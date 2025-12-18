Accueil » Apple va afficher plus de publicités dans les résultats de recherche de l’App Store dès 2026

Apple se prépare à augmenter le nombre de publicités visibles dans les résultats de recherche de l’App Store, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie de monétisation axée sur la découverte d’apps.

Jusqu’à présent, une seule publicité sponsorisée pouvait apparaître par recherche, tout en haut des résultats.

À partir de 2026, Apple autorisera plusieurs emplacements publicitaires dans une même page de résultats, des annonces en dessous de la première position, et pas uniquement en tête de liste. Cela donnera aux développeurs plus d’opportunités de visibilité, notamment à des moments où l’intention de téléchargement est forte.

Pourquoi Apple fait ce choix ?

Apple rappelle qu’environ 65 % des téléchargements sur l’App Store ont lieu après une recherche, que l’App Store attire plus de 800 millions de visiteurs par semaine, que plus de 85 % des utilisateurs téléchargent au moins une app lors de leur visite et que les publicités en première position affichent des taux de conversion pouvant atteindre 60 %.

Autrement dit, la recherche est déjà extrêmement efficace pour générer des installations — Apple veut donc en tirer davantage de valeur.

Bonne nouvelle pour les développeurs :

Aucune modification des campagnes existantes ne sera nécessaire

Les annonces pourront apparaître en haut ou plus bas dans la page selon le système d’enchères

Il ne sera pas possible de choisir manuellement l’emplacement

Les formats publicitaires et la tarification (CPT et CPI) restent inchangés

Les nouvelles positions seront disponibles sur les appareils tournant sous iOS et iPadOS 26.2 ou versions ultérieures.

Ce que ça signifie pour les utilisateurs :

Plus de résultats sponsorisés dans les recherches

Une frontière encore plus floue entre résultats « organiques » et publicités

Une évolution qui rappelle ce qui s’est déjà produit sur Google Search

Apple renforce sa stratégie publicitaire, exploite encore plus la puissance de la recherche App Store et offre davantage de visibilité aux développeurs… au prix d’une expérience un peu plus publicitaire pour les utilisateurs.