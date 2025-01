CES 2025 : Acer lance des PC tout-en-un avec IA et design élégant

Dans ses annonces au CES 2025, Acer dévoile des produits qui semblent directement viser des concurrents tels qu’Apple, notamment avec sa gamme Aspire AIO (all-in-one) et son mini-PC Revo Box AI.

Ces appareils, classés dans la catégorie Copilot+ PC, sont équipés d’unités de traitement neuronal (NPUs) intégrées, destinées à tirer parti de l’accélération par intelligence artificielle.

Deux gammes distinctes : Aspire C et Aspire S

La gamme Aspire se décline en deux séries d’ordinateurs tout-en-un : Aspire S et Aspire C, chacune offrant des caractéristiques bien définies. Les modèles Aspire S, dotés de processeurs Intel Core Ultra 7 et de cartes graphiques Intel Arc, misent sur un design ultra-fin et minimaliste, avec une finition blanche et une caméra intégrée discrètement dans la bordure de l’écran.

De leur côté, les Aspire C, équipés de processeurs AMD Ryzen AI 9 et de GPU AMD Radeon, optent pour une esthétique noire avec une caméra plus grande montée sur le haut de l’écran. Cette gamme est légèrement plus puissante tout en restant élégante.

Un Avantage sur l’iMac : Des options de 24 et 27 pouces

Les deux modèles sont disponibles avec ou sans écran tactile, et intègrent des processeurs Intel Core Ultra Série 2, garantissant des performances optimales pour les tâches courantes et les applications alimentées par l’intelligence artificielle.

Contrairement aux récents iMac d’Apple qui se limitent à une seule taille d’écran de 24 pouces, les Aspire S et C offrent des variantes en 24 pouces (Aspire S24 AI) et 27 pouces (Aspire S27 AI), une aubaine pour ceux qui cherchent des écrans plus grands sans compromis sur la qualité. Tous les modèles proposent une résolution de 1920 x 1080, un ratio 16:9, et une luminosité de 250 nits, avec des options d’écran tactile. Les deux gammes intègrent également des fonctions de reconnaissance faciale pour des connexions sécurisées.

La série Aspire S peut accueillir jusqu’à 32 Go de RAM, tandis que les Aspire C montent jusqu’à 64 Go. Côté connectivité, les deux séries disposent de ports variés : deux USB 2.0, deux USB 3.2 Gen 1, un USB 3.2 Gen 2 Type-C, et un HDMI 2.0.

Revo Box AI : Un concurrent direct au Mac Mini

Pour ceux qui recherchent un mini-PC performant, le Acer Revo Box AI s’impose comme une alternative sérieuse au Mac mini M4. Pesant seulement 0,5 kg, il est plus léger que la configuration Mac mini la plus légère et légèrement plus compact en largeur et profondeur.

Avec des processeurs Intel Core Ultra, des graphiques Intel Arc, jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage, il est conçu pour les tâches quotidiennes, avec une dose supplémentaire de capacités AI.

Les options d’affichage incluent un port DisplayPort, un HDMI 2.1, un USB 4 Type-C, et deux ports Ethernet 2,5G, ce qui en fait un choix idéal pour une station de travail connectée ou un usage multimédia.

« Acer Intelligence Space » : Une plateforme IA centralisée

Chaque modèle, qu’il s’agisse des Aspire S, Aspire C ou Revo Box AI, est livré avec Acer Intelligence Space, une plateforme intégrée qui optimise les performances du matériel grâce à des outils alimentés par l’intelligence artificielle. Qu’il s’agisse de générer des images, d’optimiser les jeux ou d’améliorer l’efficacité énergétique, cet outil reflète l’engagement d’Acer dans l’intégration des technologies AI.

Tous les ordinateurs de cette nouvelle gamme sont accompagnés d’un clavier et d’une souris sans fil, assortis à la couleur de l’appareil pour une cohérence esthétique.

Disponibilité et prix

Acer n’a pas encore communiqué de manière définitive les prix ou la disponibilité exacte de ces nouveaux produits. Toutefois, les séries Aspire S et C ainsi que la Revo Box AI devraient arriver sur le marché au cours du deuxième trimestre 2025.

Avec cette gamme élargie, Acer se positionne clairement comme un concurrent de poids dans le segment des ordinateurs tout-en-un et des mini-PC, offrant des options modernes, polyvalentes et centrées sur l’intelligence artificielle pour rivaliser avec les offres d’Apple et d’autres leaders du marché.