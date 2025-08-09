Accueil » Le marché mondial des tablettes en plein essor — et ce n’est pas grâce à Apple ni Samsung

Alors que les ventes de smartphones peinent à maintenir un rythme stable d’un trimestre à l’autre, le marché des tablettes enregistre pour la sixième fois consécutive une croissance annuelle. Une performance notable dans un secteur pourtant souvent jugé stagnant, voire dépassé.

Selon les dernières données du marché, les expéditions mondiales de tablettes ont augmenté de 9 % au deuxième trimestre 2025 par rapport à la même période de l’an dernier.

Bien que les chiffres bruts n’aient pas doublé d’une année sur l’autre, cette progression reste significative dans un contexte technologique global encore marqué par des tensions géopolitiques, des incertitudes économiques et un essoufflement de l’innovation dans le secteur mobile.

Les marques chinoises en pleine ascension sur le marché des tablettes

De manière assez surprenante, les leaders traditionnels comme Apple et Samsung ne sont pas à l’origine de cette reprise. Ce sont au contraire les marques classées 3e, 4e et 5e du classement mondial qui affichent les meilleures performances :

Huawei est passé de 2,5 millions à plus de 3,2 millions d’unités expédiées entre Q2 2024 et Q2 2025. Cela lui permet de consolider sa 3e place mondiale avec 8,3 % de part de marché, contre 7 % l’an dernier.

Lenovo reste en 4e position, mais progresse fortement : +24,7 % de croissance, passant sous la barre des 2,5 millions à plus de 3 millions d’unités.

Xiaomi, quant à lui, enregistre la plus forte croissance avec +42,3 %, ce qui le rapproche dangereusement de ses deux concurrents chinois directs. Une montée qui pourrait bien rebattre les cartes dès la fin d’année.

Ce trio gagnant profite principalement d’un facteur commun : leur domination sur le marché chinois, un territoire où Apple et Samsung sont nettement moins influents.

Apple reste leader mondial, mais…

Malgré cette dynamique concurrentielle, Apple reste en tête du marché mondial des tablettes, avec plus de 14 millions d’unités vendues au deuxième trimestre 2025, représentant 36,1 % de part de marché. Une part en très légère hausse par rapport à 2024, ce qui démontre une stabilité solide mais pas nécessairement une croissance significative.

Samsung en recul

Le cas de Samsung est plus préoccupant. Bien que toujours deuxième du classement, le géant sud-coréen affiche une baisse à la fois en volume de livraisons et en parts de marché par rapport à l’année précédente. Une contre-performance notable, surtout pour un acteur qui domine pourtant largement le segment des smartphones.

Un renouveau porté par l’innovation asiatique

Le regain d’intérêt pour les tablettes ne vient pas d’une révolution logicielle ou matérielle chez les géants établis, mais bien d’une offensive stratégique des fabricants chinois, plus agiles et plus adaptés aux besoins de leur marché local. Avec des prix plus compétitifs, des innovations ciblées (comme les écrans OLED abordables ou les stylets intégrés), et un marketing offensif, Huawei, Lenovo et Xiaomi redéfinissent peu à peu l’équilibre mondial du secteur.

Reste à savoir si Apple et Samsung sauront réagir à cette dynamique ou s’ils laisseront le marché asiatique leur échapper davantage.