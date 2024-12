Accueil » Pixel 10 : Google choisirait MediaTek et abandonnerait Qualcomm pour son modem !

La série Pixel 10 de Google pourrait bien bouleverser le marché en abandonnant les modems Qualcomm et Samsung pour adopter une solution signée MediaTek. Cette révélation, issue d’un récent rapport, a surpris de nombreux observateurs qui s’attendaient à voir Google continuer avec Qualcomm, un acteur historique dans le domaine des modems pour smartphones haut de gamme.

Google, un partenariat inattendu avec MediaTek

Depuis des années, Qualcomm domine le marché des modems pour les smartphones Android premium. De son côté, Samsung propose également ses modems Exynos, mais ils ont souvent été critiqués pour leurs performances inférieures, notamment en termes de connectivité et d’efficacité énergétique. Google, pour ses Pixel équipés des puces Tensor, a traditionnellement utilisé les modems Exynos, probablement grâce à son partenariat étroit avec Samsung pour la fabrication des puces.

Cependant, avec la série Pixel 10, Google semble prêt à emprunter une nouvelle voie. Selon les rapports, la firme opterait pour un modem MediaTek inédit, le T900, une décision qui marque une rupture nette avec ses choix passés.

Historiquement, MediaTek s’est surtout distingué dans les marchés des puces abordables, mais, ces dernières années, l’entreprise a considérablement amélioré ses technologies pour s’imposer dans le haut de gamme.

Le MediaTek T900 : quelles attentes ?

Les détails techniques concernant le MediaTek T900 restent encore flous. Toutefois, on s’attend à ce qu’il soit basé sur les dernières innovations de MediaTek en matière de modems et qu’il prenne en charge des fonctionnalités avancées de connectivité 5G. Ce choix pourrait refléter la confiance de Google envers MediaTek pour fournir une solution compétitive pour ses smartphones phares.

Cette transition suscite néanmoins quelques inquiétudes, en particulier à la lumière des problèmes rencontrés par les précédents Pixel alimentés par Tensor. Ces problèmes, notamment de chauffe excessive et d’autonomie limitée, ont souvent été imputés aux modems Exynos utilisés. Mais on peut supposer que Google a minutieusement évalué les performances et l’efficacité du T900 avant de faire ce choix.

Pixel 10 : un pari risqué, mais potentiellement gagnant

Le succès de cette transition dépendra des performances réelles du MediaTek T900 dans la série Pixel 10. Les utilisateurs et experts du secteur attendront les tests pour évaluer sa connectivité, son efficacité énergétique et son impact sur l’expérience utilisateur globale.

Si MediaTek parvient à répondre aux attentes, cela pourrait marquer une étape importante pour l’entreprise, renforçant sa crédibilité dans le segment des appareils haut de gamme. Pour Google, ce serait une opportunité de diversifier ses fournisseurs et d’améliorer la compétitivité de ses Pixel.

Cette décision est audacieuse. Elle montre que Google n’a pas peur d’explorer de nouvelles options et de défier les conventions établies dans l’industrie des smartphones. Si certains utilisateurs pourraient être sceptiques, cette initiative pourrait également ouvrir la voie à des innovations et à une concurrence accrue entre les fabricants de modems.

Avec cette collaboration, MediaTek a une occasion en or de s’imposer comme un acteur clé dans le haut de gamme. Quant à Google, il reste à voir si ce changement contribuera à renforcer l’attractivité de la série Pixel 10. En tout cas, ce choix illustre une volonté de repenser les normes et d’offrir quelque chose de nouveau à un marché en constante évolution.