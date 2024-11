Accueil » iPhone SE 4 : Lancement en mars 2025 avec écran OLED, 5G et plus encore

iPhone SE 4 : Lancement en mars 2025 avec écran OLED, 5G et plus encore

iPhone SE 4 : Lancement en mars 2025 avec écran OLED, 5G et plus encore

Les rumeurs autour du lancement du prochain iPhone SE 4 continuent de faire surface, avec une date de sortie qui semble de plus en plus précise. Selon un récent rapport, le nouvel iPhone SE 4 pourrait être dévoilé dès mars 2025, une période qui correspond aux précédents lancements des modèles SE.

D’après une note de recherche rédigée par Tom O’Malley, analyste chez Barclays, après une visite en Asie pour rencontrer des fabricants et fournisseurs technologiques, il est « confirmé » que l’iPhone SE 4 sortira d’ici la fin du premier trimestre 2025. Cette fenêtre de lancement correspond au mois de mars, alignée avec le cycle de sortie de l’iPhone SE 3 en 2022.

Une autre information clé de cette note est la présence d’un modem 5G conçu par Apple, marquant une étape importante pour la marque. Depuis 2018, Apple travaille sur sa propre puce 5G pour réduire sa dépendance à Qualcomm.

Toutefois, des limitations techniques ont poussé l’entreprise à prolonger son contrat avec Qualcomm jusqu’en 2026. Ainsi, seuls quelques appareils, dont le supposé iPhone 17 Air et ce nouvel iPhone SE, intégreront cette puce 5G maison.

Quelles nouveautés pour l’iPhone SE 4 ?

Le nouvel iPhone SE devrait offrir plusieurs améliorations significatives :

Un écran OLED plus grand : L’iPhone SE 4 pourrait adopter un écran OLED de 6,1 pouces, une nette évolution par rapport au modèle actuel doté d’un écran LCD de 4,7 pouces. Bien que l’agrandissement de l’écran puisse ne pas plaire à tous, l’adoption de l’OLED améliorera grandement la qualité visuelle grâce à des noirs plus profonds et des couleurs plus vibrantes. Un puissant processeur : Sous le capot, l’iPhone SE 4 pourrait embarquer la puce A18, déjà utilisée dans l’iPhone 16. Associée à 8 Go de RAM, ce duo devrait non seulement garantir des performances fluides, mais aussi prendre en charge les nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence (les outils d’intelligence artificielle d’Apple). Un design inspiré de l’iPhone 14 : L’iPhone SE 4 emprunterait ses lignes à l’iPhone 14, mais conserverait une configuration à caméra unique à l’arrière, qui pourrait être un capteur de 48 MP. Cela représenterait une mise à niveau majeure pour les amateurs de photographie. Une batterie plus robuste : La batterie passerait de 2 018 mAh (iPhone SE 3) à 3 279 mAh, soit la même capacité que l’iPhone 14. Cela promettrait une meilleure autonomie pour accompagner les performances accrues.

Un excellent rapport qualité-prix ?

Si ces améliorations se confirment et que le prix reste identique à celui du SE 3, l’iPhone SE 4 pourrait séduire un large public cherchant une expérience iPhone premium à un prix abordable. Avec une annonce prévue en mars 2025, Apple semble vouloir maintenir sa position dans le segment des smartphones de milieu de gamme, tout en y ajoutant des éléments premium comme l’OLED et des composants plus puissants.

Alors que nous nous rapprochons de cette échéance, restez attentifs pour d’autres détails concernant ce modèle prometteur.