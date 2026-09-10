Certains propriétaires du Galaxy Z Fold 8 ont remarqué que les coins du grand écran intérieur pouvaient légèrement s’enfoncer lorsqu’on appuie dessus. Un comportement qui a rapidement fait penser à un éventuel défaut d’assemblage.

Samsung assure pourtant qu’il s’agit d’un choix de conception volontaire. Cette légère souplesse permettrait à l’écran de mieux absorber la pression lorsqu’un petit débris, comme un grain de sable ou une poussière, reste coincé entre les deux parties du smartphone au moment de le refermer.

Plutôt que de maintenir la dalle totalement rigide et de concentrer la pression sur une petite zone, les coins disposent ainsi d’une certaine capacité de déformation avant de reprendre leur position normale.

Cette solution est notamment liée à la finesse extrême du Galaxy Z Fold 8, qui ne mesure qu’environ 4,5 mm une fois déplié. Samsung utilise également sa technologie Flex Titanium, associant différentes couches de renfort sous l’écran pliable afin d’améliorer sa rigidité et sa durabilité sans augmenter l’épaisseur.

Le même principe serait utilisé sur le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Samsung précise que cette légère flexion n’a aucune incidence sur le fonctionnement normal de l’écran.

Une déformation importante, persistante ou accompagnée d’un bruit inhabituel resterait toutefois anormale. Mais une petite souplesse localisée dans les coins ne serait donc pas un défaut : elle participerait au contraire à la protection de la dalle pliable.