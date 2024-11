OnePlus Ace 5 Pro : Un flagship compact avec Snapdragon 8 Elite pour défier OPPO ?

Les rumeurs concernant un OPPO Find X8 Mini ont récemment attiré l’attention des amateurs de smartphones compacts, mais OPPO ne serait pas le seul sur ce créneau. Selon une fuite récente du célèbre Digital Chat Station, OnePlus travaillerait également sur un flagship compact, avec des caractéristiques prometteuses.

Le modèle compact de OnePlus pourrait proposer un écran OLED plat de 6,31 pouces avec une résolution 1,5 K. Sous le capot, on s’attend à y retrouver le puissant Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, assurant des performances au niveau des meilleurs smartphones haut de gamme actuels.

Selon les spéculations, ce smartphone pourrait rejoindre la série Ace, sous le nom de OnePlus Ace 5 Pro, et être dévoilé en décembre 2024, potentiellement aux côtés du OnePlus Ace 5.

Bien que OPPO et OnePlus appartiennent toutes deux au conglomérat BBK Electronics, leurs modèles compacts ne devraient pas se cannibaliser. Les deux marques adopteront des designs et des chipsets différents pour conserver des identités distinctes :

OPPO Find X8 Mini devrait être propulsé par le Dimensity 9400, déjà utilisé dans les Find X8 et X8 Pro.

OnePlus Ace 5 Pro, quant à lui, misera sur le Snapdragon 8 Elite, ce qui pourrait lui conférer un avantage sur le plan des performances pures.

Cette différenciation stratégique vise à séduire différents segments du marché tout en limitant la concurrence interne entre les deux marques.

OnePlus Ace 5 Pro, le retour des smartphones compacts ?

La potentielle sortie de ces modèles pourrait marquer une tendance croissante parmi les fabricants chinois, qui lancent des versions compactes de leurs flagships. Vivo, par exemple, a récemment introduit le Vivo X200 Pro Mini, qui arbore également un écran de 6,3 pouces.

Pourtant, bien que ces smartphones soient considérés comme « compacts » par rapport aux standards chinois (où les écrans de 6,7 ou 6,8 pouces sont monnaie courante), ils restent plus grands que des modèles occidentaux, comme l’iPhone 16 de 6,1 pouces et le Samsung Galaxy S24 de 6,2 pouces.

Les vrais « compacts », tels que l’iPhone 13 Mini (5,4 pouces) ou le Asus Zenfone 10 (5,9 pouces), semblent appartenir à une ère révolue, les fabricants privilégiant des tailles d’écran plus grandes pour répondre aux attentes des utilisateurs en matière de multimédia.

Performance sans compromis

Malgré la relative croissance des dimensions des écrans, le fait que OPPO et OnePlus s’efforcent de réduire la taille tout en conservant des performances haut de gamme est un pas dans la bonne direction. Ces modèles permettent aux utilisateurs de profiter d’une expérience premium dans un format plus maniable, une demande croissante sur un marché saturé de téléphones XXL.

Avec l’arrivée probable des Find X8 Mini et Ace 5 Pro, OPPO et OnePlus semblent prêts à redéfinir la catégorie des flagships compacts, en proposant des alternatives plus petites mais tout aussi puissantes.

Si cette tendance continue, elle pourrait inciter d’autres fabricants à explorer cette niche et, peut-être, à renouer avec des tailles encore plus compactes.