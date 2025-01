Bing imite Google : Microsoft joue la confusion pour attirer des utilisateurs

Microsoft semble prête à tout pour inciter les utilisateurs à adopter son moteur de recherche Bing, quitte à employer des stratégies discutables.

La dernière en date consiste à transformer la page de résultats lorsqu’un utilisateur non connecté à un compte Microsoft recherche « Google » sur Bing. La page prend alors une apparence très familière : celle de l’interface de Google.

Pour cette requête spécifique, Microsoft modifie Bing pour qu’il imite Google avec une barre de recherche centrale, un design qui rappelle les célèbres Google Doodles, et même du texte positionné sous la barre, typique de l’apparence du moteur de recherche de Google. De plus, Bing fait défiler automatiquement la page pour masquer sa propre barre de recherche en haut des résultats, renforçant ainsi l’illusion.

Les résultats de recherche restent les mêmes que ceux de Bing, mais beaucoup d’utilisateurs pourraient croire qu’ils sont déjà sur Google et se mettre à utiliser Bing sans s’en rendre compte. Cette tactique est particulièrement visible lorsque les utilisateurs configurent un nouveau PC avec Microsoft Edge comme navigateur par défaut, un moment où ils cherchent souvent à accéder à Google pour installer leurs outils habituels.

Bing, un historique d’approches contestées

Ce n’est pas la première fois que Microsoft adopte des tactiques agressives pour promouvoir Bing et Microsoft Edge. Depuis plusieurs années, l’entreprise déploie des efforts constants pour détourner les utilisateurs de Google et Chrome, souvent en manipulant l’expérience utilisateur :

Modification des pages de téléchargement de Chrome avec des messages dissuasifs.

Insertion de pop-ups dans Windows pour convaincre les utilisateurs de rester sur Edge.

Publicités intégrées dans Google Chrome sur Windows, incitant à revenir vers Bing ou Edge.

Ajout de sondages ou d’encarts sur les sites de téléchargement pour dénigrer les solutions concurrentes.

Ces pratiques ont souvent été perçues comme proches de comportements « malveillants », imitant des techniques associées à des logiciels indésirables ou à des malwares.

Un duel entre géants

Google n’est pas en reste et affiche régulièrement des notifications sur ses sites Web pour encourager les utilisateurs à passer à Chrome lorsqu’ils utilisent Edge. Cependant, les démarches de Google restent largement limitées à des suggestions web, sans intégrer des notifications ou modifications au niveau du système d’exploitation, comme Microsoft le fait avec Windows.

Cette imitation explicite de Google pourrait également attirer l’attention des régulateurs, notamment dans le cadre des nombreuses actions judiciaires en cours concernant les pratiques anticoncurrentielles dans l’industrie technologique. Microsoft pourrait se retrouver accusée de tromper les utilisateurs en exploitant leur confusion.

Un risque pour la réputation

Bien que cette stratégie puisse rapporter des utilisateurs à court terme, elle risque d’entacher l’image de Microsoft. Cette approche reflète une lutte acharnée entre les deux géants de la technologie, mais elle soulève aussi des questions sur l’éthique et la transparence dans la course à la domination des moteurs de recherche. Pour les utilisateurs, la vigilance sera de mise afin d’éviter les pièges et de choisir librement leur moteur de recherche préféré.