Sony dévoile les WF-C510 : Des écouteurs sans fil à moins de 70€

Sony vient de franchir une étape majeure en lançant pour la première fois une paire d’écouteurs sans fil à moins de 100 euros avec son nouveau modèle, les WF-C510. Ces écouteurs Sony WF-C510, disponibles en bleu, jaune, noir et blanc, sont proposés à un prix très attractif de 69 euros — soit 40 % de moins que leurs prédécesseurs, les WF-C500, qui étaient vendus à 100 euros. Les précommandes pour ce modèle sont désormais ouvertes.

L’aspect tarifaire est indéniablement le point fort de ces nouveaux écouteurs. C’est la première fois que Sony propose des écouteurs sans fil à un prix aussi bas. Cependant, malgré cette baisse de prix significative, Sony a réussi à améliorer plusieurs aspects de performance et de fonctionnalités.

Les WF-C510 sont 20 % plus petits et 15 % plus légers que les WF-C500, ce qui devrait les rendre plus confortables à porter, en particulier pour ceux qui ont des oreilles plus petites. En outre, Sony annonce une légère amélioration de l’autonomie de la batterie, passant de 10 heures sur les WF-C500 à 11 heures sur les WF-C510, avec un total de 22 heures en tenant compte du boîtier de charge (contre 20 heures précédemment).

Les WF-C510 maintiennent une résistance à l’eau certifiée IPX4, identique à celle de leurs prédécesseurs, mais ajoutent plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes. L’une des améliorations majeures est l’ajout de la connectivité Bluetooth multipoint, permettant de connecter les écouteurs simultanément à deux appareils, une fonctionnalité absente sur les WF-C500.

Un autre ajout significatif est le mode de transparence, permettant aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement tout en portant les écouteurs, fonctionnalité qui manquait sur le modèle précédent. Ces nouveaux écouteurs utilisent également le Bluetooth 5.3 et offrent les mêmes contrôles via application que les autres écouteurs sans fil de Sony.

Performances audio des WF-C510

Comme sur les WF-C500, les WF-C510 sont équipés de la technologie DSEE de Sony, qui permet d’améliorer la qualité des fichiers audio compressés. Cependant, ils ne prennent pas en charge le codec LDAC, qui offre une meilleure qualité sonore sur d’autres produits sans fil de Sony. En termes de connectivité, ils sont compatibles avec Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Spotify Tap, et prennent en charge le format audio 360 Reality Audio de Sony.

Le lancement de ces écouteurs abordables intervient peu de temps après que Beats a sorti son propre modèle à moins de 100 euros, les Beats Solo Buds. Avec les WF-C510, Sony espère également récupérer une part de marché face à des marques comme Earfun, 1More et Soundcore, dont les modèles figurent régulièrement parmi les meilleurs écouteurs sans fil et casques à petit budget.

Les WF-C510 devraient être livrées aux clients à partir du 9 septembre.