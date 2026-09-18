Pinterest veut réduire la distance entre l’inspiration et l’achat. La plateforme lance Restyle, une nouvelle fonction d’intelligence artificielle capable de transformer la photo d’une pièce, d’y ajouter des meubles ou des objets repérés sur Pinterest et de comparer plusieurs styles de décoration directement dans son propre intérieur.

Disponible dans un premier temps en bêta aux États-Unis et au Canada, Restyle s’appuie sur Pinterest Intelligence, l’infrastructure IA de l’entreprise développée notamment avec Nvidia. Derrière l’outil de décoration se dessine surtout une évolution stratégique : Pinterest ne veut plus seulement aider ses utilisateurs à trouver des idées, mais leur permettre de visualiser immédiatement ce qu’elles donneraient chez eux.

Restyle transforme une photo de son intérieur avec l’IA

Le fonctionnement de Restyle part d’une situation très simple : l’utilisateur photographie une pièce de son logement et demande ensuite à l’intelligence artificielle de la modifier. Il peut, par exemple, ajouter un tableau sur un mur, installer virtuellement un meuble, changer les accessoires, modifier la couleur de la peinture ou encore essayer un nouvel éclairage. Les plantes et différents éléments décoratifs peuvent également être ajoutés à la scène.

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L’intérêt vient surtout de l’intégration avec le catalogue visuel de Pinterest. Un utilisateur peut récupérer un élément découvert dans une image publiée sur la plateforme et demander à Restyle de l’intégrer virtuellement dans sa propre pièce.

L’outil ne se limite pas à une transformation globale de l’image. Certains objets présents dans la pièce peuvent être sélectionnés individuellement pour être remplacés ou supprimés, avant de poursuivre les modifications avec l’IA.

Pinterest prévoit également des transformations plus radicales. Une pièce entière pourra être réinterprétée selon une esthétique particulière, avec des requêtes comme « bohème », « industriel », « whimsical » ou encore « dopamine », ce dernier faisant référence à une décoration volontairement colorée et expressive.

Restyle devient ainsi une sorte de studio de décoration générative directement intégré à Pinterest.

L’idée n’est pas nouvelle, mais Pinterest possède un avantage particulier

La décoration intérieure s’est rapidement imposée comme l’un des usages les plus naturels de l’IA générative visuelle. De nombreux outils permettent déjà de photographier une pièce et de demander à un modèle de modifier les meubles, les couleurs ou l’ambiance générale. La technologie en elle-même n’est donc pas ce qui distingue Restyle.

L’avantage de Pinterest réside plutôt dans l’étape qui précède la génération.

Les utilisateurs viennent depuis longtemps sur la plateforme pour rechercher des idées de décoration, enregistrer des cuisines, comparer des meubles, créer des tableaux d’inspiration ou préparer des travaux. Pinterest dispose donc déjà du contexte visuel qui permet de comprendre ce qu’une personne souhaite obtenir.

Restyle peut connecter ces deux moments. Au lieu de sauvegarder l’image d’un canapé puis d’essayer mentalement d’imaginer ce qu’il donnerait dans son salon, l’utilisateur peut demander à l’IA de le placer directement dans une représentation de la pièce. La plateforme passe alors progressivement d’un moteur de découverte visuelle à un outil de simulation.

Cette différence peut sembler subtile, mais elle modifie profondément l’expérience : Pinterest ne montre plus seulement ce qui pourrait inspirer l’utilisateur, il commence à lui montrer ce que cette inspiration pourrait devenir dans son propre environnement.

De l’épingle à l’achat, Pinterest veut raccourcir le parcours

L’intérêt commercial de Restyle apparaît rapidement. Pinterest occupe historiquement une position particulière dans le commerce en ligne. Les utilisateurs ne s’y rendent pas nécessairement avec un produit précis en tête, mais souvent avec une intention : refaire une chambre, trouver un style de salon, préparer un mariage ou imaginer une nouvelle cuisine.

Le problème est que l’inspiration ne conduit pas automatiquement à l’achat.

Entre une photographie particulièrement travaillée trouvée sur Pinterest et la réalité d’un appartement, il existe une importante barrière de projection. Un meuble peut sembler séduisant dans un intérieur professionnellement aménagé sans que l’utilisateur sache s’il fonctionnera réellement avec ses murs, son sol ou les objets qu’il possède déjà.

Restyle cherche précisément à réduire cette incertitude. Si un produit enregistré dans un tableau peut être visualisé immédiatement dans la pièce où il pourrait être installé, la décision d’achat devient potentiellement plus simple. Pinterest peut ainsi rapprocher trois étapes qui étaient jusqu’ici relativement distinctes : découvrir, visualiser et acheter.

C’est également ce qui explique le moment choisi pour présenter la fonction. Restyle a été dévoilé à l’occasion de Pinterest Presents, l’événement annuel au cours duquel l’entreprise a également présenté de nouveaux formats de recherche visuelle et différents outils destinés aux annonceurs.

Nvidia fournit l’infrastructure derrière Pinterest Intelligence

Restyle repose sur Pinterest Intelligence, le socle technologique que la plateforme utilise pour développer ses nouvelles expériences d’intelligence artificielle. Pinterest a détaillé une partie de l’infrastructure mise en place avec Nvidia. Elle combine notamment des GPU Nvidia Blackwell, Nvidia Dynamo, des modèles open source et des technologies développées directement par Pinterest.

L’objectif dépasse largement Restyle.

Cette infrastructure doit également améliorer Pinterest Assistant, la recherche visuelle et la capacité de la plateforme à transformer les actions des utilisateurs en signaux exploitables par ses systèmes de recommandation et de shopping. C’est un point stratégique pour Pinterest, dont le fonctionnement repose depuis longtemps davantage sur l’image que sur le texte.

Une requête comme « canapé moderne » est relativement simple à interpréter. Une photographie enregistrée dans un tableau contient beaucoup plus d’informations implicites : matières, formes, palette de couleurs, proportions, style général et associations avec d’autres objets.

Les modèles multimodaux permettent désormais d’exploiter beaucoup plus finement ce langage visuel. Pinterest peut ainsi chercher non seulement des objets ressemblant à une image, mais également comprendre l’intention esthétique qui relie plusieurs contenus enregistrés par un utilisateur.

Restyle ajoute ensuite une couche générative à cette compréhension.

L’IA pourrait devenir le nouveau moteur de shopping de Pinterest

Cette évolution montre surtout comment Pinterest envisage l’intelligence artificielle : non comme un chatbot supplémentaire, mais comme une extension de son moteur de découverte. La plateforme possède déjà une quantité considérable de données visuelles organisées autour d’intentions. Ses utilisateurs regroupent eux-mêmes les contenus par projets, styles et centres d’intérêt lorsqu’ils créent leurs tableaux.

L’IA peut désormais exploiter cette structure pour passer de la recommandation à l’action.

Dans la décoration, cela signifie essayer virtuellement plusieurs objets. Mais le même principe pourrait théoriquement s’étendre à d’autres catégories dans lesquelles Pinterest joue déjà un rôle important dans la découverte de produits. La difficulté sera de conserver suffisamment de fidélité visuelle pour que ces simulations restent réellement utiles. Une IA générative peut produire une pièce séduisante tout en modifiant discrètement les proportions d’un meuble, sa couleur ou son intégration dans l’espace.

Or, plus Restyle se rapproche du commerce, plus cette différence entre visualisation créative et représentation fidèle d’un produit devient importante. Pour inspirer une nouvelle décoration, une approximation peut suffire. Pour décider d’acheter un canapé, une lampe ou une table à plusieurs centaines d’euros, les attentes ne sont plus les mêmes.

Pinterest devra donc faire de Restyle autre chose qu’un générateur de jolies images s’il veut en faire un véritable outil d’aide à l’achat.

Pinterest veut passer de « j’aime cette idée » à « voilà ce qu’elle donnerait chez moi »

Restyle est pour l’instant proposé sous la forme d’un aperçu anticipé aux États-Unis et au Canada. Pinterest prévoit un déploiement plus large dès le mois prochain, sans encore préciser les autres marchés concernés. La fonction arrive dans un secteur où la génération d’images est déjà largement démocratisée, mais Pinterest possède une position difficile à reproduire : l’entreprise se trouve exactement au point de rencontre entre inspiration visuelle, intention d’achat et catalogue de produits.

C’est probablement là que Restyle peut devenir plus intéressant qu’un simple outil de décoration IA.

Jusqu’à présent, Pinterest aidait principalement ses utilisateurs à construire une représentation mentale de leur futur intérieur à partir de centaines d’images. L’intelligence artificielle lui permet désormais de transformer cette collection d’idées en une simulation personnalisée.

Si Restyle parvient à conserver suffisamment de fidélité entre les produits affichés et leur représentation générée, Pinterest pourrait raccourcir considérablement le chemin entre une épingle enregistrée et un achat : l’inspiration ne resterait plus dans un tableau, elle entrerait directement dans le salon de l’utilisateur.