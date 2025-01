CES 2025 : Qualcomm lance une puce Snapdragon X abordable pour PC portables

Qualcomm continue de faire évoluer son écosystème ARM avec l’introduction d’une nouvelle puce Snapdragon X, pensée pour les ordinateurs portables grand public et abordables. Cette annonce vient enrichir la gamme Snapdragon X, qui comprend déjà les variantes plus performantes Snapdragon X Plus et X Elite.

Disponible dans les prochains mois, cette nouvelle puce alimentera des appareils de fabricants comme Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo, tout en abaissant le prix des Copilot+ PC à environ 600 dollars.

Snapdragon X, une solution pour les ordinateurs portables d’entrée et de milieu de gamme

Conçu pour les ordinateurs portables économiques, le Snapdragon X ne pourra pas rivaliser avec les performances des versions Snapdragon X Plus ou X Elite, mais Qualcomm promet néanmoins des avantages notables. Selon l’entreprise, cette puce offrira une meilleure performance par watt que le processeur Intel Core i5 120U ainsi qu’une autonomie accrue dans une variété de scénarios.

Le Snapdragon X intègre également un NPU de 45 TOPS, identique à celui des modèles supérieurs, permettant de prendre en charge les fonctionnalités avancées de Microsoft Copilot+. Avec un CPU Oryon à 8 cœurs cadencés jusqu’à 3 GHz, gravé sur le nœud de processus de 4 nm, cette puce vise un équilibre optimal entre efficacité énergétique et capacité de traitement.

Outre les ordinateurs portables, Qualcomm semble vouloir entrer sur le marché des mini-PC. L’entreprise a annoncé que le “premier mini-PC au monde alimenté par la série Snapdragon X” serait dévoilé demain. Ce lancement souligne l’ambition de Qualcomm d’élargir l’écosystème Windows on ARM à d’autres formats d’appareils, tout en continuant à promouvoir les capacités d’intelligence artificielle avec les fonctions Copilot Plus.

Un marché des laptops à 600 dollars en pleine mutation

Avec la Snapdragon X, Qualcomm cible directement le segment des ordinateurs portables à 600 dollars, un marché clé souvent dominé par Intel et, dans une moindre mesure, AMD. Cette initiative devrait accentuer la pression sur ces deux acteurs, alors que Qualcomm travaille activement avec ses partenaires OEM sur plus de 60 nouveaux designs d’ordinateurs portables basés sur la série Snapdragon X. En tout, plus de 100 modèles sont prévus d’ici 2026, témoignant d’une dynamique croissante pour les PC Windows sur ARM.

Qualcomm accélère l’adoption de Windows on ARM

L’arrivée de la Snapdragon X renforce la position de Qualcomm en tant qu’alternative crédible aux architectures x86, surtout dans les segments économiques et de milieu de gamme. En rendant les fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle accessibles à des ordinateurs plus abordables, la série Snapdragon X contribue à la démocratisation de Windows on ARM, tout en consolidant la transition vers des solutions plus efficaces et moins énergivores.

Avec des partenaires de renom comme Microsoft et une stratégie claire pour innover à tous les niveaux de gamme, Qualcomm semble bien placé pour transformer le paysage des PC portables et élargir les possibilités des mini-PC dans les années à venir.