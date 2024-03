Google Pixel 8a : élégance et puissance à prix accessible révélé

Le Pixel 7a de l’année dernière était l’un des meilleurs smartphones Android pour son prix, même s’il était accompagné d’une augmentation de prix par rapport à son prédécesseur.

D’après les informations obtenues, Google se prépare à lancer son nouveau smartphone de milieu de gamme, le Pixel 8a. Ce modèle vise à offrir de nombreux avantages analogues à ceux des modèles phares plus onéreux de la marque, tout en étant proposé à un prix plus accessible.

Voici un résumé des informations clés concernant les prix, les options de couleur et les configurations de stockage du Pixel 8a, basé sur les premières données fournies par les revendeurs allemands.

Le Pixel 8a devrait être disponible en deux configurations de stockage et proposer au moins quatre options de couleur. Le prix semble augmenter par rapport au précédent modèle, débutant probablement au-dessus de 550 euros, alors que le Pixel 7a était lancé à 499 euros. Les configurations de mémoire disponibles seraient de 128 ou 256 Go, avec le modèle de 128 Go étant probablement promu comme le choix le plus populaire, comme l’année précédente. Cependant, les prix de lancement seraient de 569,90 euros pour la version 128 Go et d’environ 630 euros pour la version 256 Go.

Maintenant, gardez à l’esprit que ces chiffres sont préliminaires, selon le rapport, et susceptibles de changer lors de la sortie réelle.

Les coloris mentionnés pour le lancement incluent Obsidian (Noir), Porcelain (Beige), Bay (Bleu clair) et Mint (Vert clair). Il se peut que toutes les couleurs ne soient pas disponibles dans toutes les configurations de stockage, notamment le modèle 256 Go qui est actuellement listé uniquement en noir.

Un lancement en mai ?

Le Pixel 8a intégrerait le SoC Google Tensor G3 et 8 Go de RAM, avec un design arrondi et deux caméras arrière dans le design en barre caractéristique de la gamme Pixel.

Bien que les spécifications techniques restent plus confidentielles, le potentiel nouveau prix du Pixel 8a signale la confiance de Google dans sa série A en tant que concurrent solide sur le marché des smartphones de milieu de gamme. La date de sortie officielle est encore inconnue, mais son lancement pourrait avoir lieu aux alentours du mois de mai.