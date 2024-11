GTA 6 : Take-Two confirme la sortie pour l’automne 2025, pas de report !

La sortie de GTA 6 est l’une des plus attendues de la décennie, et les fans de Rockstar Games se réjouiront de savoir qu’il n’y a pas de retard prévu pour le moment.

Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar, a confirmé lors de son rapport sur les résultats financiers du deuxième trimestre que la date de sortie prévue pour l’automne 2025 reste inchangée, comme annoncé plus tôt cette année.

Dans le communiqué de presse publié, Take-Two a déclaré : « Avec de nombreux nouveaux titres passionnants à venir dans l’exercice fiscal 2026 — y compris GTA 6 à l’automne, Borderlands 4 et Mafia : The Old Country — nous prévoyons de créer une valeur à long terme pour nos actionnaires ». Cette annonce confirme que la sortie de GTA 6 suivra le calendrier initial et alignera son lancement avec celui de GTA 5, sorti le 17 septembre 2013.

Les craintes d’un éventuel report à 2026 avaient circulé, mais Take-Two a récemment réaffirmé que la sortie en automne 2025 était toujours d’actualité, apaisant ainsi les inquiétudes des fans. Un ancien développeur de Rockstar a également précisé que l’entreprise ne devrait annoncer un éventuel report que l’année prochaine, si nécessaire.

Cette absence de report renforce la probabilité que GTA 6 suive l’exemple de son prédécesseur en sortant à l’automne.

Que pouvons-nous attendre d’ici là de GTA 6 ?

Take-Two a également indiqué que Rockstar Games dévoilerait bientôt plus d’informations sur le gameplay et la date de sortie précise de GTA 6. Cette annonce prochaine est attendue avec impatience par les fans, qui spéculent déjà sur les détails du jeu depuis la diffusion du premier trailer en décembre 2024.

Il ne reste plus qu’à attendre de nouvelles informations qui, selon Take-Two, arriveront prochainement. Restez à l’écoute pour toutes les mises à jour sur GTA 6.