Galaxy S26 Ultra : Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels ?

Selon le célèbre informateur Digital Chat Station, Samsung prépare une avancée majeure dans la photographie mobile avec un téléobjectif périscope de 200 mégapixels, prévu pour équiper l’un de ses futurs modèles Galaxy S26 Ultra.

Étant donné que le Galaxy S25 Ultra est déjà finalisé pour son lancement imminent, cette innovation devrait apparaître sur le Galaxy S26 Ultra, attendu au début de l’année prochaine.

Samsung et sa quête pour reprendre la couronne du zoom

Avec le Galaxy S24 Ultra, Samsung a introduit un capteur de 50 mégapixels pour le téléobjectif périscope 5x, une spécification qui sera également présente sur le Galaxy S25 Ultra selon les rumeurs. Le seul changement notable pour le système de caméra du S25 Ultra concernerait un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, remplaçant celui de 12 mégapixels utilisé jusqu’ici.

Cependant, le Galaxy S26 Ultra pourrait représenter une véritable révolution en matière de zoom, en intégrant un capteur périscope de 200 mégapixels. Ce capteur offrirait un niveau de détail impressionnant pour les clichés à longue distance, permettant à Samsung de se positionner face à ses concurrents chinois, comme Vivo, qui dominent actuellement cette catégorie.

Un capteur périscope de 200 mégapixels : Pas une première

Bien que ce développement semble ambitieux, Samsung ne sera pas le premier à intégrer un capteur de 200 mégapixels dans un téléobjectif périscope. Vivo a déjà franchi cette étape avec son X200 Pro, qui utilise un capteur légèrement plus grand (1/1.4″) que celui envisagé par Samsung (1/1.5″).

Selon les premiers retours, le Vivo X200 Pro a considérablement amélioré ses capacités de zoom, surpassant même le Galaxy S24 Ultra en termes de détails sur les clichés longue distance.

Samsung : Le retour du « roi du Zoom » ?

L’industrie repose de plus en plus sur l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser les clichés à longue portée. Ainsi, l’enjeu pour Samsung sera de savoir s’il peut surpasser les avancées des marques chinoises grâce à une combinaison de matériel et de traitement logiciel.

Le capteur périscope de 200 mégapixels du Galaxy S26 Ultra, associé à des algorithmes IA avancés, pourrait aider Samsung à récupérer son titre de « roi du zoom », un titre qu’il a initié avec le Galaxy S20 Ultra et consolidé avec l’introduction des capteurs ultra haute résolution de 200 mégapixels sur le Galaxy S23 Ultra.

Le lancement du Galaxy S26 Ultra sera un moment décisif pour Samsung. Bien que Vivo ait pris une longueur d’avance avec son X200 Pro, l’expertise de Samsung dans la fabrication de capteurs d’image et son intégration d’algorithmes IA sophistiqués pourraient lui permettre de reprendre la tête dans la course au zoom longue distance.