CES 2025 : Microsoft mise sur le renouvellement des PC sous Windows 11

Alors que Windows 10 approche de la fin de son support en octobre 2025, Microsoft redouble d’efforts pour encourager ses utilisateurs à passer à Windows 11. Après une année marquée par des notifications en plein écran et des campagnes de sensibilisation en 2024, Microsoft place 2025 sous le signe du « renouvellement des PC sous Windows 11 ».

L’an dernier, Microsoft avait lancé 2024 en proclamant « l’année du AI PC », accompagné par le lancement des Copilot+ PC quelques mois plus tard. Désormais, en ce début 2025, l’entreprise met l’accent sur l’importance de renouveler son ordinateur plutôt que d’investir dans un nouveau téléviseur ou smartphone.

Yusuf Mehdi, vice-président exécutif et directeur marketing pour les consommateurs, a déclaré : « L’une des technologies les plus importantes à renouveler en 2025 ne sera pas le réfrigérateur, la télévision ou le téléphone mobile, mais bien le PC Windows 10. Et les utilisateurs passeront à Windows 11 pour avancer ».

Windows 11, une nécessité technologique pour 2025

Selon Mehdi, Windows 11 arrive à un moment où le monde en a le plus besoin. Il a souligné que les innovations en matière d’IA se concrétiseront principalement sur cet OS. En 2025, des fonctionnalités d’IA supplémentaires devraient voir le jour, notamment Recall, une fonction de mémoire contextuelle pour PC, dont le lancement a été maintes fois repoussé en 2024.

Cependant, d’autres nouveautés en lien avec l’IA, comme la recherche améliorée par IA de Windows dévoilée en octobre dernier, ne sont pas encore accessibles aux Insiders, mais sont attendues cette année.

Une forte présence au CES 2025 malgré l’absence de stand dédié

Bien que Microsoft ne dispose pas de stand officiel au CES 2025, son influence est palpable dans les annonces des fabricants de PC, notamment des ordinateurs portables intégrant des fonctionnalités de Windows 11 et de Copilot. Des collaborations inattendues, comme l’arrivée de Copilot AI sur les téléviseurs LG et Samsung, renforcent également cette stratégie.

Plusieurs cadres de Microsoft, dont Jason Ronald (vice-président chargé de la « prochaine génération ») et Pavan Davuluri (responsable Windows), devraient également apparaître sur scène lors des événements des partenaires, notamment celui de Lenovo sur les PC de jeu portables.

Une adoption encore lente de Windows 11

Malgré les efforts constants de Microsoft, Windows 10 reste l’OS dominant, représentant une majorité d’utilisateurs à travers le monde. Bien que Windows 11 soit désormais l’OS le plus utilisé pour le gaming sur Steam, son adoption reste en deçà des attentes.

Pour la première fois, Microsoft offre la possibilité aux consommateurs de prolonger le support de Windows 10 grâce aux mises à jour de sécurité étendues (ESU), moyennant quelques euros pour une année supplémentaire. Cette option pourrait freiner encore davantage la migration vers Windows 11, mais Microsoft semble déterminée à utiliser 2025 pour convaincre ses utilisateurs de moderniser leur matériel ou d’adopter son dernier système d’exploitation.

Avec plus de 60 nouveaux modèles de PC attendus cette année, 2025 s’annonce comme une année charnière pour Microsoft, qui espère ancrer Windows 11 comme l’OS incontournable des prochaines années.