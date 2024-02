L’attente monte pour la WWDC 2024 : iOS 18, IA, et nouveaux modèles d’iPad

L’édition 2024 de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple s’annonce comme un événement incontournable, prévu pour se tenir en juin, comme à son habitude.

La conférence, très attendue par les développeurs et les aficionados de la marque, devrait mettre en lumière les dernières innovations en matière de logiciels, avec iOS 18 en vedette. Selon les informations de Bloomberg et Mark Gurman, cette mise à jour pourrait être l’une des plus importantes de l’histoire d’iOS, principalement grâce à l’intégration poussée de l’intelligence artificielle (IA).

Outre les annonces logicielles, WWDC est également une occasion pour Apple de dévoiler de nouveaux appareils. L’année passée, par exemple, a vu l’introduction du Vision Pro, tandis que d’autres éditions ont été marquées par la présentation de produits tels que le HomePod de première génération et l’iPhone SE.

Cette année, les rumeurs suggèrent que nous pourrions assister à la présentation de nouveaux iPad, notamment un iPad Air de 12,9 pouces et une gamme d’iPad Pro actualisée avec des écrans OLED.

Parmi les innovations les plus attendues, il y a une version améliorée de Siri dotée de nouvelles capacités d’IA, basées sur le modèle interne « Ajax » d’Apple. Cette évolution pourrait permettre à Siri de proposer « plus de personnalisation et des conversations plus naturelles ». De récentes découvertes dans la bêta d’iOS 17.4 indiquent que Ajax pourrait également être utilisé pour résumer le contenu affiché sur l’écran d’un iPhone, ainsi que dans l’application Messages pour compléter automatiquement des phrases et répondre à des questions.

Une WWDC dès le 7 juin ?

Cependant, une question demeure : les fonctionnalités d’IA introduites avec iOS 18 seront-elles compatibles avec les anciens modèles d’iPhone éligibles à la mise à jour ou seront-elles exclusives aux nouveaux iPhone 16, propulsés par la puce A18 Bionic de 3 nm ?

La date exacte de la WWDC 2024 n’est pas encore confirmée, mais elle pourrait se tenir l’un des quatre lundis de juin (7, 14, 21 ou 28). Si l’on se base sur la précédente édition, qui a débuté le lundi 5 juin, la WWDC 2024 pourrait très bien avoir lieu le lundi 7 juin.