HoverAI lève le voile sur les drones haut de gamme HoverAir X1 Pro et Pro Max

HoverAI élargit sa gamme avec deux nouveaux drones pliables haut de gamme : le HoverAir X1 Pro et le HoverAir X1 Pro Max. Ces modèles sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels, en offrant des caméras améliorées, une vitesse accrue, une intelligence artificielle plus avancée et une autonomie de vol prolongée.

Les HoverAir X1 Pro et Pro Max marquent une nette évolution par rapport au HoverAir X1 d’origine, toujours disponible sur le marché. Le modèle Pro permet de filmer en 4K, tandis que le Pro Max pousse la résolution jusqu’à 8K à 60 images par seconde. En comparaison, le HoverAir X1 original ne pouvait capturer que des vidéos en 2,7K. Les caméras des nouveaux modèles sont montées sur des nacelles à double axe, assurant une meilleure stabilité pendant le vol.

Comme son prédécesseur, ces nouveaux drones se déplient en un clin d’œil et sont prêts à voler en quelques secondes. Leurs rotors protégés les rendent adaptés aussi bien pour les vols en intérieur qu’en extérieur. Une fonctionnalité appréciée des amateurs de sports, ces drones suivent automatiquement les sujets, parfait pour capturer des séquences en mouvement lors de randonnées à vélo, par exemple.

Les HoverAir X1 Pro et X1 Pro Max intègrent de nouveaux capteurs anti-collision, offrant une sécurité renforcée. Le modèle Pro est équipé d’un capteur de proximité à l’arrière, tandis que le Pro Max ajoute un capteur de vision supplémentaire.

Ces améliorations permettent aux drones de naviguer plus aisément dans des environnements difficiles, tels que sur l’eau, la neige ou d’autres terrains complexes, là où le HoverAir X1 original n’était pas recommandé.

Autonomie et portée augmentées des HoverAir X1 Pro et X1 Pro Max

Les deux nouveaux drones surpassent l’original en termes de temps de vol, avec une autonomie de 16 minutes par batterie. Leur vitesse maximale atteint 42 km/h en mode normal, et jusqu’à 59 km/h en mode « burst ». En termes d’altitude, ils peuvent atteindre jusqu’à 120 mètres, avec une distance de transmission maximale d’un kilomètre, contre seulement 30 mètres pour le HoverAir X1.

Ces améliorations techniques ont entraîné une légère augmentation du poids. Le HoverAir X1 Pro et le Pro Max pèsent respectivement 192 g, contre 125 g pour le modèle original. Malgré cette augmentation, les drones restent légers par rapport à d’autres drones de taille similaire.

L’une des principales différences entre le X1 Pro et le X1 Pro Max réside dans la capacité de stockage interne : 32 Go pour le Pro et 64 Go pour le Pro Max. Les deux modèles sont également dotés d’un emplacement pour carte micro-SD, offrant la possibilité d’ajouter encore plus de stockage.

Prix et accessoires

Le HoverAir X1 Pro est proposé à 357 euros et le Pro Max à 491 euros. Zero Zero Robotics propose également une large gamme d’accessoires, notamment un joystick permettant de contrôler manuellement le drone et un accessoire innovant appelé « Beacon » (129 dollars), qui sert de tracker de mouvement et d’écran de retour vidéo.

Le Beacon peut être fixé sur le guidon d’un vélo, offrant une vue en direct de ce que voit le drone. Il peut également se combiner avec des joysticks pour créer une télécommande complète et personnalisée.