L’iPhone Duo n’attire pas seulement l’attention par son format pliable ou son écran nano-texturé. L’une des petites trouvailles les plus remarquées concerne une animation de transition qui accompagne l’ouverture et la fermeture du téléphone, au point qu’un utilisateur du Galaxy Z Fold 8 a déjà réussi à la reproduire sur le modèle de Samsung.

Ce détail visuel pourrait sembler anecdotique, mais il illustre parfaitement la manière dont Apple tente de rendre le passage entre écran externe et écran interne plus naturel. Une approche centrée moins sur la puissance brute que sur la continuité de l’expérience.

Une transition conçue pour donner l’impression que le contenu traverse l’écran

Lorsque l’iPhone Duo est ouvert, le fond d’écran et les éléments affichés sur l’écran externe semblent se dissoudre progressivement avant de réapparaître sur la grande dalle intérieure. L’effet donne l’impression que le contenu traverse physiquement le pli du téléphone plutôt que de disparaître brutalement pour être recréé ailleurs. Apple aurait développé cette animation précisément pour éviter une rupture visuelle trop nette entre les deux écrans.

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Sur un smartphone pliable, cette continuité est particulièrement importante. Le changement de format peut être très abrupt : l’utilisateur passe instantanément d’un petit écran vertical à une dalle beaucoup plus large, avec une interface parfois entièrement réorganisée.

En animant cette transition, Apple cherche à donner l’impression qu’il s’agit toujours du même espace numérique, simplement étendu. C’est une subtilité, mais elle participe directement à la perception de fluidité du produit.

Un utilisateur a déjà recréé l’effet sur le Galaxy Z Fold 8

La démonstration semble avoir suffisamment marqué les esprits pour inspirer rapidement la communauté Android. Sur Reddit, un utilisateur connu sous le nom de moomanjohnny a publié une vidéo montrant une version similaire de cette animation fonctionnant sur un Galaxy Z Fold 8. Le projet reste pour l’instant présenté comme une preuve de concept, mais son auteur affirme avoir déjà progressé vers la création d’un launcher capable d’intégrer l’effet de manière plus complète.

Une vidéo relayée par le leaker Ice Universe montre le Galaxy Z Fold 8 reproduisant ce type de transition lors de son ouverture.

L’idée n’est donc pas techniquement exclusive à l’iPhone Duo. Comme souvent avec les animations d’interface, la différence réside surtout dans l’intégration profonde au système et dans la capacité à faire fonctionner l’effet de manière constante, quelle que soit l’application ou l’état de l’appareil.

Certains utilisateurs ont déjà évoqué la possibilité de voir Samsung proposer un effet similaire via Good Lock, sa suite de personnalisation avancée.

Apple a toujours accordé beaucoup d’importance à la physique des interfaces

Cette animation s’inscrit dans une philosophie ancienne chez Apple. L’un des exemples les plus connus reste le fameux effet de « rubber banding », qui fait légèrement rebondir le contenu lorsque l’utilisateur dépasse la limite supérieure ou inférieure d’une page.

L’objectif n’est pas simplement esthétique. Ce type d’animation fournit un retour visuel immédiat : l’utilisateur comprend qu’il a atteint une limite, tout en percevant l’interface comme un objet doté d’une certaine élasticité. Apple utilise depuis longtemps ce principe consistant à donner aux éléments numériques des comportements inspirés du monde physique.

Cette approche se retrouve aussi dans les animations d’icônes introduites avec iOS 26. Lors du déverrouillage, les icônes se déplacent vers leur position finale, la dépassent légèrement, puis reviennent en place comme si elles possédaient une masse et une inertie. Le cerveau interprète alors leur mouvement comme celui d’un objet soumis à une forme de physique virtuelle.

Ce type de détail n’ajoute aucune fonctionnalité au sens strict, mais il influence fortement la manière dont une interface est perçue.

Sur un pliable, l’animation devient plus importante qu’un simple effet visuel

Avec l’iPhone Duo, cette philosophie trouve un terrain particulièrement intéressant. Un smartphone classique possède un seul écran et une seule géométrie. Un pliable doit gérer plusieurs états physiques : fermé, ouvert, partiellement plié ou posé en mode tente. À chaque changement, le système doit réorganiser son interface. Sans transition fluide, cette transformation peut donner l’impression que l’utilisateur passe d’un appareil à un autre. Avec une animation cohérente, le système peut au contraire créer l’illusion d’un espace continu.

C’est précisément ce que semble chercher Apple avec l’effet de dissolution. Le contenu ne saute pas brutalement de l’écran externe vers l’écran interne : il semble se transformer avec le matériel. Cette cohérence entre mouvement physique et réaction logicielle pourrait devenir l’un des éléments les plus importants de l’expérience des futurs appareils pliables.

Samsung possède l’expérience du pliable, Apple soigne les micro-interactions

Samsung conserve évidemment une avance considérable sur Apple en matière d’expérience industrielle. Le constructeur coréen commercialise des smartphones pliables depuis 2019 et a eu plusieurs générations pour améliorer la charnière, les écrans, la résistance et le multitâche.

Apple arrive beaucoup plus tard. Mais l’iPhone Duo montre que la marque tente de compenser ce retard en travaillant particulièrement les interactions entre matériel et logiciel. L’animation de transition est un bon exemple : elle n’améliore ni l’autonomie, ni la qualité photo, ni la solidité du téléphone. Pourtant, elle peut contribuer fortement au sentiment de finition générale.

C’est aussi ce qui explique pourquoi certains utilisateurs Android cherchent déjà à la reproduire. Le phénomène fonctionne dans les deux sens. Apple a souvent adopté tardivement certaines idées apparues ailleurs, tandis que les fabricants Android ont régulièrement repris des approches d’interface popularisées par iOS.

Le marché des pliables ne fera probablement pas exception.

Les « petits détails » restent une arme stratégique pour Apple

Tous les utilisateurs n’accordent pas la même importance à ce genre d’effet. Pour certains, une animation de transition reste purement décorative et ne devrait jamais peser dans le choix d’un smartphone. Pour d’autres, ces détails constituent précisément ce qui rend une interface agréable à utiliser au quotidien.

La différence est importante, car la fidélité à un écosystème ne repose pas uniquement sur les caractéristiques techniques. Elle dépend aussi de centaines de petites interactions répétées chaque jour : animations, vibrations, transitions, gestes ou réactions du système.

Apple a historiquement beaucoup investi dans cette dimension. Avec l’iPhone Duo, elle devient encore plus stratégique, car le pliable impose de réinventer une partie de l’interface autour d’un objet qui change physiquement de forme. Le fait qu’une animation de l’iPhone Duo soit déjà reproduite sur un Galaxy Z Fold 8 montre finalement qu’Apple n’a pas besoin d’inventer une nouvelle catégorie pour influencer son évolution. Parfois, une transition de quelques centaines de millisecondes suffit à rappeler que dans l’expérience utilisateur, les détails peuvent devenir aussi visibles que les grandes innovations.