass de la Saison 1 et 6 000 FC Points. L’Ultimate Plus Edition (149,99 € / 159,99 €), dont la fenêtre de précommande anticipée est désormais close, regroupait les Premium Pass des cinq premières saisons et 10 000 FC Points.

Le jeu est distribué sur Steam, l’EA App, l’Epic Games Store et l’ensemble des boutiques consoles ; l’édition Ultimate Plus n’est pas proposée sur Switch et Switch 2.

Switch 2 a droit au jeu complet, la Switch classique à une version allégée Solide

Nouveauté par rapport aux générations précédentes : la version Switch 2 propose l’expérience complète, The Grounds et Clubs inclus, avec les mêmes nouveautés de gameplay que sur PS5 et Xbox Series. La Switch classique, elle, reçoit une version allégée qui ne propose ni The Grounds ni Clubs — une situation plus proche des éditions Switch historiquement bridées de la série que de la parité désormais atteinte sur Switch 2.

Un accueil critique majoritairement positif, mais pas unanime Solide

Parmi les 33 tests recensés par Metacritic, la fourchette va de 90 (Destructoid, qui salue un jeu « qui corrige de nombreuses erreurs des épisodes précédents ») à 20 (Radio Times, très critique sur la monétisation du mode Ultimate Team). Entre les deux, VGC (4/5), COGconnected (85), CGMagazine (80), Dexerto (80) et GAMINGbible (80) décrivent un jeu qui n’invente pas la formule mais l’affine sensiblement, porté par The Grounds et la refonte du mode Carrière. IGN France, plus mesuré (70), salue une direction « enfin la bonne », sans que tout soit corrigé pour autant.

Ce qui reste à observer À vérifier

Le sort de The Grounds sur la durée : EA doit l’enrichir au fil des douze mois du cycle de vie du jeu, avec le risque de le voir s’essouffler comme Volta ou The Journey avant lui. L’évolution de l’équilibrage du jeu, sujette à polémiques régulières de la communauté FC dans les semaines suivant chaque lancement, à mesure que des exploits sont découverts puis corrigés. Et la manière dont FUT Gallery pourrait être retravaillé si l’accueil mitigé se confirme sur la durée.

Dossier établi au 25 septembre 2026, jour du lancement mondial. Sources : notre article du 24 juillet, Metacritic, et les tests de VGC, Destructoid, COGconnected, CGMagazine, Dexerto, GAMINGbible, IGN France et Radio Times.